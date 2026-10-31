«دورة غوانزو»: فينوس وليامز تودّع الزوجي من نصف النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5335930-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
«دورة غوانزو»: فينوس وليامز تودّع الزوجي من نصف النهائي
لاعبة التنس الأميركية المخضرمة فينوس وليامز (أ.ب)
خسرت لاعبة التنس الأميركية المخضرمة فينوس وليامز في مباراة الدور قبل النهائي، وهذه هي الخسارة الأولى لها في هذا الدور في آخر ثماني سنوات.
وخسرت وليامز (46 عاماً) وشريكتها الإندونيسية جانيس تين أمام الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا والروسية ماريا تيموفيفا بنتيجة 6-4 و6-7 و10-6 في الدور قبل النهائي بمنافسات الزوجي ببطولة غوانزو المفتوحة السبت.
وكانت هذه أول مباراة في الدور قبل النهائي، في بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، تشارك فيها وليامز منذ أولمبياد ريو 2016 وويمبلدون، وهي أول مباراة قبل نهائي بشكل عام في الجولة منذ عام 2018 عندما وصلت إلى هذا الدور في إنديان ويلز.
وحصلت وليامز على بطاقة دعوة وايلد كارد لتشارك في منافستي الفردي والزوجي ببطولة غوانزو ذات الـ250 نقطة.
وخسرت وليامز أمام السويسرية الشابة ليلي تاجر 6-2 و6-2 في الدور الأول بمنافسات الفردي.
يذكر أن تاجر (18 عاماً) وولدت في عام 2008، وهو العام نفسه الذي توجت فيه وليامز بلقبها السابع والأخير في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وكان ذلك في منافسات الفردي ببطولة ويمبلدون.
وكانت وليامز، المصنفة 599 على العالم، تخوض أول مباراة فردية لها منذ شهرين، وتحديداً منذ مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة، إذ خسرت أمام الأميركية صوفيا كينن في الدور الأول.
وخسرت وليامز 16 مباراة فردية متتالية في الجولة منذ يوليو (تموز) 2025.
سجل شارل لوكلير سائق فيراري أسرع زمن في حصتي التجارب الجمعة قبل سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى.
«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
«نزال المكسيك ضد العالم»: مبيلي يختبر نفسه أمام الأسطورة «كانيلو» في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5335952-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
«نزال المكسيك ضد العالم»: مبيلي يختبر نفسه أمام الأسطورة «كانيلو» في الرياض
تحد كبير يترقب الملاكمين الكبيرين (سعد العنزي)
سيقام النزال المرتقب بين الفرنسي كريستيان مبيلي، والمكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريس، مساء السبت في السعودية، حيث يسعى الفرنسي للدفاع عن حزام المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن فوق المتوسط.
وأقيم المؤتمر الصحافي التقليدي السابق للنزال، الخميس، أما كريستيان مبيلي، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض فاكتفى بالقول إنه «مستعد لمفاجأة العالم».
وأضاف: «أكن احتراماً هائلاً لكانيلو ولمجمل مسيرته، لكن يوم السبت ستكون قصة مختلفة، وسأدخل الحلبة من أجل الفوز».
وكان «كانيلو» الملك السابق لفئة فوق المتوسط (76.2 كلغ)، وأول بطل موحد للفئة في حقبة الأحزمة الأربعة، قد خسر عرشه أمام الأميركي تيرينس كراوفورد في سبتمبر (أيلول) 2025 خلال نزال ضخم أقيم في السعودية.
وفي الأثناء، تمت ترقية مبيلي، الذي كان يحمل اللقب المؤقت منذ يونيو (حزيران) 2025، إلى بطل رسمي للمجلس العالمي للملاكمة بعدما اعتزل كراوفورد.
وبذلك، سيدخل ساول «كانيلو» ألفاريس (63 فوزاً، بينها 39 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين) نزالاً بصفته متحدياً للمرة الأولى منذ عام 2022.
وقال الملاكم المكسيكي البالغ 36 عاماً الخميس: «لا أحب اختصار الطريق. كنت بطلاً لسنوات طويلة وأريد أن أكون بطلاً مجدداً، وأريد مواجهة الأفضل».
