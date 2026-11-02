عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بينغ شواي... 5 سنوات من الغياب ومعلومات جديدة عن حياتها في بكين

ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها (رويترز)
ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها (رويترز)
TT
TT

بينغ شواي... 5 سنوات من الغياب ومعلومات جديدة عن حياتها في بكين

ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها (رويترز)
ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها (رويترز)

بعد خمس سنوات على اختفائها من المشهد العام، لا تزال قضية لاعبة التنس الصينية السابقة بينغ شواي تثير تساؤلات بشأن ظروف حياتها، وحريتها، رغم ظهور معلومات جديدة تشير إلى أنها لا تزال على قيد الحياة، وتعيش في العاصمة الصينية بكين، بعيداً عن الأضواء.

وكانت شواي قد أثارت عاصفة دولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعدما نشرت رسالة عبر منصة «ويبو» الصينية، حيث تحدثت فيها عن تعرضها لتحرش جنسي من جانغ غاولي، نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، وأحد كبار مسؤولي «الحزب الشيوعي». وأدى المنشور إلى اختفائها من الحياة العامة، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الرياضية، والسياسية، ودفعت رابطة محترفات التنس إلى تعليق بطولاتها في الصين احتجاجاً.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة «التلغراف» البريطانية من مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن شواي شوهدت في فعالية لرياضة البيكلبول أقيمت في مركز التنس الوطني ببكين في التاسع من أبريل (نيسان) 2026، حيث كانت بين الحضور برفقة أصدقاء، من دون أن تشارك في الفعالية بصورة رسمية. كما تشير المعلومات إلى أنها تعيش حياة هادئة في عنوان بالعاصمة لا يعرفه سوى عدد محدود من المقربين منها، وأنها تبدو بصحة جيدة.

وتضيف المصادر أن ابتعاد شواي عن الأضواء لا يرتبط فقط بالظروف المحيطة بقضيتها، بل إن لاعبات صينيات أخريات قطعن علاقاتهن بها، وهو ما أسهم في استمرار عزلتها عن الوسط الرياضي.

وتعود بداية القضية إلى الثاني من نوفمبر 2021، عندما نشرت شواي، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في منافسات الزوجي، رسالة مطولة عبر «ويبو» كشفت فيها عن علاقة متقطعة امتدت سنوات مع غاولي، وقالت إن لقاءً جنسياً أخيراً بينهما جرى بالإكراه، وإنها لم توافق عليه، وكانت تبكي خلاله.

وجاء في رسالتها أنها شعرت بالخوف، وأنها لم تتوقع ما حدث، كما اتهمت المسؤول الصيني السابق بأنه استغلها، ثم تخلى عنها. ولم يستمر ظهور المنشور سوى نحو 20 دقيقة قبل حذفه، لتختفي شواي بعد ذلك عن التواصل مع العالم الخارجي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مصيرها.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في عالم التنس، إذ طالب ستيف سايمون، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس آنذاك، بإجراء تحقيق كامل، وعادل، وشفاف، داعياً السلطات الصينية إلى وقف الرقابة المفروضة على اللاعبة، وضمان قدرتها على التواصل بحرية.

وفي المقابل، بدأت صور ومقاطع مصورة لشواي بالظهور عبر حسابات صينية رسمية، تضمنت مشاهد لها في منزلها، ومطعم، إلى جانب مشاركتها في توقيع كرات تنس للأطفال في مركز التنس الوطني ببكين. غير أن هذه الظهورات لم تبدد المخاوف، بسبب ما اعتبره كثيرون تحكماً في طبيعتها، وظروفها، فيما انتشر وسم «أين بينغ شواي؟» على نطاق واسع، وحظي بدعم عدد من أبرز نجوم اللعبة، بينهم روجر فيدرر، ورافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، وآندي موراي.

وقررت رابطة محترفات التنس، في خطوة غير مسبوقة، تعليق إقامة بطولاتها العشر في الصين، بما فيها البطولة الختامية التي كانت تقام في شنتشن، مشترطة إجراء تحقيق في القضية، والسماح لشواي بالتواصل المباشر مع مسؤولي الرابطة.

