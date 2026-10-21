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نيكو باز يقود كومو إلى فوز تاريخي برباعية أمام مانشستر يونايتد

ماسون ماونت ونصير مزراوي وديوغو دالوت لاعبو مانشستر يونايتد تبدو عليهم الحسرة عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (رويترز)
ماسون ماونت ونصير مزراوي وديوغو دالوت لاعبو مانشستر يونايتد تبدو عليهم الحسرة عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (رويترز)
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نيكو باز يقود كومو إلى فوز تاريخي برباعية أمام مانشستر يونايتد

ماسون ماونت ونصير مزراوي وديوغو دالوت لاعبو مانشستر يونايتد تبدو عليهم الحسرة عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (رويترز)
ماسون ماونت ونصير مزراوي وديوغو دالوت لاعبو مانشستر يونايتد تبدو عليهم الحسرة عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (رويترز)

قاد الأرجنتيني الشاب نيكو باز فريقه كومو الإيطالي إلى فوز كبير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل هدفين وصنع آخر.

وواصل مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه مايكل كاريك، نتائجه المخيبة، ليمدد سلسلة مبارياته من دون انتصار إلى 7 مواجهات متتالية في مختلف المسابقات، منذ فوزه على صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية من البطولة، قبل خسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون ردّ.

الكرواتي مارتن باتورينا (يسار) والإيطالي ألبرتو دوسينا لاعبا كومو يحتفلان بالفوز على مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

ولم يحتج كومو، الذي يخوض مشاركته الأولى في دوري الأبطال بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل، عندما أطلق باز تسديدة متقنة من مشارف منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة الفرنسي لوكا دا كونيا.

وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم على مجريات الشوط الأول، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للفريق الإنجليزي، الذي شهدت تشكيلته الأساسية عودة المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب عقب مواجهة كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، عزّز كومو تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 49، بعدما مرّر باز كرة متقنة إلى المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس، الذي سددها بقوة في الشباك.

وعاد النجم الأرجنتيني ليؤكد تألقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57، مستغلاً خطأ في التمرير من البديل الكاميروني كارلوس باليبا، ليخطف الكرة ويسددها في مرمى الحارس البلجيكي سيني لامينس.

ولم تتوقف انتفاضة الفريق الإيطالي عند هذا الحد، إذ أضاف المدافع الإسباني خاكوبو رامون الهدف الرابع في الدقيقة 76، بعدما تابع برأسه عرضية من البديل البرازيلي كايكي.

تبدو الحسرة على ماسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد عقب تسجيل كومو هدفه الرابع خلال مواجهة الفريقين (أ.ب)

وفي الوقت بدل الضائع، سجّل البديل الهولندي جوشوا زيركسي هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة الأولى، إثر تمريرة من العاجي أماد ديالو، ليقلص الفارق من دون أن يغير من واقع الهزيمة الثقيلة.

وبهذا الانتصار، حقق كومو فوزه الثاني في مشاركته الأولى بالبطولة القارية، بينما تعمقت أزمة مانشستر يونايتد الذي تلقى خسارته الثانية توالياً في دوري الأبطال.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعرض ليل الفرنسي لخسارة على أرضه أمام غلاطة سراي التركي بنتيجة 2-4.

وسجل هدفي ليل؛ سوريبا دياونيه في الدقيقتين السابعة و39، فيما جاءت أهداف الفريق التركي عن طريق يونس أكغون في الدقيقة الثانية، وأليكسي باتراكوف في الدقيقة 44، وبيركي أوزير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 61.

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ولي عهد الأردن يتوج المنتخب السعودي بذهب البطولة الدولية

الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)
الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)
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ولي عهد الأردن يتوج المنتخب السعودي بذهب البطولة الدولية

الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)
الأمير الحسين بن عبدالله لدى تتويج خلود الشمري من فريق السيدات السعودي بالكأس (الشرق الأوسط)

توج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، المنتخب السعودي للهجن بلقب البطولة الدولية الثانية للقدرة والتحمل، والتي اختتمت الأربعاء، في وادي رم بالأردن، بحضور الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الدولي والعربي والسعودي للهجن.

وانتزع المنتخب السعودي لقب البطولة بعدما جمع 45 نقطة، متصدراً الترتيب العام للمنتخبات المشاركة، في منافسات شهدت حضور 11 دولة، هي السعودية والأردن والعراق وبولندا ومالي وتشاد ومصر والجزائر والإمارات واليمن والدنمارك.

