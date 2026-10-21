إنتر يستعيد توازنه الأوروبي بعشرة لاعبين

استعاد إنتر ميلان الإيطالي توازنه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الأول في النسخة الحالية بتغلبه على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدف دون رد، الأربعاء، على ملعب «جوزيبي مياتسا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ودخل إنتر المواجهة في غياب قائده وهدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب الإصابة، قبل أن تتضاعف متاعبه بعد طرد مدافعه أليساندرو باستوني في الدقيقة 69، إثر حصوله على إنذارين في الدقيقتين 66 و69.

لاعبو إنتر ميلان الإيطالي يحتفلون عقب الفوز على شاختار دانييتسك الأوكراني (أ.ب)

ورغم اضطراره إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين، نجح البرازيلي كارلوس أوغوستو في خطف هدف الفوز عند الدقيقة 77، مانحاً الفريق الإيطالي أول ثلاث نقاط في مشواره القاري هذا الموسم، بعدما استهل البطولة بخسارتين أمام ريال مدريد الإسباني 1-2 وكلوب بروج البلجيكي 3-4.