نادال يعتزم المشاركة في مباراة استعراضية في لاس فيغاس

يعتزم نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال خوض مباراة استعراضية في لاس فيغاس الأميركية مطلع العام المقبل، في أول ظهور له بالولايات المتحدة منذ اعتزاله قبل عامين.

وأعلن المنظمون الاثنين أن النجم الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) سيكون بطل الحدث الذي يحمل اسم «ذا إم جي إم سلام بريزنتد باي كابيتال وان»، والمقرر إقامته في قاعة «تي - موبايل أرينا» في 28 فبراير (شباط) المقبل.

وكان نادال واجه الإسباني كارلوس ألكاراس في مباراة استعراضية بلاس فيغاس عام 2024، خلال عامه الأخير مع اللعبة البيضاء.

وقال نادال (40 عاماً): «أتذكر مدى روعة الشعور بطاقة الجماهير في قاعة ممتلئة بمدينة مثل لاس فيغاس. أعود الآن في مرحلة مختلفة من حياتي، بعيداً عن ضغوط منافسات رابطة المحترفين، ولكن بالشغف نفسه تجاه هذه الرياضة. لطالما أحببت المنافسة، وحتى بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية، فإن ذلك الشعور لا يختفي مطلقاً».

وسيتم الإعلان عن أسماء لاعبين آخرين وتفاصيل نظام المنافسة في الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن يقام الحدث قبيل انطلاق بطولة «إنديان ويلز» للأساتذة، المصنفة ضمن فئة الـ1000 نقطة، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

يذكر أن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة 8 لاعبين تنافسوا وفق نظام شوط كسر التعادل (تاي بريك).