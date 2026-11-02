فليك: أتوقع مواجهة صعبة أمام أستون فيلا

قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن هزيمة الفريق أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد لن تؤثر على الفريق.

وجاءت تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة فريقه مع أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيراً إلى قدرة فريقه على المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي.

وقال فليك في التصريحات التي نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أعتقد أننا لعبنا بمستوى يضاهي مستوى باريس سان جيرمان وريال مدريد، وكان من الممكن أن تكون النتائج مختلفة».

وأضاف: «لكنني لا أحب الوقوف طويلاً عند الماضي، فأنا أفضل التركيز على المباريات القادمة، يمكننا كتابة التاريخ، ونحن نعمل من أجل ذلك، بهدف الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا».

وأوضح المدرب الألماني: «من الطبيعي التركيز على الهزائم أو نقاط الضعف، فلو كنت مكان الصحافيين لفعلت الشيء نفسه، لكن الهزائم لا تغير شيئاً».

كما استغل فليك المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة للإشادة بالعمل الذي يقدمه الإسباني يوناي إيمري مع أستون فيلا، حيث وصفه بواحد من أفضل المدربين في أوروبا، متوقعاً مواجهة صعبة أمام الفريق الإنجليزي.

وأضاف فليك: «لديهم رؤية واضحة جداً لكيفية اللعب، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. أنا معجب بأدائهم حقاً. إنها منافسات دوري أبطال أوروبا، وهذا بحد ذاته أمر استثنائي».