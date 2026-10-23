«دورة ألماتي»: ميدفيديف إلى المربع الذهبي

واصل الروسي دانييل ميدفيديف (حامل اللقب) حملته الناجحة حتى الآن بمنافسات فردي الرجال لبطولة ألماتي المفتوحة للتنس، بعدما تأهل إلى الدور قبل النهائي في المسابقة من فئة الـ250 نقطة.

ومدد ميدفيديف سلسلة انتصاراته لتصل إلى ست مباريات متتالية في هذه البطولة، المقامة في كازاخستان، وذلك بعد تغلبه اليوم الجمعة على الفرنسي تيرينس أتمان بنتيجة 6-4، 6-4، في دور الثمانية للمسابقة.

وكان ميدفيديف قد أنهى العام الماضي، عبر فوزه بهذه البطولة التي تقام داخل الصالات، فترة انتظار دامت 882 يوماً دون تحقيق أي لقب، وهو يعود هذا الأسبوع إلى ألماتي ساعياً لحصد لقبه الرابع في موسم 2026 الذي يقدم فيه أداء مميزاً.

وقدم ميدفيديف، المصنف الأول في البطولة أداء متزناً أمام أتمان، إذ نجح في إبقاء منافسه تحت الضغط بفضل كراته العميقة، كما اعتمد على تسديداته الأمامية التي مكنته من تسجيل 13 تصويبة حاسمة.

وقال ميدفيديف في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين: «ليس من السهل اللعب ضد تيرينس، فهو يمتلك إرسالاً قوياً وتسديدات قوية. كان يتعين علي الحفاظ على تركيزي في المباراة، ونجحت في تنفيذ بعض التسديدات الحاسمة».

وحقق ميدفيديف هذا العام 36 فوزاً على الملاعب الصلبة، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين في منافسات الرابطة، علماً بأن ألقابه الثلاثة التي أحرزها في عام 2026 جاءت جميعها على هذا النوع من الملاعب (في بريزبان ودبي وهانغزو).

كما عزز هذا الانتصار الأخير من فرص ميدفيديف في التأهل للبطولة الختامية للموسم، التي تقام في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة تورينو الإيطالية.

ويحتل ميدفيديف، الذي سبق له التتويج بلقب البطولة الختامية، المركز السادس في سباق التأهل إلى تورينو، متفوقاً بفارق 640 نقطة على الأسترالي أليكس دي مينور، صاحب المركز العاشر، والذي يعد أول لاعب خارج قائمة المتأهلين حالياً، علماً بأنه لا يشارك في أي منافسات هذا الأسبوع.

وسوف يواجه ميدفيديف في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين المصنف الثالث الكازاخي ألكسندر بوبليك والمصنف الخامس الروسي كارين خاشانوف، التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة.

وفي وقت سابق، تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى قبل النهائي للمرة الثانية هذا الموسم، وهي المرة الأولى له على الملاعب الصلبة منذ فبراير (شباط) عام 2025.

ولم يجد تسيتسيباس، المصنف السابع في البطولة، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة الأسترالي جيمس داكوورث، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6-3 و6-4 في مباراة استغرقت 73 دقيقة فقط.

ويلعب تسيتسيباس، الذي فاز في مباراتيه اللتين لعبهما ضد داكوروث في سجل مواجهاتهما المباشرة، ضد اللاعب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، الذي تأهل عبر الأدوار التمهيدية، وذلك بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 6-3، 6-1، في مباراة لم يخسر فيها باسيلاشفيلي سوى أربعة أشواط فقط.