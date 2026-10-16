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فليك يؤكد عودة رافينيا ودي يونغ

المدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك (إ.ب.أ)
المدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك (إ.ب.أ)
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فليك يؤكد عودة رافينيا ودي يونغ

المدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك (إ.ب.أ)
المدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك (إ.ب.أ)

أعلن المدرب الألماني لبرشلونة هانز فليك أن النجم البرازيلي رافينيا ولاعب الارتكاز الهولندي فرينكي دي يونغ تعافيا من الإصابة، وقد يكونان جاهزين للمشاركة أمام ريال بيتيس، السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويملك الفريق الكاتالوني سجلاً مثالياً بنسبة 100 في المائة هذا الموسم في جميع المسابقات، لكنه يواجه اختباراً صعباً في الدوري خارج أرضه أمام ريال بيتيس صاحب المركز الثالث في إشبيلية.

وخلال مؤتمره الصحافي عشية المباراة الجمعة، كشف فليك عن عودة اثنين من أبرز نجوم برشلونة في توقيت مهم.

وقال عن رافينيا للصحافيين: «إذا سألتموه فسيقول لكم إنه جاهز للبدء أساسياً، لكننا نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. لدينا الكثير من المباريات في فترة قصيرة، وعلينا إدارة الوضع بالشكل المناسب».

وسجل الجناح البرازيلي، البالغ 29 عاماً، 14 هدفاً في ثماني مباريات مع برشلونة هذا الموسم.

وكان رافينيا قد تعرض لإصابة طفيفة في أثناء مشاركته الدولية الأخيرة مع منتخب بلاده، ما حرمه من خوض مباراتي خيتافي في الدوري الإسباني وغلاطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

أما الدولي الهولندي دي يونغ، (29 عاماً)، فلم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال كأس العالم.

وقال فليك: «إنه يمنحنا خياراً إضافياً في خط الوسط، وسنرى كيف سيتطور وضعه. يتدرب بشكل جيد وهو جاهز للحصول على بعض الدقائق. يبدو في غاية التركيز، وهو لاعب من الطراز الرفيع».

ومن المرجح أن تخفف عودة الثنائي بعضاً من العبء الإبداعي والتهديفي الملقى على عاتق النجم الشاب لامين يامال.

وخاض بطل العالم، البالغ 19 عاماً، المباريات الثماني كاملة من أصل عشر مباريات رسمية لعبها برشلونة هذا الموسم، فيما استُبدل بعد ساعة من اللعب في المباراتين الأخريين.

قال فليك عنه: «إنه لاعب استثنائي. علينا إدارة عدد دقائق مشاركته، لكن الأهم هو أن يستمتع باللعب. هذا هو الوضع حالياً ولا أريد أن أعكر ذلك».

وبعد رحلة نهاية الأسبوع إلى ملعب «لا كارتوخا»، تنتظر برشلونة مواجهة صعبة الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمَين الماضيَين، قبل أن يستضيف ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في مباراة الكلاسيكو بعد خمسة أيام.

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لمسات أوليسيه السحرية ترشحه لنيل «الكرة الذهبية»

يشهد أداء أوليسيه تألقاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وتعرف قدماه طريق الشباك بسهولة (أ.ف.ب)
يشهد أداء أوليسيه تألقاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وتعرف قدماه طريق الشباك بسهولة (أ.ف.ب)
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لمسات أوليسيه السحرية ترشحه لنيل «الكرة الذهبية»

يشهد أداء أوليسيه تألقاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وتعرف قدماه طريق الشباك بسهولة (أ.ف.ب)
يشهد أداء أوليسيه تألقاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وتعرف قدماه طريق الشباك بسهولة (أ.ف.ب)

عندما كنت صغيراً، كنت أرغب بشدة في أن أصبح قائداً لفريقي؛ إذ كنت أعتقد آنذاك أن شارة القيادة تُمنح دائماً لأفضل لاعب. ظلَّ هذا الهدف يراودني لفترة طويلة، لدرجة أنني - رغم فوز فرق الناشئين التي لعبت لها بالبطولات والألقاب، وحصولي شخصياً على جائزتَي هداف البطولة وأفضل لاعب - كنت أشعر بعدم الرضا؛ لأن شارة القيادة كانت دائماً بحوزة لاعب آخر. وفي كل مرة كنت أرى فيها زميلاً لي يركض في الملعب مرتدياً شارة القيادة، كنت أعدُّ ذلك بمثابة إدانة لي أو إشارة إلى تقصيري.

لقد نسيت طريقة التفكير الطفولية تلك، إلى أن جاءت مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية مؤخراً. كان عثمان ديمبيلي - الذي كان يرتدي شارة قيادة المنتخب الفرنسي - نشيطاً للغاية؛ ولولا إهدار زملائه الفرص، لكان قد صنع أهدافاً عدة خلال فترة وجوده في الملعب. انتهت تلك الفترة في الدقيقة الستين، حين قرَّر المدير الفني لفرنسا، زين الدين زيدان، إجراء تغييرات لبثِّ الحماس في صفوف فريقه. كان ديمبيلي يقدِّم أداءً جيداً، لكن لاعبي المنتخب البلجيكي كانوا ينجحون في الحدِّ من خطورته؛ إذ كانوا يفرضون عليه رقابة ثنائية أو ثلاثية، مدركين أنه ليس أفضل ممرر للكرة وأنه غالباً ما يبالغ في الاحتفاظ بها. تلك اللمسات والمراوغات الإضافية كانت تمنح المدافعين البلجيكيِّين وقتاً كافياً للاقتراب منه أو استعادة تمركزهم الدفاعي قبل أن تصل الكرة إلى أحد زملائه.