لكن المقاطعة لم تستمر سوى أقل من 18 شهراً، قبل أن تعلن الرابطة في أبريل 2023 استئناف إقامة بطولاتها في الصين، بعدما أقرت بأن موقف السلطات لم يتغير. وقال سايمون حينها إن الرابطة تلقت تطمينات من أشخاص مقربين من شواي بأنها آمنة، وتعيش مع عائلتها في بكين.

وكان لقرار تعليق البطولات تداعيات مالية كبيرة على الرابطة، خصوصاً بعد إلغاء الاتفاق الخاص باستضافة شنتشن للبطولة الختامية، الذي كان مقرراً أن يمتد لعشرة مواسم بدءاً من 2019، لكنه لم يشهد سوى نسخة واحدة. ووفقاً لمصادر داخل الرابطة، كانت الصفقة تدر نحو 10 ملايين دولار سنوياً من رسوم الترخيص وحدها، فيما ساهم فقدان هذا العائد في الاضطرابات المالية التي واجهتها المنظمة، وصولاً إلى مخاوف من تعرضها للإفلاس.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ظلت اتصالات شواي بالعالم الخارجي محدودة للغاية، ولم تسجل أي مقابلات أو تواصل معلن معها منذ أغسطس (آب) 2022، عندما قال رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاغرتي إنه تحدث إليها.

وفي فبراير (شباط) 2022 أجرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية مقابلة معها استمرت ساعة في أحد فنادق بكين، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وكانت تلك المقابلة أقرب ظهور إعلامي مستقل لها أمام مؤسسة صحافية غربية منذ اندلاع القضية، رغم أن اللقاء جرى في ظروف أثارت تساؤلات بشأن مدى حريتها في الحديث.

وقال الصحافي مارك فنتوياك، الذي أجرى المقابلة، إنه لم يكن يتوقع نجاح طلبه للقاء، مشيراً إلى أن السلطات الصينية هي التي اختارته لإجراء الحوار. وأضاف أنه تمكن من طرح الأسئلة التي أرادها، ولم تخضع مادته للمراجعة قبل نشرها، لكنه لاحظ أن شواي أصبحت أكثر حذراً عندما انتقل الحديث إلى علاقتها بغاولي.

وخلال تلك المقابلة، كما في تصريحات سابقة لوسيلة إعلامية سنغافورية، أكدت شواي أنها لم تتهم المسؤول السابق صراحة بالاعتداء الجنسي، ووصفت ما حدث لاحقاً بأنه نتيجة سوء فهم. غير أن هذه التصريحات لم تنجح في تبديد الشكوك، خصوصاً في ظل غيابها عن الظهور خارج الصين، وعدم تمكن أي زائر من التحدث إليها في ظروف مستقلة، ومن دون وساطة منذ عام 2021.

ورغم أن المعلومات الجديدة بشأن ظهورها في فعالية البيكلبول تقدم مؤشراً إضافياً على وجودها في بكين، فإنها لا تقدم إجابات حاسمة عن ظروف حياتها، أو مدى تمتعها بالحرية الشخصية. وبعد مرور خمس سنوات على الواقعة التي هزت عالم التنس، لا تزال الأسئلة الأساسية المحيطة بقضية بينغ شواي بلا إجابات واضحة.

مواضيع
الرياضة تنس غراند سلام الصين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كافو: نيمار يُغادر بإرث يبعث على الفخر... وأنشيلوتي يبدأ بناء البرازيل الجديدة

رياضة عالمية نيمار (أ.ف.ب)

كافو: نيمار يُغادر بإرث يبعث على الفخر... وأنشيلوتي يبدأ بناء البرازيل الجديدة

قال كافو، القائد السابق للمنتخب البرازيلي، إن مسيرة نيمار مع المنتخب الوطني تستحق أن تذكر باعتبارها واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة البرازيلية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية رودري (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رودري لاعب برشلونة يغيب عن مباراة أتلتيكو بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء أن لاعب وسط الفريق رودري سيغيب عن مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أمام أتلتيكو مدريد

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية سكوت باركر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

وست هام يعيّن باركر بدلاً من نونو سانتو

أكد وست هام، المشاركُ في «دوري المستوى الثاني الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)»، تعيينَ سكوت باركر مدرباً، غداة إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية دينيز أونداف (رويترز)
رياضة عالمية

