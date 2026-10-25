«دورة ليون»: الإيطالي موزيتي يتوج باللقب على حساب فريتز

وضع الإيطالي لورينزو موزيتي حداً لانتظاره الطويل لتحقيق لقب في منافسات رابطة لاعبي التنس المحترفين، بعدما توج بمنافسات فردي الرجال ببطولة ليون.

وفاز موزيتي، المصنف السادس للمسابقة، على الأميركي تايلور فريتز، المصنف الثاني، بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، ليحصد بذلك أول ألقابه على هذا المستوى منذ عام 2022.

وبهذا الفوز، أنهى موزيتي سلسلة من 7 هزائم متتالية في المباريات النهائية، وفور حسمه اللقب في البطولة المصنفة ضمن فئة 250 نقطة، سقط على أرض الملعب احتفالاً، قبل أن يتوجه نحو الشبكة لمعانقة منافسه فريتز.

وقال موزيتي، الذي كان قد فاز بـ4 نقاط حاسمة لحسم المباراة ضد مواطنه فلافيو كوبولي في الدور قبل النهائي: «لم أكن أتوقع هذا السيناريو على الإطلاق في هذه البطولة».

أضاف اللاعب الإيطالي: «لقد كانت رحلة مليئة بالتقلبات. لقد فزت بـ4 نقاط حاسمة ثم قدمت أداءً رائعاً في النهائي. قبل دخولي إلى الملعب، كنت أشعر بآلام في كل أنحاء جسدي، لكن بمجرد أن بدأت المباراة، ركزت تماماً على اللعب، وأعتقد أن هذا كان أفضل مستوى قدمته. أنا فخور وسعيد للغاية بهذا الإنجاز».

وكان موزيتي قد تجاوز الفرنسي لوكا فان آش في مباراة امتدت لـ3 مجموعات خلال دور الثمانية، ثم تغلب على كوبولي، وبفوزه على فريتز في النهائي، أصبح بذلك تاسع لاعب هذا العام يتمكن من إنقاذ نقاط حاسمة للمباراة في طريقه نحو التتويج بلقب في بطولات رابطة المحترفين.

وأوضح موزيتي: «كانت الروح القتالية هي مفتاح الفوز في هذه البطولة. لقد تحليت بعقلية مذهلة، وأود أن أشكر فريقي، والطاقم الطبي، وإخصائي العلاج الطبيعي الذين ساعدوني على استعادة لياقتي».

وتابع: «اليوم شعرت بهدوء أكبر ذهنياً، وكان أدائي في التنس أكثر سلاسة. لقد كان عرضاً رائعاً. أشعر وكأنني في حلم لا أريد الاستيقاظ منه».

وخاض موزيتي ثاني نهائي له هذا الموسم في البطولات التابعة لرابطة محترفي التنس، وذلك بعد أن عانى من الإصابات خلال عام 2026، ليتقدم اللاعب، الذي سبق له بلوغ دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي ضمن بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، والدور ذاته في بطولة سينسيناتي لفئة الـ1000 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، مركزين في التصنيف العالمي لرابطة المحترفين ليصل للمركز الـ24 عالمياً.

وكان فريتز، الفائز ببطولة واشنطن، يسعى لتحقيق لقبه الثاني هذا العام، حيث وصل لنهائي ليون دون خسارة أي مجموعة، بعد تغلبه على الأميركي تومي بول في قبل النهائي.

وبهذه النتيجة، تقدم فريتز مركزاً واحداً في سباق التأهل للبطولة الختامية هذا الموسم، المقرر بمدينة تورينو الإيطالية الشهر المقبل، حيث يوجد في المركز الثاني عشر، بفارق 464 نقطة خلف الإسباني رافاييل خودار، صاحب المركز التاسع عالمياً، الذي يشغل حالياً آخر المراكز المؤهلة للبطولة الختامية.

وسيسعى فريتز لمواصلة مساعيه نحو التأهل إلى تورينو من خلال مشاركته الأسبوع المقبل في بطولة بازل لفئة الـ250 نقطة.

يشار إلى أن موزيتي أصبح رابع لاعب إيطالي يفوز بلقب في بطولات رابطة محترفي التنس هذا العام، لينضم بذلك إلى كل من يانيك سينر (6 ألقاب)، وكوبولي (لقب واحد)، ولوتشيانو دارديري (لقب واحد)، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين.