لماذا عادت؟ فينوس ويليامز تتلقى هزيمتها الـ17 توالياً

تعرضت النجمة المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز لهزيمتها السابعة عشرة توالياً في منافسات الفردي، وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة تصغرها بنصف عمرها، في دورة هونغ كونغ المفتوحة لكرة المضرب، الاثنين.

وخسرت ويليامز، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والبالغة 46 عاماً، بنتيجة 2 - 6، و3 - 6 أمام مواطنتها ماري ستويانا في الدور الأول.

وفي المجموعة الأولى، صرخت ويليامز، التي تحتل حالياً المركز 597 عالمياً، بينما كانت تحاول اللحاق بكرة مرتدة، فتعثرت وكادت تفقد توازنها، لتجد نفسها متأخرة بنتيجة 2 - 5.

ورغم مؤازرة الجماهير لويليامز، فلم تتراجع ستويانا، المصنفة 113 عالمياً، في المجموعة الثانية، لتفوز باللقاء.

ويعود آخر فوز لويليامز، الحاصلة على 7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للفردي، في يوليو (تموز) 2025.

وكانت ويليامز قد خسرت، الأسبوع الماضي، في دورة غوانزو المفتوحة بمجموعتين أمام الشابة النمساوية ليلي تاغر.

وقبل ذلك، شاركت ويليامز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث خرجت من الدور الأول أمام مواطنتها صوفيا كينن، من دون أن تتمكن أيضاً من الفوز بأي مجموعة.

وصلت ويليامز إلى نصف نهائي منافسات الزوجي في دورة غوانزو برفقة الإندونيسية جانيس تجين، كما تشارك في منافسات الزوجي في هونغ كونغ.