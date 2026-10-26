«الكرة الذهبية»: سيطرة إسبانية متواصلة... دي لا فوينتي أفضل مدرب وسيمون أفضل حارس

توّج لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل مدرب لفريق كرة قدم للرجال في العالم لهذا العام، وذلك خلال حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن.

وتفوق دي لا فوينتي على باقي المرشحين للحصول على الجائزة، وهم الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطناه ميكيل أرتيتا (آرسنال الإنجليزي) وأوناي إيمري (أستون فيلا الإنجليزي)، والبلجيكي فينسن كومباني (بايرن ميونيخ الألماني).

ولم تكن النتيجة مفاجئة، فبعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الثانية في تاريخه، حصد لويس دي لا فوينتي الجائزة، ليخلف بذلك لويس إنريكي في سجل الفائزين. وبعد عناق سريع مع لامين يامال، صعد المدير الفني إلى المنصة لتسلم جائزته.

الحارس الإسباني اوناي سيمون أفضل حارس بالعالم (إ.ب.أ)

واستكمالا للسيطرة الإسبانية على جوائز الحفل، انتزع أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا ونادي أتليتك بلباو جائزة أفضل حارس مرمى لهذا العام.

وقاد سيمون «لا روخا» للقب كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في سبع من مباريات المونديال الثماني، ولم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد من بلجيكا في ربع النهائي.

وتفوق سيمون في التصويت النهائي على عدد من الحراس، أبرزهم مواطنَيه ديفيد رايا حارس آرسنال وخوان غارسيا حارس برشلونة، بالإضافة للمغربي ياسين بونو حارس الهلال والروسي سافونوف حارس سان جيرمان، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس تشيلسي، والذي حصد الجائزة مرتين من قبل.