الأوزبكية بولينا تنسحب... وريباكينا إلى ربع نهائي «دورة نينغبو»

بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفةُ الأولى عالمياً، الدور ربع النهائي من «بطولة نينغبو المفتوحة للتنس» في الصين الخميس، في أول مشاركة لها بعد التعافي من إصابة في القدم، مستفيدة من انسحاب منافستها الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا بسبب الإصابة، بينما ودّعت الفلبينية ألكسندرا إيالا المنافسات بخسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر.

وكانت ريباكينا، المصنفةُ الأولى في البطولة وحاملة اللقب، تتقدم بـ5 أشواط دون رد عندما اضطرت كوديرميتوفا، المصنفةُ الـ105 عالمياً، إلى الانسحاب من المواجهة التي أقيمت في شرق الصين، لتضرب اللاعبة الكازاخستانية موعداً مع البولندية كاتارزينا كاوا، غير المصنفة، في دور الـ8.

وتعود ريباكينا، البالغة 27 عاماً والمولودة في موسكو، إلى المنافسات بعدما تُوجت بلقب «بطولة الولايات المتحدة المفتوحة» في سبتمبر (أيلول) الماضي، محرزة لقبها الـ3 في البطولات الأربع الكبرى، وانتزعت صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتعرضت ريباكينا لخسارة مفاجئة في الدور الثاني من «بطولة بكين» مطلع الشهر الحالي، قبل أن تنسحب من «بطولة ووهان»؛ بسبب إصابة في القدم، لتعود إلى الملاعب في «نينغبو»، حيث تسعى إلى الاحتفاظ بلقبها وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وقالت ريباكينا، المتوجة أيضاً بلقب «أستراليا المفتوحة»: «بالتأكيد لم تكن هذه الطريقة التي أردت أن تنتهي بها المباراة»، في إشارة إلى إصابة منافستها.

وأضافت: «هناك دائماً مجال للتحسن، وسنرى كيف ستسير المباراة المقبلة».

وتابعت: «أنا سعيدة بوجودي مجدداً في (نينغبو)، واستعادة ذكريات مشاركتي السابقة، وآمل أن أنهي العام بقوة، وأن أكون في أفضل مستوياتي».

وفي مواجهة أخرى ضمن دور الـ16، انتهت مشاركة الفلبينية ألكسندرا إيالا، المصنفة الـ20 عالمياً، بعدما خسرت أمام الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الـ13 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع 7 - 5 و6 - 4.

واحتاجت شنايدر، البالغة 22 عاماً، إلى ساعة و55 دقيقة لحسم المواجهة، مستفيدة من تفوقها في قوة الضربات، بعدما انتزعت المجموعة الأولى خلال ما يزيد قليلاً على 50 دقيقة، قبل أن تواجه مقاومة أكبر من منافستها في المجموعة الثانية.

ونجحت الروسية في الضغط على إرسال إيالا خلال الشوط الـ9 من المجموعة الثانية، لتكسر إرسالها وتتقدم 5 - 4، ثم حافظت على إرسالها في الشوط التالي لتحسم المباراة وتتأهل إلى ربع النهائي، حيث تواجه الأميركية الشابة إيفا يوفيتش.

وكانت إيالا، البالغة 21 عاماً، قد دخلت البطولة بعد إنجاز تاريخي حققته في أغسطس (آب) الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة من الفلبين تتوج بلقب في بطولات «رابطة محترفات التنس»، وهو الإنجاز الذي عزز شعبيتها وجعل جماهير بلادها تواكب مشاركاتها بأعداد كبيرة.

وتجاوزت اللاعبةُ الفلبينيةُ الفرنسيةَ ديان باري بمجموعتين دون رد في الدور السابق، غير أنها واجهت اختباراً أصعب أمام شنايدر، التي تسعى إلى إحراز لقبها الـ6 في منافسات الفردي.

وفي مباراة أخرى، حققت الأميركية إيفا يوفيتش، البالغة 18 عاماً، فوزاً على الإيطالية جاسمين باوليني، التي سبق لها بلوغ نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و6 - 3، لتواصل مشوارها في البطولة الصينية وتضرب موعداً مع شنايدر في دور الـ8.