وفي منافسات الرجال، أحرز الأردني يوسف حسين السعيدين المركز الأول، فيما حل السعودي رامي البلوي ثانياً، ومواطنه سالم القحطاني ثالثاً.

أما في منافسات السيدات، فقد سيطرت المشاركات السعوديات على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما حققت خلود الشمري المركز الأول، تلتها خلود باتل في المركز الثاني، ثم هديل الشريف ثالثة.

وأقيمت منافسات البطولة على مسافة 12 كيلومتراً، بمشاركة 37 هجاناً وهجانة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية 50 ألف دولار أميركي، وُزعت بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، وشملت أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل فئة.

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سباق الهجن الأردن رياضة السعودية
الرياضة رياضة عالمية

برونو قائد اليونايتد: الهدف المبكر جعلنا نخوض المباراة بعقلية مهزومة

برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)
برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)
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برونو قائد اليونايتد: الهدف المبكر جعلنا نخوض المباراة بعقلية مهزومة

برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)
برونو فرنانديز متأثرا عقب الخسارة العريضة (أ.ف.ب)

قال البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد إنها ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها فريقه مباراة بشكل سيئ، وذلك بعد الخسارة 1/ 4 أمام كومو الإيطالي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف اللاعب في تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، وسجلوا هدفاً مبكراً جداً. لم يكن هناك ضغط كافٍ على حامل الكرة، ولم تكن هناك تحركات جيدة بالكرة، ولم تسر الأمور في صالحنا».

وأضاف: «استقبال هدف مبكر يجعلنا ندخل أجواء المباراة بعقلية مهزومة، ومن الصعب الخروج من هذه الحالة. نحاول أن نكون شجعاناً، وأن نستحوذ على الكرة ونخلق شيئاً ما، لكن إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فسيصبح من الصعب للغاية تجاوز هذا الموقف».

وتابع: «كان قرار الجهاز الفني ألا نعتمد أسلوب الضغط بطريقة رجل لرجل، بل ترك مساحات في الخلف وانتظار المنافس لاستخلاص الكرة؛ لكن أحياناً، عندما تمنح مساحات لفرق كهذه، فإنها تكتسب الثقة».

وعند سؤاله عما إذا كان يقصد أن مايكل كاريك أخطأ في وضع الخطة التكتيكية، أجاب: «هذا أمر يعود للمدرب والجهاز الفني لتقييمه، وليس لي. أحياناً يتطلب الأمر مزيداً من الشجاعة تحت الضغط، والمخاطرة بالضغط المتقدم لإرباك الخصم. كما رأيتم، كان قلب دفاعهم يتقدم لمراقبتي في نصف ملعبنا، نحن بحاجة للقيام بأمر مماثل كفريق، لكننا لم ننجح في ذلك».

واختتم قائلاً: «أي فريق يعتمد على اللعب عبر العمق من خلال تمريرات قصيرة ومترابطة، إذا منحته الكثير من الوقت والمساحة، فسيتمكن من تشكيل خطورة كبيرة عليك، خاصة عبر الأطراف».

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مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

أموريم: لا أحمل أي ضغينة لليونايتد... وتركيزي ينصبّ على الميلان

أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)
أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)
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أموريم: لا أحمل أي ضغينة لليونايتد... وتركيزي ينصبّ على الميلان

أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)
أموريم خلال المؤتمر (د.ب.أ)

أكّد البرتغالي روبن أموريم أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه فريقه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيزه ينصبّ بالكامل على عمله مع ميلان، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة الخميس في الدوري الأوروبي أمام بورنموث على ملعب «فيتاليتي».

وحرص الصحافيون البريطانيون على سؤال أموريم عن آرائه تجاه نادي مانشستر يونايتد. وقد عبّر عن حبّه الكبير للنادي، لكنه رفض الخوض في تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن وجوده في المؤتمر الصحافي مخصص للحديث عن مواجهتي ميلان وبورنموث.

وقال أموريم: «أعتقد أن الأمر الأهم هو وجودي هنا بصفتي مدرباً لميلان، وعليّ احترام ذلك. لا أملك شيئاً لأقوله بخصوص مانشستر يونايتد، فتركيزي منصبّ بالكامل على نادينا، (إيه سي ميلان). كل ما يمكنني قوله هو ما ذكرته سابقاً عند توقيعي لمانشستر يونايتد: أنا أحب ذلك النادي وأكنّ مشاعر طيبة لكل من فيه، وما حدث لا يغير من ذلك شيئاً».

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