«دورة نينغبو»: حاملة اللقب ريباكينا تضرب موعداً في النهائي مع فرنانديز

تغلبت إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، على الروسية ديانا شنايدر المصنفة السادسة بنتيجة 6-3 و7-5 في مباراة قبل النهائي السبت، لتصل إلى مباراة نهائية أخرى وتوجه تحذيراً إلى منافساتها قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم الشهر المقبل.

وستلعب المصنفة الأولى عالميا ضد ليلى فرنانديز في النهائي، الأحد، بعد فوز الكندية غير المصنفة 6-3 و7-5 على التشيكية ماري بوزكوفا في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وأظهرت ريباكينا، الفائزة ببطولتي أستراليا وأميركا المفتوحتين هذا العام، التي وصلت البطولة بهدف الدفاع عن لقبها بعد هزيمة قاسية في بكين وإصابة في القدم أجبرتها على الانسحاب من ووهان، لمحات من أفضل مستوياتها على الرغم من بعض التذبذب أمام شنايدر المصنفة 13 عالمياً.

الروسية ديانا شنايدر لم تصمد أمام إيلينا ريباكينا في نصف نهائي نينغبو (رويترز)

وساعدت البداية الهجومية القوية مع الضربات الناجحة من العمق ريباكينا، الفائزة بثلاث بطولات كبرى، على السيطرة الكاملة على المجموعة الافتتاحية، التي حسمتها في المحاولة 11 لنقطة المجموعة بعد تراجع مفاجئ في مستواها.

واستمرت معاناة ريباكينا (27 عاماً) في دقة ضربات إرسالها الأولى في المجموعة التالية، لكنها فازت بالنقاط الحاسمة لتتقدم 4-3 بكسر إرسال منافستها، قبل أن تتعرض لكسر إرسال دون تحقيق أي نقطة في الشوط العاشر.

وردَّت ريباكينا بقوة لتتقدم مرة أخرى في الشوط التالي بفضل ضرباتها القوية، قبل أن تحسم الفوز بأداء أكثر ثقة في الإرسال لتحجز مكانها في النهائي.