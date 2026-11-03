«دورة باريس»: شيلتون ورود يتقدّمان للدور الثالث

تأهل الأميركي بن شيلتون والنرويجي كاسبر رود إلى الدور الثالث من بطولة باريس لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد فوز الأول على البريطاني كاميرون نوري، والثاني على الإسباني الشاب رافايل غودار، الثلاثاء في الدور الثاني.

وتغلب شيلتون، المصنف الثالث للبطولة والرابع عالميا، على نوري بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6 / 3 و6 / 4.

ونجح اللاعب الأميركي في كسر إرسال نوري ثلاث مرات، مقابل مرة واحدة للبريطاني.

النرويجي كاسبر رود أطاح بالإسباني رافايل غودار من دورة باريس (رويترز)

من جانبه، قدم رود أداء قويا أمام غودار، وفاز عليه بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، ليعوض خسارته أمام اللاعب الإسباني في دور الثمانية لبطولة شنغهاي مؤخرا.

واستهل النرويجي المواجهة بكسر إرسال منافسه، ليتقدم 2 / صفر، ويحسم المجموعة الأولى 6 / 3، ثم تبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الثانية، التي حسمها رود بعدما تقدم 5 / 4 ونجح في الحفاظ على إرساله.