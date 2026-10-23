«دورة نينغبو»: ريباكينا تتأهل لنصف النهائي

تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، إلى الدور نصف النهائي من بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، بعد فوزها، الجمعة، على البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين لواحدة.

وواصلت ريباكينا التقدم في البطولة، لتتخطى دور الثمانية، بعدما جاءت نتائج الأشواط 6 / 1، و3 / 6، و6 / 1، لصالح اللاعبة الكازاخية، التي تبحث عن تعويض خروجها المبكر من دور الـ64 لبطولة الصين المفتوح للتنس، بداية الشهر الحالي.

وتلعب ريباكينا مع الروسية ديانا شنايدر، المصنفة السادسة عالمياً، في نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، تأهلت التشيكية ماري بوزكوفا للدور نصف النهائي، بعدما تغلبت على مُواطنتها سارة بيليك بنتيجة 6 / 3، و6 / 4، في دور الثمانية للمسابقة.

وتلتقي اللاعبة التشيكية في ما قبل النهائي مع الكندية ليلى آني فرنانديز، التي فازت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بنتيجة 4 / 6، و6 / 2، و6 / 1.

من جانبها، قدّمت الروسية ديانا شنايدر أداء رفيع المستوى لتتغلب على الأميركية إيفا يوفيتش بنتيجة 6 / 3، و4 / 6، و6 / 1 في مباراة استغرقت ساعتين و11 دقيقة، لتصعد للدور قبل النهائي.

وبهذا الانتصار، ثأرت شنايدر من خسارتها أمام يوفيتش في المواجهة الأولى التي أقيمت بينهما، هذا العام، في بطولة دبي.

وبفوزها على اللاعبة الأميركية، بلغت شنايدر (22 عاماً) الدور قبل النهائي، للمرة الرابعة هذا العام، إذ سبق لها أن خسرت في هذا الدور، خلال بطولات أديلايد الدولية، وفرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، وواشنطن.