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الاقتصاد

مستثمران كبيران في «إنفيديا» يدعوان إلى دراسة عودة هوانغ لقيادتها

إيلون ماسك حذر من خسارة صفقات «حاسمة» من دون المؤسس

هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)
هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)
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مستثمران كبيران في «إنفيديا» يدعوان إلى دراسة عودة هوانغ لقيادتها

هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)
هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)

دعا مستثمران كبيران في شركة «إنفيديا» مجلس إدارتها إلى التريث في اختيار رئيس تنفيذي جديد، وإبقاء احتمال عودة مؤسس الشركة جنسن هوانغ إلى قيادتها ضمن الخيارات المطروحة، وذلك بعد استقالته من منصبه على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقات شخصية، وتحقيق مستقل يجريه مجلس الإدارة في القضية.

وفي رسالة وجّهها براد غيرستنر، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتايمتر كابيتال»، وغافين بيكر، من شركة «أتريديس مانجمنت»، إلى مجلس إدارة «إنفيديا»، طالب المستثمران باتباع عملية مدروسة ومتأنية لتحديد مستقبل القيادة التنفيذية، محذرين من التسرع في استبدال شخص آخر بهوانغ قبل اتضاح جميع الحقائق.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) استقالة هوانغ من مناصبه رئيساً للشركة ورئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، من دون أن تحدد أسباب الاستقالة في بيانها. وجاء القرار عقب تقارير عن علاقات شخصية متعددة، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، في وقت تخضع فيه القضية لتحقيق مستقل من مجلس الإدارة.

وأفادت الرسالة بأن الشركة ستظل تحت قيادة كوليت كريس، المديرة المالية التي تولت مهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، ووصفت قيادتها بأنها قادرة على إدارة الشركة خلال المرحلة الحالية. ولكنها شددت على أن هوانغ، بصفته المؤسس والقائد الذي ارتبط اسمه بنمو «إنفيديا»، يستحق إتاحة الوقت الكافي لدراسة جميع الخيارات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

ولا تدعو الرسالة إلى إعادة هوانغ فوراً؛ بل تطالب بعدم استبعاد هذا الاحتمال خلال عملية البحث عن القيادة المقبلة.

وتكشف الإفصاحات الاستثمارية أن «إنفيديا» كانت أكبر حيازة معلنة لشركة «ألتايمتر كابيتال»؛ إذ امتلكت نحو 9.4 مليون سهم بقيمة تقارب 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي. كما امتلكت «أتريديس مانجمنت» نحو 1.2 مليون سهم؛ بلغت قيمتها قرابة 250 مليون دولار في الفترة نفسها.

ماسك يحذر من خسارة صفقات

وفي تطور موازٍ، أعرب الملياردير إيلون ماسك عن دعمه لعودة هوانغ، قائلاً إن «إنفيديا» قد تخسر صفقات مهمة من دونه. وكتب ماسك على منصة «إكس» أن بعض الاتفاقات الرئيسية للشركة تعتمد على الثقة والعلاقات الشخصية التي بناها هوانغ، أكثر من اعتمادها على عقود مكتوبة.

وأضاف أن هوانغ أدار سلسلة الإمداد في الشركة بكفاءة كبيرة، ولكنه أشار إلى أن عدداً من الصفقات المهمة أُبرم على أساس تفاهمات مباشرة مع المؤسس، محذراً من أن غيابه قد يعرّض هذه الاتفاقات للخطر.

وكان ماسك قد أعلن، الجمعة، توقيعه عريضة إلكترونية تطالب بإعادة هوانغ إلى منصبه، في حين جمعت عريضة أخرى تحمل اسم «ساندوا جنسن» أكثر من مائة ألف توقيع، وفقاً للأرقام المنشورة على موقعها، من بينها آلاف التوقيعات المنسوبة إلى موظفين حاليين في «إنفيديا».

وتتسع تداعيات القضية لتشمل التحقيقات المتعلقة بشركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي عملت معها أليس هوانغ، المرأة المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والتي ارتبط اسمها بالتقارير المتعلقة بهوانغ. وتخضع الشركة لتحقيقات أميركية بشأن احتمال إعادة توجيه بعض شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المقيدة التي اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين.

وفي هذا السياق، طالبت رسالة أخرى موجهة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، بمثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للإدلاء بشهادته بشأن «ميغاسبيد» والقضية المرتبطة بها. كما وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في 10 ديسمبر (كانون الأول)، بشأن مدى التزام وزارة التجارة بدورها في منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وطُلب من هوانغ أيضاً الإدلاء بشهادته، في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية المتقدمة إلى الصين، وتداعيات القضية على الشركة وقطاع التكنولوجيا.

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شركات الذكاء الاصطناعي ايلون ماسك وول ستريت الاقتصاد الأميركي أميركا

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200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
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200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة أن حجم التمويل بلغ 420 مليون ريال (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

وتوفر شركات التقنية المالية منتجات وحلولاً تمويلية مبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، من خلال تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل المتطلبات، إلى جانب تنويع المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية.

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الاقتصاد

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
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السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 10,315 نقطة في التعاملات المبكرة، متخلياً عن جزء محدود من مكاسبه الأخيرة، بعد ارتفاعه نحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع البنوك التراجعات بانخفاضه 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط سهمي «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بينما تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع المرافق بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «أنعام القابضة» المكاسب بارتفاعه 5.29 في المائة إلى 12.15 ريال، تلاه «رؤوم» بنسبة 4.19 في المائة إلى 77 ريالاً، ثم «العقارية» بنسبة 4.12 في المائة إلى 14.39 ريال.

كما ارتفع سهم «يو سي آي سي» بنسبة 3.21 في المائة إلى 28.92 ريال، و«مسك» بنسبة 2.92 في المائة إلى 30.98 ريال.

وتأتي التحركات في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى اهتمامات المستثمرين، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.

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الاقتصاد

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
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أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.

وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)

ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.

كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.

كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.

وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

طلب قوي رغم تراجع الأسهم

لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.

وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.

كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.

غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.

وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.

وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.

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