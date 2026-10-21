ريال مدريد يواصل انطلاقته المثالية برباعية لايبزيغ

واصل ريال مدريد الإسباني انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً بتغلبه على ضيفه لايبزيغ الألماني 4-1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وعلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، استفاد ريال مدريد من عاملي الأرض والجمهور ليواصل نتائجه القوية، وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا، الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي، التسجيل في الدقيقة 44.

وعزز التركي أردا غولر تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 52، بعدما تابع كرة رأسية من زميله الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثالث في الدقيقة 83.

التركي أردا غولر يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام لايبزيغ (رويترز)

وقلص البديل الفرنسي تيديام غوميس الفارق للايبزيغ في الدقيقة 85، لكن العاجي يان ديومانديه، الذي دخل بديلاً للبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70، اختتم رباعية الفريق الملكي بعد دقيقتين، مسجلاً في شباك فريقه السابق الذي غادره خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مبابي يسجل هدف فريقه الثالث أمام لايبزيغ الألماني (رويترز)

ومنح الانتصار دفعة معنوية كبيرة لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، الأحد المقبل، خصوصاً أن الفريق الكتالوني تعرض بدوره لخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب بنتيجة 2-4 في الجولة ذاتها.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بعدما استهل مشواره بالفوز على إنتر ميلان 2-1، ثم حقق عودة مثيرة أمام روما الإيطالي في الجولة الثانية، حين قلب تأخره 1-3 إلى انتصار 4-3، بفضل ثلاثة أهداف سجلها خلال الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي على الملعب الأولمبي.