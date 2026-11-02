هافيرتز فخور بكونه الهدّاف الألماني التاريخي في «الدوري الإنجليزي»

أعرب الألماني الدولي كاي هافيرتز، نجم آرسنال، عن فخره بتحقيق رقم قياسي جديد للاعبين الألمان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هافيرتز، لشبكة «سكاي»، عقب تسجيله هدف فوز فريقه آرسنال على مضيفه ليفربول، أمس الأحد: «إنه أمر مميز، بالطبع، خاصة عندما ترى أسماء اللاعبين الألمان الذين سبق لهم اللعب في إنجلترا».

وأضاف: «أعتقد أنني أشعر بفخر كبير للغاية بهذا الإنجاز. استغرق الأمر بعض الوقت، لكن تحقيقه يظل أمراً مميزاً».

وسجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ليصل رصيده إلى 46 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين الألمان تسجيلاً للأهداف في المسابقة، متجاوزاً إيلكاي غوندوغان، الذي أحرز 45 هدفاً بقميص مانشستر سيتي.

واختارت صحيفة «ذي صن» البريطانية عنوان «كاي الطائر» للحديث عن المباراة التي شهدت أيضاً نهاية سلسلة طويلة من إخفاقات آرسنال في الفوز على ملعب أنفيلد.

وحقق آرسنال أول انتصار له على ملعب ليفربول منذ الثاني من سبتمبر (أيلول) 2012. وقال هافيرتز عن الفوز الذي طال انتظاره: «أعتقد أن هذا يعني الكثير للنادي بأكمله»، موضحاً أنه علم قبل المباراة بفترة قصيرة أن الانتصار الأخير لآرسنال في أنفيلد يعود إلى 14 عاماً.

وأضاف: «لهذا أعتقد أنه يوم مميز لنا جميعاً ولجماهيرنا، وأعتقد أننا نشعر جميعاً بفخر كبير لأننا تمكّنا من إسعادهم بهذا الفوز».