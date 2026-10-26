«الكرة الذهبية»: لامين يامال أفضل لاعب شاب للعام الثالث توالياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5334000-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
«الكرة الذهبية»: لامين يامال أفضل لاعب شاب للعام الثالث توالياً
النجم الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أفضل لاعب واعد في العالم (إ.ب.أ)
توّج النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم واعد (تحت سن الـ21) في العالم لهذا العام، وذلك خلال حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.
وخلال الحفل الذي يقام الآن بالعاصمة البريطانية لندن، توج يامال بجائزة كوبا للعام الثالث على التوالي، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.
كما قاد يامال فريقه برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025 / 2026، للنسخة الثانية على التوالي.
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«الشرق الأوسط» (الرياض)
«الكرة الذهبية»: لامين يامال أفضل لاعب شاب للعام الثالث توالياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5334000-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B
«الكرة الذهبية»: لامين يامال أفضل لاعب شاب للعام الثالث توالياً
النجم الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة أفضل لاعب واعد في العالم (إ.ب.أ)
توّج النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم واعد (تحت سن الـ21) في العالم لهذا العام، وذلك خلال حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.
وخلال الحفل الذي يقام الآن بالعاصمة البريطانية لندن، توج يامال بجائزة كوبا للعام الثالث على التوالي، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.
كما قاد يامال فريقه برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025 / 2026، للنسخة الثانية على التوالي.
ميسي وهالاند ورودري ضمن العشرة الأوائل بترتيب الكرة الذهبية... وبيلينغهام الـ11
الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده لنهائي المونديال (أ.ف.ب)
أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، الاثنين، عن قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة «الكرة الذهبية»، التي تقدمها للاعب الأفضل في العالم، هذا العام.
وضمت القائمة، التي أعلنت عنها المجلة على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، كلاً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، والفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني فابيان رويز والجورجي خفيتشا كفارتسخيليا، ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وجاء في القائمة أيضاً النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، والإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي المنتقل، هذا الموسم، لبرشلونة الإسباني، والإسباني لامين يامال، نجم برشلونة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة من بين اللاعبين العشرة خلال الحفل، الذي يقام في وقت لاحق، الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن.
وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» عن قائمة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ11 إلى 29 في الترتيب العام للجائزة، حيث ضمت عدداً من النجوم.
وفاز الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالمركز الـ11، بينما حصل الإسباني باو كوبارسي، نجم برشلونة الإسباني، على المركز الثاني عشر، في حين تواجد المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث عشر بالترتيب العام للجائزة، تلاه البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ14، ثم الإنجليزي ديكلان رايس (آرسنال الإنجليزي)، في المركز الـ15.
وحل الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني السابق، المنضم هذا الموسم لباريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز السادس عشر، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) في المركز السابع عشر.
ونال كل من الإسباني مارك كوكوريا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق المنتقل هذا الموسم لريال مدريد، المركز الثامن عشر، ثم حصل البرتغالي جواو نيفيش (باريس سان جيرمان)، الإكوادوري ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، البرازيلي غابرييل (آرسنال الإنجليزي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، على المراكز من 19 إلى 22 على الترتيب.
واحتل كل من البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.
وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.
وتواجد كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.
رئيس مرسيدس يدافع عن راسلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5333986-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
يدعم توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات نجاح جورج راسل مستقبلاً بعدما استبعد هيلموت ماركو مستشار قطاع رياضة المحركات لدى ريد بول، قدرة السائق البريطاني على التعافي من تفوق زميله في الفريق كيمي أنتونيلي عليه.
ويتقدم أنتونيلي سائق مرسيدس على راسل بفارق 123 نقطة في صدارة ترتيب بطولة العالم لفورمولا 1، مع بقاء 125 نقطة ممكنة، ويبدو في طريقه لأن يصبح أصغر بطل في تاريخ الرياضة خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع المقبل، وأول بطل إيطالي منذ عام 1953.
وفاز السائق (20 عاماً) بتسعة سباقات حتى الآن في موسمه الثاني مقابل ثلاثة انتصارات فقط لراسل الأكثر خبرة، والذي بدأ العام مرشحاً أول لدى شركات المراهنات.
وقال ماركو، الذي غادر ريد بول العام الماضي، لشبكة «سكاي ألمانيا» قبل سباق جائزة أميركا الكبرى الأحد، والذي فاز به أنتونيلي من مركز أول المنطلقين وأنهى راسل السباق في المركز الثامن بعد عقوبة زمنية قدرها خمس ثوان: «لم يعد راسل السائق الأول».
وأضاف ماركو (83 عاماً): «من الواضح تماماً أن أنتونيلي انتزع منه هذا المركز... أشك في أن تتاح له فرصة أخرى للفوز ببطولة العالم أو أن يحظى بوضعية السائق الأول في أي مكان».
وقال فولف إنه رغم احترامه لرأي مواطنه النمساوي «الذي ليس صديقاً مقرباً»، فإن ماركو مخطئ.
وأضاف للصحافيين في حلبة الأميركتين: «جورج يمتلك كل المقومات. أعتقد أن السيارة لا تناسب أسلوبه. في بداية الموسم، ربما يكون من الصعب التعامل مع وضع تشعر فيه بأن هذا هو عامك المنتظر، ثم تجد على الجانب الآخر (من المرآب) هذا الموهوب الاستثنائي الذي يبدأ تدريجياً في تقليص الفارق والتفوق».
وأضاف: «أعتقد أنه في موسم جديد، إذا وفرنا له سيارة سريعة، فإن جورج يمتلك بالتأكيد كل ما يحتاجه للفوز بالبطولة. أعتقد أنه من السهل جداً تجاهل كل تلك السنوات التي فاز خلالها ببطولات فورمولا 2 وفورمولا 3، وكذلك ألقابه المتتالية في سنواته الأولى في بطولات الكارتنغ الأوروبية. كل ذلك شاهد على إنجازاته».