«دورة نينغبو»: بصعوبة... الروسية شنايدر إلى الدور الثاني

تأهلت الروسية ديانا شنايدر للدور الثاني في «بطولة نينغبو للتنس»، المُقامة حالياً في الصين، عقب فوزها على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 7 - 5 و7 - 6 (7 - 4)، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة.

ولم يكن فوز شنايدر سهلاً، إذ اضطرت للعودة في النتيجة بعد تأخرها 3 - 5 في المجموعة الثانية، كما تغلبت على 49 خطأ مباشراً ارتكبتها خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و26 دقيقة.

وضربت شنايدر، المُصنَّفة الـ13 عالمياً، موعداً في البطولة، ذات فئة 500 نقطة، مع الفلبينية أليكس إيلا، في مباراة ستحدِّد المتأهلة منهما لدور الـ8 في المسابقة.

وكانت إيلا (21 عاماً)، وضعت حداً لسلسلة نتائجها المتواضعة بطريقة لافتة، حيث تغلبت على الفرنسية ديان باري، المُصنَّفة 32 عالمياً، بنتيجة 6 - 1 و6 - 3 في مباراتها الافتتاحية بالبطولة، مساء أمس الاثنين.

وتطمح إيلا الآن للحفاظ على هذا الزخم في مواجهتها ضمن دور الـ16 أمام شنايدر، التي تُوجِّت وهي في عمر 22 عاماً بـ4 ألقاب في بطولات رابطة محترفات التنس، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في منافسات زوجي السيدات خلال «أولمبياد باريس» عام 2024.

وتعدُّ هذه هي المواجهة الأولى من نوعها في مسيرة كل من إيلا وشنايدر، المُصنَّفة السادسة في البطولة.

وكان من المفترض أن تلتقيا في منافسات الزوجي ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ضمن مسابقات (غراند سلام) الـ4 الكبرى هذا العام، حيث كانت إيلا ستشارك إلى جانب فيكتوريا مبوكو، بينما كانت شنايدر ستلعب برفقة ليلى فرنانديز، إلا أن الثنائي إيلا ومبوكو اضطرتا للانسحاب من البطولة.

كما تغلبت التشيكية سارة بيليك على الأميركية أليسيا باركس بنتيجة 4 - 6، و6 - 3، و6 - 3، لتلتقي في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كريستيا، المُصنَّفة الـ8 للمسابقة.

في المقابل، بلغت الروسية بولينا كوديرميتوفا الدور الثاني أيضاً، إثر فوزها على الإسبانية كريستينا بوكسا بنتيجة 7 - 6 (7 - 5)، 6 - 2، لتواجه الكازاخية يلينا ريباكينا، المُصنَّفة الأولى للبطولة، في مواجهة من العيار الثقيل.