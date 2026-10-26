«الكرة الذهبية»: لامين يامال أفضل لاعب شاب للعام الثالث توالياً

الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده لنهائي المونديال (أ.ف.ب)

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، الاثنين، عن قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة «الكرة الذهبية»، التي تقدمها للاعب الأفضل في العالم، هذا العام.

وضمت القائمة، التي أعلنت عنها المجلة على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، كلاً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، والفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني فابيان رويز والجورجي خفيتشا كفارتسخيليا، ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في القائمة أيضاً النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، والإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي المنتقل، هذا الموسم، لبرشلونة الإسباني، والإسباني لامين يامال، نجم برشلونة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة من بين اللاعبين العشرة خلال الحفل، الذي يقام في وقت لاحق، الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» عن قائمة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ11 إلى 29 في الترتيب العام للجائزة، حيث ضمت عدداً من النجوم.

الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد في المركز الـ11 بترتيب الكرة الذهبية (أ.ف.ب)

وفاز الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالمركز الـ11، بينما حصل الإسباني باو كوبارسي، نجم برشلونة الإسباني، على المركز الثاني عشر، في حين تواجد المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث عشر بالترتيب العام للجائزة، تلاه البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ14، ثم الإنجليزي ديكلان رايس (آرسنال الإنجليزي)، في المركز الـ15.

وحل الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني السابق، المنضم هذا الموسم لباريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز السادس عشر، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) في المركز السابع عشر.

ونال كل من الإسباني مارك كوكوريا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق المنتقل هذا الموسم لريال مدريد، المركز الثامن عشر، ثم حصل البرتغالي جواو نيفيش (باريس سان جيرمان)، الإكوادوري ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، البرازيلي غابرييل (آرسنال الإنجليزي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، على المراكز من 19 إلى 22 على الترتيب.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

وتواجد كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.