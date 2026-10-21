كلوب بروج يواصل انتصاراته الأوروبية بثلاثية في شباك لانس

واصل كلوب بروج البلجيكي نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه لانس الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وافتتح هانز فاناكين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعزز خواكين سيس تقدم الفريق البلجيكي بالهدف الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتم كارلوس فوربس الثلاثية عند الدقيقة 72.

وحقق كلوب بروج انتصاره الثاني توالياً في المسابقة، بعدما كان قد فجّر مفاجأة بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 4-3 في عقر داره خلال الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، معوضاً خسارته في مستهل مشواره أمام أستون فيلا الإنجليزي 2-3.

الفرنسي أودسون إدوار، لاعب لانس، في صراع على الكرة مع يان فيرجيلي، لاعب كلوب بروج البلجيكي (إ.ب.أ)

في المقابل، تلقى لانس خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، بعدما كان قد سقط أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية، عقب فوزه بصعوبة على سلافيا براغ التشيكي في مباراته الافتتاحية.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يستضيف لانس نظيره كومو الإيطالي، الذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-1، فيما يحل كلوب بروج ضيفاً على آيندهوفن الهولندي، سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته القارية.