أونداف يتوقع عدم انضمامه لقائمة المنتخب الألماني

يتوقع دينيز أونداف، مهاجم فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، ألا ينضم إلى قائمة المنتخب الألماني التي سيعلنها المدرب يورغن كلوب.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
رياضة عالمية سكوت باركر (رويترز)
رياضة عالمية

وست هام يُعيد باركر أملاً في استعادة مكانه بين الكبار

عاد قائد وست هام يونايتد السابق سكوت باركر إلى ناديه مدرباً للفريق الأول، الأربعاء، بعد توقيعه عقداً يمتد لعامين ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

تصفيات أمم أفريقيا 2027: عودة النصيري إلى تشكيلة «أسود الأطلس»

يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
TT
TT

تصفيات أمم أفريقيا 2027: عودة النصيري إلى تشكيلة «أسود الأطلس»

يوسف النصيري (نادي الاتحاد)
يوسف النصيري (نادي الاتحاد)

أعاد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي، مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري إلى تشكيلة من 26 لاعباً لـ«أسود الأطلس» لخوض مباراتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعاد النصيري (28 عاماً، 92 مباراة دولية و25 هدفاً) إلى صفوف منتخب بلاده بعد تألقه مع فريقه السعودي في بداية الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف في الدوري، وذلك بعدما استُبعد بسبب تراجع مستواه من نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عندما بلغ ربع النهائي وخرج على يد فرنسا.

واستفاد النصيري من غياب ثلاثي هجومي ضارب بسبب الإصابة: أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) وإسماعيل صيباري (بايرن ميونيخ الألماني) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي).

ويغيب أيضاً بسبب الإصابة لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني عز الدين أوناحي، ما دفع وهبي إلى توجيه الدعوة إلى لاعب الوسط رضا بلحيان المتألق مع فريقه لاتسيو متصدر الدوري الإيطالي في أفضل بداية له في تاريخه في «سيري أ»، حيث يتصدر برصيد 28 نقطة من أصل 30 ممكنة من دون أي خسارة.

واستدعى وهبي جناح يونغ الهولندي أيوب أوفقير (20 عاماً) للمرة الأولى.

ويلعب المغرب مع النيجر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الذي اختارته النيجر ملعباً لمبارياته البيتية، على أن تُجرى المباراة الثانية في 17 منه بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، ومنير المحمدي (نهضة بركان)، ورضا التكناوتي (الجيش الملكي)، وعلاء بلعروش (دينامو بوخارست الروماني).

وفي الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وأنس صلاح الدين (باناثينايكوس اليوناني)، وسفيان الكرواني (بنفيكا البرتغالي)، ونايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، ورضوان حلحال (فينيتسيا الإيطالي)، وعيسى ديوب (أيبسويتش تاون الإنجليزي)، وعبد الحميد آيت بودلال (رين الفرنسي)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وعلي معمر (أندرلخت البلجيكي).

وخط الوسط: أيوب بوعدي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ونائل العيناوي (لايبزيغ الألماني)، وأسامة ترغالين (فينورد الهولندي)، وبلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، ورضا بلحيان (لاتسيو الإيطالي)، وأمين السباعي (أنجيه الفرنسي)، وعبد الله وزان (أياكس أمستردام الهولندي).

والهجوم: إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، وياسين جسيم (ستراسبورغ الفرنسي)، وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، وأيوب أوفقير (إيه زد يونغ الهولندي)، وياسر الزابيري (راسينغ سانتاندر الإسباني)، ويوسف النصيري (اتحاد جدة السعودي).

مواضيع
رياضة كرة القدم أخبار المغرب نادي الاتحاد كأس الأمم الأفريقية المغرب
الرياضة رياضة عالمية

الثلاثي المغربي حكيمي وصيباري ودياز بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أشرف حكيمي (رويترز)
أشرف حكيمي (رويترز)
TT
TT

الثلاثي المغربي حكيمي وصيباري ودياز بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أشرف حكيمي (رويترز)
أشرف حكيمي (رويترز)

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا لعام 2026 ثلاثة لاعبين من المغرب، هم الظهير أشرف حكيمي، المتوج العام الماضي، والمهاجمان إسماعيل صيباري، وإبراهيم دياز، بحسب ما كشف الاتحاد القاري الأربعاء.

