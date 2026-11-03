«دورة هونغ كونغ»: سيرستيا تهزم تيموفييفا بعد مباراة ماراثونية

احتاجت سورانا سيرستيا، المصنفة 15 عالمياً، إلى 3 ساعات و10 دقائق لتتأهل إلى دور الـ16، من بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس.

وتغلبت اللاعبة الرومانية على الأوزبكية ماريا تيموفييفا، المصنفة 70 عالمياً، بنتيجة 7-6 (8 / 6)، و1 / 6، و7 / 5، في مواجهة شهدت كثيراً من التقلبات.

وفازت سيرستيا بالمجموعة الأولى عبر شوط كسر التعادل، لكن منافِستها عادت بقوة في المجموعة الثانية، حيث حسمتها لصالحها بنتيجة 6 / 1، لتنتقل المباراة إلى مجموعة حاسمة.

وفي النهاية، نجحت سورانا في استجماع قواها لتحسم المجموعة الثالثة بنتيجة 7 / 5.

وستواجه سورانا سيرستيا اللاعبة الأميركية ماري ستويانا، المصنفة 114 عالمياً، وذلك في سبيل حجز مقعد بدور الثمانية، وفق ما أشار موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وكانت ستويانا قد حققت إحدى مفاجآت الجولة الأولى بإقصائها النجمة المخضرمة فينوس ويليامز، حيث فازت عليها بمجموعتين نظيفتين (6 / 2، 6 / 3).

من جانب آخر، استهلّت ألكسندرا إيلا مشاركتها في بطولة هونغ كونغ بانتصار، بعد تغلبها على إيمرسون جونز، المصنفة 132 عالمياً، بنتيجة 6 / 4، 6 / 3.