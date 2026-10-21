أبطال أوروبا: أستون فيلا يهزم فايكنغ بثلاثية

تغلب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على ضيفه فايكنغ النرويجي بنتيجة 3 / 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل لاعب خط الوسط روس باركلي الهدف الأول في الدقيقة 23، ثم أضاف الأرجنتيني إيمي بوينديا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وسجل الثالث هنريك هيجهايم مدافع فايكنغ في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 62.

وكان بيتر كريستيانسن قد أحرز الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالترتيب العام، ليحصد العلامة الكاملة من الانتصارات حتى الآن، أما فايكنغ الذي كان قد حقق تعادلا مفاجئا مع بايرن ميونخ في الجولة الثانية، فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث والثلاثين.

وتنتظر أستون فيلا مباراة قوية ضد مانشستر سيتي على مستوى الدوري الإنجليزي، يوم السبت المُقبل، على ملعبه فيلا بارك.