وتألق الثلاثي المغربي مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها المملكة أواخر العام الماضي، ومطلع الحالي ببلوغ المباراة النهائية التي كسبتها السنغال 1 - 0 بعد التمديد بفضل هدف باب غي، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي.

وغادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يهدرها دياز بعد استئناف اللعب.

لكن الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) ألغى في مارس (آذار) نتيجة المباراة، ومنح المغرب الفوز 3 - 0 واللقب، ما دفع السنغال لاستئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

كما تألق الثلاثي المغربي في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا عندما بلغ «أسود الأطلس» الدور ربع النهائي، وكان صيباري أفضل هداف في صفوفهم بتسجيله ثلاثة أهداف قبل أن يتعرض لإصابة في المباراة ضد هولندا في الدور الثاني، فحرمته من المشاركة في ثمن النهائي أمام كندا، ودور الثمانية أمام فرنسا.

إسماعيل صيباري (رويترز)

بعد تألقه الموسم الماضي، انتقل صيباري إلى بايرن ميونيخ الألماني في صفقة كبيرة، فيما يدافع دياز عن ألوان ريال مدريد الإسباني، وكان أساسياً في مشوار المغرب في المونديال.

وتوج حكيمي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً مع سان جيرمان إلى جانب الدوري الفرنسي.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين سنغاليين هم لاعب وسط فياريال الإسباني غي، ومهاجم النصر السعودي ساديو مانيه، ولاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي إسماعيلا سار، إلى جانب العاجي أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والكونغولي الديمقراطي يوان ويسا (نيوكاسل الإنجليزي)، والغاني أنطوان سيمينو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا (ماميلودي صنداونز).

وغاب نجم ليفربول السابق وطرابزون سبور التركي حالياً الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين للجائزة التي ظفر بها مرتين في عامي 2017 و2018.

ويتنافس المغربيان وليد الركراكي ومحمد وهبي، والمصريان حسام حسن ومعتمد جمال على جائزة أفضل مدرب مع بيدرو بريتو «بوبيستا» من الرأس الأخضر، والفرنسي سيباستيان ديسابر، والسنغاليين باب تياو ولامين ندياي، والبرتغاليين ميغل كاردوسو وألكسندر سانتوس.

إبراهيم دياز (إ.ب.أ)

ويتنافس خمسة لاعبين عرب بين عشرة على جائزة أفضل حارس مرمى، هم المغربيان ياسين بونو (الهلال السعودي)، وأحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي)، والمصريان مصطفى شوبير (الأهلي)، والمهدي سليمان (الزمالك)، والجزائري أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

وضمت اللائحة فوزينيا من الرأس الأخضر (كولو كولو التشيلي)، والعاجي يحيى فوفانا (تشايكور ريزه سبور)، والجنوب أفريقي رونوين وليامس (صنداونز)، والسنغالي إدوار مندي (الأهلي السعودي)، والكونغولي ليونيل مباسي (لوهافر الفرنسي).

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب واعد بين رباعي عربي، هم المغربيان أيوب بوعدي (مانشستر سيتي)، وعبد الله وزان (أياكس الهولندي)، والجزائري إبراهيم مازة (باير ليفركوزن الهولندي)، والمصري حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني)، إلى جانب السنغالي إبراهيم مباي (أستون فيلا الإنجليزي)، والعاجيين يان ديومانديه (ريال مدريد)، وكريست إيناو أولاي (فيورنتينا الإيطالي)، والمالي إسماعيل كاميسوكو (أكاديمية النجوم في مانديه)، والغاني كاليب ييرينكي (كوفنتري الإنجليزي)، والكاميروني كريستيانه كوفان (باير ليفركوزن).

وضمت لائحة العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب محلي ثمانية من العرب، هم المغاربة محمد حريمات (الجيش الملكي ويلعب حالياً مع الشمال القطري)، وسفيان المودن (أولميك آسفي ويلعب حالياً مع حسنية أغادير)، ومنير شويعر (نهضة بركان)، والمصريان محمد شحاتة (الزمالك)، ومحمود حسن تريزيغيه (الأهلي ويلعب حالياً مع الرياض السعودي)، والجزائريان عبد النور بلحسيني (شبيبة القبائل)، وأحمد الخالدي (اتحاد الجزائر)، والسوداني عبد الرؤوف يعقوب عمر طه (الهلال)، إلى جانب الجنوب أفريقيين تيبوهو موكوينا، وكوليسو موداو (كلاهما صنداونز).

