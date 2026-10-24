«دورة ليون»: فريتز وموزيتي إلى المباراة النهائية

تأهل الأميركي تايلور فريتز، المصنف الـ14 عالمياً، والإيطالي لورنزو موزيتي المصنف الـ26، إلى المباراة النهائية لدورة ليون الفرنسية في كرة المضرب (فئة 250 نقطة)، بفوزهما على مواطنيهما تومي بول وفابيو كوبولي توالياً، السبت، في نصف النهائي.

وحسم فريتز، المصنف الثاني في الدورة، مواجهته مع بول، الرابع عشر عالمياً والرابع في ليون، بنتيجة 6-3 و7-5 خلال ساعة و41 دقيقة، وبلغ خامس نهائي له هذا الموسم، وجميعها أُقيمت على الملاعب المغطاة.

واعتمد فريتز بشكل كبير على فاعلية إرساله، إذ سجل 15 إرسالاً ساحقاً، وبلغت نسبة نجاحه في الإرسال الأول 70 في المائة، فيما فاز بـ78 في المائة من النقاط التي لعبها بعد إرساله الأول.

كما نجح فريتز في إنقاذ عشر فرص لكسر إرساله طوال المباراة، من بينها ثلاث كرات لحسم المجموعة لصالح بول عندما كانت النتيجة 5-4 و0-40 في المجموعة الثانية، قبل أن يدرك التعادل 5-5 ثم يحسم المجموعة 7-5.

الإيطالي لورنزو موزيتي إلى نهائي «ليون» على حساب فابيو كوبولي (أ.ف.ب)

من جهته، أظهر موزيتي صلابة بدنية كبيرة، ففي ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى السبت، وفي مباراة انتهت عند الساعة 1:15 بعد منتصف الليل واستمرت 3 ساعات و33 دقيقة، أقصى الإيطالي، المصنف السادس في الدورة، الفرنسي لوكا فان آش (الـ48 عالمياً) 7-6 (7-5) و6-7 (7-9) و6-4.

وخاض موزيتي مباراة إضافية مقارنة بمنافسه المعفى من الدور الأول، وتمكّن من التغلب على كوبولي، السابع عالمياً والأول في الدورة، 4-6 و6-2 و7-5، وذلك بعد مباراة ماراثونية أخرى استغرقت ساعتين و32 دقيقة، أنقذ خلالها أربع كرات كانت كفيلة بخسارته عندما كانت النتيجة 4-5 في المجموعة الحاسمة.