وأضاف: «أنا المتحدي اليوم، لكنني ما زلت أعتبر نفسي بطلاً منذ كنت طفلاً صغيراً».
وخلال 532 جولة خاضها منذ احترافه قبل أكثر من 20 عاماً، لم يُسقط «كانيلو» أرضاً مطلقاً، حتى أمام أبرز أصحاب اللكمات القوية، ومن بينهم مبيلي نفسه (29 انتصاراً، منها 24 بالضربة القاضية، وتعادل واحد).
لكن الفرنسي يؤكد قدرته على التفوق على الأسطورة المكسيكية، بطل العالم السابق في أربع فئات وزنية مختلفة.
وقال مبيلي لوكالة الصحافة الفرنسية خلال معسكره التدريبي: «لا أستطيع الخوض كثيراً في الجانب التكتيكي، لكنني أعتقد أن العمر قد يكون عاملاً مؤثراً».
وأضاف: «أنا في الحادية والثلاثين وهو في السادسة والثلاثين، لكنني خضت 30 نزالاً احترافياً فقط، بينما خاض هو 68».
وتابع: «وهو يمارس الملاكمة الاحترافية منذ كان في الخامسة عشرة من عمره، وهذا يمثل رقماً هائلاً في عالمنا. أعتقد أن ذلك يظهر في نزالاته. حتى عامي 2020 أو 2021 كان يهيمن على الجميع، ومنذ ذلك الحين بات يفوز في معظم الأحيان بقرار الحكام».
وأكد: «أنا أتحسن بينما هو يتراجع».
ومن خلال مواجهة عملاق اسمه كانيلو، حتى وإن كان في نهاية مسيرته، يختبر مبيلي نفسه أمام أحد أبرز رموز الملاكمة الحديثة.
وخلال زيارة إلى باريس عام 2024، قال مبيلي لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانيلو هو أسطورة عصرنا إلى حد كبير. التغلب على كانيلو يعني دخول التاريخ».
«إن بي إيه»: الأسطورة ليبرون جيمس يقود فيلادلفيا لإسقاط حامل اللقب
الأسطورة ليبرون جيمس قاد فيلادلفيا لإسقاط نيكس (رويترز)
سجل ليبرون جيمس 20 نقطة، بينها متابعة حاسمة في اللحظات الأخيرة، ليساهم مع زميله المتألق تايريز ماكسي في فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه نيويورك نيكس حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة (إن بي إيه) بنتيجة 98-93، الجمعة.
وحقق سفنتي سيكسرز انتصاره الثاني هذا الموسم على نيكس، بعدما أفسد احتفال رفع راية البطولة في ملعب ماديسون سكوير غاردن بالفوز عليه في المباراة الافتتاحية للموسم.
وجاء الفوز بطابع مضاعف، إذ شهدت مباريات الجمعة انطلاق النسخة الرابعة من كأس الدوري (إن بي إيه كاب)، وهي البطولة داخل الموسم التي توج بها نيكس قبل أن يمضي لاحقاً للفوز على سان أنتونيو سبيرز في نهائي الدوري الماضي محرزاً لقبه الأول منذ عام 1973.
وتقام مباريات دور المجموعات في بطولة الكأس طوال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع احتسابها ضمن نتائج الموسم المنتظم. وتقام مباريات ربع النهائي في الرابع والخامس من ديسمبر (كانون الأول)، ونصف النهائي في الثامن والتاسع من الشهر عينه، قبل النهائي في 11 ديسمبر على ملعب هينكل فيلدهاوس في إنديانابوليس بولاية إنديانا.
وسجل تايريز ماكسي 27 نقطة ليتصدر أفضل مسجلي سيكسرز الذي فرض سيطرته مبكراً أمام نيكس الذي عانى من كثرة الأخطاء.
وتقدم فيلادلفيا بفارق 14 نقطة في الربع الثالث وصمد أمام انتفاضة متأخرة من نيكس، ليحقق فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خسارة.
ومنح النجم جايلن برونسون نيويورك التقدم 90-89 قبل دقيقة و32 ثانية من النهاية بعد ثلاثية.