وحضرت منتخبات المغرب والجزائر وتونس ومصر ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إلى جانب الرأس الأخضر، وساحل العاج، وغانا، والسنغال، وجنوب أفريقيا.

وستقام مراسم توزيع الجوائز في مدينة لاغوس بنيجيريا في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مواضيع
رياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عالمية

كافو: نيمار يُغادر بإرث يبعث على الفخر... وأنشيلوتي يبدأ بناء البرازيل الجديدة

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
TT
TT

كافو: نيمار يُغادر بإرث يبعث على الفخر... وأنشيلوتي يبدأ بناء البرازيل الجديدة

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

قال ماركوس إيفانغيليستا دي مورياس، الشهير بـ«كافو»، القائد السابق للمنتخب البرازيلي، إن مسيرة نيمار مع المنتخب الوطني تستحق أن تُذكر باعتبارها واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة البرازيلية، وذلك بعد إعلان المهاجم اعتزاله اللعب الدولي، عقب المشاركة المخيبة لمنتخب بلاده في كأس العالم هذا العام.

وكان نيمار، الهدّاف التاريخي للبرازيل، قد أعلن أواخر يوليو (تموز) عدم رغبته في مواصلة اللعب مع المنتخب، وذلك بعد أسابيع من إشارته إلى أن مشواره الدولي انتهى عقب خسارة البرازيل أمام النرويج في دور الستة عشر من كأس العالم.

وقال كافو، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع البرازيل برصيد 150 مباراة، لـ«رويترز»: «كل لاعب يصل في النهاية إلى محطة يختتم عندها مسيرته مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «الأهم أن مسيرة نيمار كانت ناجحة بكل المقاييس. لقد ترك بصمة واضحة، وكتب اسمه في تاريخ البرازيل وكرة القدم العالمية. أرقامه مع المنتخب استثنائية، وكانت فترة تمثيله لبلاده مشرفة للغاية».

وكانت الهزيمة أمام النرويج أقرب ما يكون إلى إقصاء البرازيل المبكر من كأس العالم منذ نسخة 1990، كما مددت انتظار المنتخب، المتوج باللقب 5 مرات، لتحقيق نجمة سادسة تعزز رقمه القياسي.

وخاض نيمار 4 نسخ من كأس العالم، وسجل 80 هدفاً وصنع 58 أخرى خلال 130 مباراة دولية، لكنه اكتفى بلقب وحيد مع المنتخب الأول، تمثل في كأس القارات عام 2013.

ويرى كافو، المتوّج بكأس العالم عامي 1994 و2002، أن أنظار البرازيل يجب أن تتجه الآن نحو بناء جيل جديد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يقود مشروعاً لإعادة بناء المنتخب استعداداً لكأس العالم 2030.

وقال كافو، الذي عمل تحت قيادة أنشيلوتي خلال فترته مع ميلان الإيطالي: «أنا على قناعة تامة بأن عام 2030 سيكون مختلفاً تماماً بالنسبة للبرازيل».

وأضاف: «ستكون لدى المنتخب فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب. نحن أمام دورة جديدة ومشروع جديد، وسيحصل أنشيلوتي على الوقت الكافي لتطبيق أفكاره وبناء الفريق بالشكل الذي يريده».

ومنذ توليه المهمة عام 2025، استغل أنشيلوتي المباريات الودية لمنح الفرصة لعدد كبير من الوجوه الجديدة. وغاب نحو ثلثي لاعبي قائمة كأس العالم عن أول معسكر للمنتخب بعد البطولة، فيما خاض 8 لاعبين ظهورهم الدولي الأول.

كما أعلن المدرب الإيطالي الأسبوع الماضي قائمة جديدة للمباراتين الوديتين أمام اليابان وسنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمت 5 لاعبين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب الأول.

وختم كافو قائلاً: «إعادة البناء تظل ضرورية دائماً، خصوصاً في منتخب بحجم البرازيل. ومع المزج بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة يمكن للفريق أن يحقق الانسجام المطلوب، وأن يصبح أكثر جاهزية للمنافسة في السنوات المقبلة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم نيمار إسبانيا