إيسكو يقود ريال بيتيس إلى فوزه الثالث توالياً في دوري الأبطال

واصل ريال بيتيس الإسباني انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه فينورد الهولندي بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ألفارو فاييس، حارس مرمى ريال بيتيس الإسباني، في صراع على الكرة مع جيري سانت جوست، لاعب فينورد الهولندي (إ.ب.أ)

ويدين الفريق الأندلسي بانتصاره إلى نجمه المخضرم إيسكو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليقود فريقه إلى تحقيق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.

ونجح بيتيس في استعادة توازنه عقب خسارته القاسية أمام برشلونة بنتيجة 2-5 في الدوري الإسباني قبل أيام، مؤكداً قدرته على مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة الأوروبية.

ميكا مارمول، لاعب فينورد الهولندي، في صراع على الكرة مع رودريغو ريكيلمي، لاعب ريال بيتيس الإسباني (رويترز)

ورفع الفريق الإسباني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بعدما سبق له الفوز على ليل الفرنسي وبورتو البرتغالي بنتيجة واحدة 3-2 في الجولتين السابقتين.

ناتشو فيري وميكا مارمول، لاعبا فينورد الهولندي، عقب الخسارة أمام ريال بيتيس الإسباني (إ.ب.أ)

في المقابل، تجمد رصيد فينورد عند ثلاث نقاط في المركز السادس والعشرين، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.