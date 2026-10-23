«دورة نينغبو»: التشيكية بوزكوفا تبلغ قبل النهائي على حساب بيليك

أصبحت التشيكية ماري بوزكوفا أول المتأهلات إلى الدور قبل النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة نينغبو للتنس لفئة 500 نقطة.

وتغلبت بوزكوفا على مواطنتها سارة بيليك بنتيجة 6-3 و6-4، الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً في الصين، لتصعد إلى المربع الذهبي للمرة الـ16 في مسيرتها بمسابقات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتأهل فيها بوزكوفا لقبل نهائي إحدى بطولات المحترفات هذا العام، بعدما بلغت الدور ذاته في بطولتي بوغوتا، على الملاعب الرملية، ونوتنغهام على الملاعب العشبية، علماً بأنها توجت باللقب في كلتا المسابقتين.

التشيكية ماري بوزكوفا «يسار» تصافح مواطنتها سارة بيليك (رويترز)

وإذا ما واصلت بوزكوفا مشوارها بنجاح في نينغبو، فستكون قد توجت بلقب على كل نوع من أنواع الملاعب خلال الموسم الحالي.

وتأمل بوزكوفا، المتوجة ببطولة براغ مرتين، في الوصول إلى نهائي إحدى مسابقات تلك الفئة للمرة الـ11 في مشوارها مع اللعبة البيضاء، وهو إنجاز لم تحققه منذ أكثر من عامين.

وتلتقي اللاعبة التشيكية في قبل النهائي مع الفائزة من مباراة الكندية ليلى آني فرنانديز والروسية إيكاترينا ألكسندروفا، التي تقام في وقت لاحق من الجمعة، بدور الثمانية للبطولة، المقامة على الملاعب الصلبة.