لكن جيمس، الهداف التاريخي للدوري، رد بسلة أعادت فيلادلفيا إلى المقدمة، قبل أن يرفع الفارق إلى 96-91 بمتابعة لكرة مهدرة من ماكسي قبل 11.9 ثانية على النهاية.
وأضاف جيمس (41 عاماً) تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة وسرقة كرة واحدة وصدّة دفاعية استعراضية، في مباراة وصفها مدرب سيكسرز نيك نورس بأنها الأفضل له منذ انضمامه بصفقة انتقال حر في يونيو (حزيران).
وقال نورس: «أعتقد أنه كان جيداً جداً طوال المباراة. عندما لعبنا نحو السلة استغل حجمه وفرض نفسه بدنياً ليسجل بعض السلات السهلة... كما قاد الفريق ونظّم اللعب».
وأضاف: «لقد كان جيداً، لكن هذه كانت أفضل مباراة له بلا شك».
وتصدر برونسون مسجلي نيويورك برصيد 24 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 22 نقطة و12 متابعة، لكن نيكس تراجع إلى سجل 2-4.
وفي مباراة أخرى، قاد كايري إرفينغ (35 نقطة) وكوبر فلاغ (33) دالاس مافريكس لقلب تأخره وإلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 116-111.
وكان روكتس قد أنهى الشوط الأول المتكافئ متقدماً 51-44، ووسع الفارق إلى 11 نقطة قبل أن يدخل الربع الأخير متقدماً بثماني نقاط.
ومنحت ثلاثية إرفينغ قبل 7:01 دقيقة من النهاية دالاس التقدم من جديد، ولم يتأخر بعدها مرة أخرى، إذ وجد مافريكس الحل كلما عاد هيوستن إلى التعادل في الدقائق الأخيرة.
وقال إرفينغ: «كان شعوراً رائعاً. دخلنا غرفة الملابس بين الشوطين ولم نكن راضين عن أدائنا. نظر كل منا إلى الآخر وقلنا إن علينا أن نقدم مستوى أفضل».
وأضاف: «لم نكن في مستوانا خلال الشوط الأول، لكننا بالتأكيد قدمنا ما هو مطلوب في الثاني».
وسجل نجم غولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري 31 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على لوس أنجليس ليكرز 112-95 في مباراة متقلبة في سان فرانسيسكو.
وتفوق ليكرز على ووريرز 38-15 في الربع الأول، قبل أن يرد أصحاب الأرض بالنتيجة نفسها 38-15 في الثاني ليتعادلا 53-53 عند نهاية الشوط الأول.
وسجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 37 نقطة لليكرز. وكانت أبرز لقطات المباراة سقوطه أرضاً بعدما خدعه كوري بحركة مراوغة قبل أن يسدد فوقه كرة ثلاثية ناجحة.
ورفع كوري رصيده إلى 26674 نقطة في مسيرته، متجاوزاً دومينيك ويلكنز (26668 نقطة) إلى المركز الثامن عشر في قائمة الهدافين التاريخيين.
وفي ميامي، حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «تريبل دابل» بتسجيله 31 نقطة و18 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود هيت إلى الفوز على إنديانا بايسرز 145-125.
وفي بوسطن، اكتسح سلتيكس شيكاغو بولز 125-111. وسجل بايتون بريتشارد 30 نقطة من على مقاعد البدلاء، فيما أضاف جايسون تايتوم 26 نقطة لبوسطن الذي وصل الفارق لمصلحته إلى 32 نقطة.
وسجل أورلاندو ماجيك 18 رمية ثلاثية ونجح في الصمود أمام الأداء الاستثنائي لسكوتي بارنز الذي سجل رقماً قياسياً شخصياً بلغ 41 نقطة مع تورونتو رابتورز.
وفي بروكلين، تجاوز ديترويت بدايته البطيئة ليُلحق بنتس الخسارة الخامسة على التوالي، بعدما قاد كايد كانينغهام الفريق بتسجيله 20 نقطة، وأضاف رون هولاند 18 نقطة من مقاعد البدلاء في الفوز 110-94.