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«الثلاثي المصاب» يثير القلق في البايرن

صيباري متألماً قبل خروجه مصاباً من القمة الألمانية (رويترز)
صيباري متألماً قبل خروجه مصاباً من القمة الألمانية (رويترز)
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«الثلاثي المصاب» يثير القلق في البايرن

صيباري متألماً قبل خروجه مصاباً من القمة الألمانية (رويترز)
صيباري متألماً قبل خروجه مصاباً من القمة الألمانية (رويترز)

أثار الثلاثي مايكل أوليسي وإسماعيل صيباري وسيرجي غنابري، مخاوف عديدة في بايرن ميونخ، وذلك بعد خروجهم مصابين من مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند في قمة الكرة الألمانية السبت.

وتلقى اللاعب الدولي المغربي صيباري، المساعدة من اثنين من أعضاء الطاقم الطبي لبايرن لمغادرة أرض الملعب، بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليمنى إثر اصطدامه بحارس مرمى دورتموند، جريجور كوبيل.

وكان صيباري قد انفرد بكوبيل وسدد كرة تصدى لها الحارس، ثم اصطدم به في أثناء محاولته الوصول للكرة المرتدة.

وبدا صيباري متألماً وهو يمسك بركبته، بينما كان الطاقم الطبي يفحص كاحله، ليغادر الملعب وهو يعرج بمساعدة أفراد الطاقم.

وكان صيباري، الذي تألق مع المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة، قد انضم إلى بايرن خلال البطولة قادماً من آيندهوفن الهولندي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 63 مليون دولار.

وبعد دقيقتين من استبدال الظهير ناثانيال براون بصيباري، غادر المهاجم سيرجي غنابري الملعب أيضاً، حيث جلس على أرضية الملعب وهو يبدو متألماً، ثم تمكن من الخروج على قدميه دون مساعدة وحل جوسيب ستانسيتش بدلاً منه.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سقط المهاجم مايكل أوليسي على الأرض بعيداً عن الكرة، مغطياً وجهه بيديه، وأشار إلى رغبته في التبديل، وبدا عليه الألم في أثناء خروجه من الملعب.

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أستون فيلا يتعثر بالتعادل أمام فولهام قبل مواجهة برشلونة «أوروبياً»

من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
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أستون فيلا يتعثر بالتعادل أمام فولهام قبل مواجهة برشلونة «أوروبياً»

من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
من مباراة فولهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (رويترز)

أحبط فريق أستون فيلا جماهيره بالتعادل على أرضه أمام فولهام بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 39.

وقبلها أهدر زميله جون ماكجين ركلة جزاء مسددا كرة قوية ارتدت من العارضة في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، خطف الفريق اللندني هدف التعادل بخطأ ساذج من الحارس الياباني زيون سوزوكي الذي ارتبك في الإمساك بكرة عرضية من ركلة ركنية، لتسقط من يده وتتجاوز خط المرمى.

وزاد الطين بلة بحصول ماتي كاش نجم أستون فيلا على إنذار، سيحرمه من خوض المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميير ليغ.

ولم يستغل أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري نشوة الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ليهدر نقطتين، وفرصة لانتصار ثالث على التوالي، ليصبح رصيده 12 نقطة في المركز التاسع.

وسيكون الفريق الإنجليزي وإيمري مطالبين بالرد خلال مواجهة صعبة خارج الأرض عندما يحل ضيفا على ملعب كامب نو لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تجاوز كبوة خسارته في الكلاسيكو الأسبوع الماضي بفوز كاسح على ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 6 / 1 في مباراة أقيمت مساء السبت.

في المقابل، حافظ فولهام بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري على سجله خاليا من الهزائم لمباراة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

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الدوري الإسباني: برشلونة يفجر غضبه بفوز ساحق على ألافيس

جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
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الدوري الإسباني: برشلونة يفجر غضبه بفوز ساحق على ألافيس

جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
جوردون محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)

رد برشلونة على هزيمتيه أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بفوز ساحق 6-1 على ضيفه ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت، وتناوب رافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وأنتوني جوردون على تسجيل الأهداف.

وافتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة عرضية من لوبيز، ثم صنع لامين هدفا لفيرمين.

وقدم فيرمين تمريرة حاسمة لرافينيا مرة أخرى قبل أن يضيف لامين الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وصنع البديل غابرييل جيسيوس الهدف الثاني للامين في الدقيقة 64، قبل أن يختتم جوردون الفوز الساحق.

وسجل ألافيس هدفه الوحيد في الدقائق الأخيرة عن طريق ماريانو دياز الذي استغل خطأ من رودري.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متقدما بنقطتين على أتليتيكو مدريد. ويحتل ألافيس المركز الثامن بعد سبع مباريات متتالية دون فوز.

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ميلان يصعق إنتر ميلان بثلاثية في «ديربي الغضب»

دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)
دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)
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ميلان يصعق إنتر ميلان بثلاثية في «ديربي الغضب»

دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)
دييغو موريرا محتفلا بهدفه في الأنتر (أ.ب)

حسم ميلان ديربي ميلانو لصالحه بعدما تغلب على ضيفه إنتر ميلان 3/1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما جاء هذا الفوز ليكون رقم 85 للفريق الأحمر والأسود في المواجهات المباشرة بين الفريقين عبر التاريخ.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي يمكنه الانفراد بالصدارة في حال فوزه على كالياري غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم ميلان في الدقيقة الرابعة عن طريق كريستيان بولسيتش، ثم أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 22 سجل أليساندرو باستوني الهدف الوحيد لإنتر ميلان، فيما أضاف دييغو موريرا الهدف الثالث في الدقيقة 43.

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