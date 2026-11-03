بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

استبعد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إمكانية أن يتولى تدريب مواطنه ألكسندر زفيريف، بسبب سيطرة عائلة المصنف الأول عالمياً حالياً على جهازه الفني.

وقال بيكر في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن أكون صاحب القرار في الملعب؛ لأن الأمور لن تنجح إذا كان لأحد أفراد عائلة زفيريف رأي باللغة الروسية التي لا أفهمها».

ويعمل زفيريف المولود في هامبورغ منذ طفولته تحت قيادة مدربه ووالده ألكسندر، كما يشارك شقيقه ميشا بشكل مكثف في مسيرة اللاعب الألماني صاحب الأصول الروسية.

وواصل بيكر: «المحيطون بألكسندر زفيريف أشبه بمشروع عائلي، يستفيد منه الجميع في عقود الرعاية والجوائز المالية».

وتابع بيكر (58 عاماً): «أصغر أفراد هذه العائلة هو محور المشروع، وبالنسبة لي لم يكن بإمكاني العمل بنفس الطريقة مع والدي أو أختي».

في سياق آخر، أكد بيكر أنه يستبعد العودة مجدداً لمجال التدريب لأسباب شخصية عديدة.

وفاز بيكر بأربعة ألقاب غراند سلام، وكانت له تجربة ناجحة في تدريب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بين عامي 2013 و2016.

وأشار الأسطورة الألماني: «مهنة التدريب تتطلب السفر بكثرة أسبوعياً، وهو أمر صعب أفرضه على عائلتي».

وختم تصريحاته: «سنرى ما سيحدث في 2027، لكنني لن أكرر تجربة ترك منزلي في أغسطس (آب) والعودة له مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)».