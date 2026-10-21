نيكو باز يقود كومو إلى فوز تاريخي برباعية أمام مانشستر يونايتد

قاد الأرجنتيني الشاب نيكو باز فريقه كومو الإيطالي إلى فوز كبير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل هدفين وصنع آخر.

وواصل مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه مايكل كاريك، نتائجه المخيبة، ليمدد سلسلة مبارياته من دون انتصار إلى 7 مواجهات متتالية في مختلف المسابقات، منذ فوزه على صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية من البطولة، قبل خسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون ردّ.

الكرواتي مارتن باتورينا (يسار) والإيطالي ألبرتو دوسينا لاعبا كومو يحتفلان بالفوز على مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

ولم يحتج كومو، الذي يخوض مشاركته الأولى في دوري الأبطال بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل، عندما أطلق باز تسديدة متقنة من مشارف منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة الفرنسي لوكا دا كونيا.

وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم على مجريات الشوط الأول، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للفريق الإنجليزي، الذي شهدت تشكيلته الأساسية عودة المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب عقب مواجهة كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، عزّز كومو تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 49، بعدما مرّر باز كرة متقنة إلى المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس، الذي سددها بقوة في الشباك.

وعاد النجم الأرجنتيني ليؤكد تألقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57، مستغلاً خطأ في التمرير من البديل الكاميروني كارلوس باليبا، ليخطف الكرة ويسددها في مرمى الحارس البلجيكي سيني لامينس.

ولم تتوقف انتفاضة الفريق الإيطالي عند هذا الحد، إذ أضاف المدافع الإسباني خاكوبو رامون الهدف الرابع في الدقيقة 76، بعدما تابع برأسه عرضية من البديل البرازيلي كايكي.

تبدو الحسرة على ماسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد عقب تسجيل كومو هدفه الرابع خلال مواجهة الفريقين (أ.ب)

وفي الوقت بدل الضائع، سجّل البديل الهولندي جوشوا زيركسي هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة الأولى، إثر تمريرة من العاجي أماد ديالو، ليقلص الفارق من دون أن يغير من واقع الهزيمة الثقيلة.

وبهذا الانتصار، حقق كومو فوزه الثاني في مشاركته الأولى بالبطولة القارية، بينما تعمقت أزمة مانشستر يونايتد الذي تلقى خسارته الثانية توالياً في دوري الأبطال.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعرض ليل الفرنسي لخسارة على أرضه أمام غلاطة سراي التركي بنتيجة 2-4.

وسجل هدفي ليل؛ سوريبا دياونيه في الدقيقتين السابعة و39، فيما جاءت أهداف الفريق التركي عن طريق يونس أكغون في الدقيقة الثانية، وأليكسي باتراكوف في الدقيقة 44، وبيركي أوزير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 61.