أسهم مايكل أوليسيه في فوز بايرن ميونيخ بكثير من البطولات (أ.ب)

دخل مايكل أوليسيه بديلاً لديمبيلي، وقام الأخير بتسليمه شارة القيادة. يوجد مقطع فيديو على الإنترنت يصوِّر تلك اللحظة عن قرب، ويكشف تفاصيل ربما لم تنقلها كاميرات البثِّ التلفزيوني؛ فعندما سلَّم ديمبيلي الشارة لأوليسيه، تسلمها الأخير بملامح تنم عن الحيرة، إذ بدا وكأنه لا يفهم سبب منحه هذا الشرف، خصوصاً أنه لا يشغل عادةً منصب القائد أو نائب القائد. عند رؤية ذلك، تذكرت أنني كنت أعتقد سابقاً أن أفضل لاعب في الفريق هو - أو ينبغي أن يكون - مَن يرتدي شارة القيادة؛ وفي تلك اللحظة، بدا ذلك التبديل منطقياً تماماً.

يمكنك دائماً معرفة مستوى اللاعب من خلال رد فعل الجماهير تجاهه. فعندما نزل أوليسيه إلى أرض الملعب، هتفت الجماهير بحماس شديد وكأن الفوز أصبح أمراً حتمياً، رغم أن المنتخب الفرنسي كان متأخراً في النتيجة لحظة دخوله. وفي كل مرة كان يلمس فيها الكرة، كانت الجماهير تنهض من مقاعدها وتأخذ نفساً عميقاً ترقباً لما سيحدث؛ فقد أبهرهم طوال مشوار المنتخب الفرنسي في كأس العالم الأخيرة، حيث قدَّم 7 تمريرات حاسمة ولحظات سحرية لا تُحصى، كما سبق له تسجيل هدف قاتل في اللحظات الأخيرة ليقود منتخب بلاده للفوز على بلجيكا في أواخر سبتمبر (أيلول). لقد توقعت الجماهير الفرنسية منه أشياء عظيمة، لأنه كان دائماً عند حُسن ظنهم وأمتعهم دائماً بأداء مميز.

في الواقع، لم يأتِ الهدف الأول عن طريق أوليسيه، بل من خلال ديزيريه دوي، الذي كان قد دخل بديلاً لبرادلي باركولا قبل مشاركة أوليسيه. لكن بمجرد إدراك التعادل، تولى أوليسيه زمام الأمور وحسم المباراة تماماً. ففي الدقيقة الـ80، تجاوز منافسه بسهولة على جانب الملعب وأعاد الكرة للخلف لتصل إلى ريان شرقي الذي أسكنها الشباك. وبعد 7 دقائق، تلقَّى أوليسيه الكرة من دوي على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء؛ ورغم محاصرة كثير من المدافعين له ومحاولاتهم عرقلته، فإنه نجح في تسديد كرة ضعيفة بقدمه اليمنى فاجأت الحارس واستقرَّت في الزاوية اليسرى للمرمى. ثم بعد ذلك بـ3 دقائق، وتحديداً في الدقيقة الـ90، انطلق أوليسيه من العمق، حيث مرَّر له دوي الكرة مجدداً، وبلمسة واحدة فقط، أسكنها الشباك من بين ساقَي الحارس؛ ليكون ذلك هدفه الرابع في المباريات الـ4 الأخيرة. لم يكتفِ أوليسيه بالفوز بالمباراة فحسب، بل حوَّل مواجهة صعبة بين اثنين من أفضل المنتخبات في العالم إلى فوز ساحق في غضون 10 دقائق فقط.

وأشاد زيدان بأداء البديل أوليسيه بعد تسجيله هدفين في فوز فرنسا الساحق على بلجيكا. وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أوليسيه، ما فعله ببساطة استثنائي». وبدوره، أثنى أندي ضيوف على زميله أوليسيه قائلاً: «هو لاعب قادر على تغيير مجرى المباريات». وأضاف لاعب وسط إنتر الإيطالي الذي أعاد المدرب زيدان توظيفه في مركز الظهير الأيسر: «كنت أعرفه من قبل، من فرق الشباب الفرنسية. إنه لاعب من الطراز الرفيع، وقد رأينا ذلك طوال المعسكر التدريبي. إنه قادر على تغيير مجرى المباريات». وأعرب الحارس غيوم ريست، الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول أمام بلجيكا، والمُتوَّج بالميدالية الفضية في «أولمبياد باريس» إلى جانب أوليسيه، عن الرأي نفسه. وقال حارس تولوز بإعجاب: «إنه لاعب ممتاز للغاية. لقد صنع الفارق عندما دخل، وقدَّم أداءً رائعاً، ونحن سعداء بانضمامه إلينا».

كوَّن أوليسيه ثنائياً هجومياً قوياً مع ديزيريه دوي (رويترز)

غالباً ما يُتَّهم أوليسيه بإظهار نوع من اللامبالاة في أدائه. ربما يكون ذلك صحيحاً، أو ربما يعود الأمر إلى أن القلق الاجتماعي والخجل يُعدان سمات غير معتادة في أوساط كرة القدم على المستوى الاحترافي، وهو ما يدفع الجماهير لاعتبارها تصرفات تفتقر إلى الصدق. ومع ذلك، إذا راقبت أداء أوليسيه من كثب - متجاوزاً مقاطع «يوتيوب» التي تعرض لقطات مقتطعة ومحدودة - فمن المستحيل اتهامه باللامبالاة. في الواقع، يتميَّز أسلوب لعبه بالسلاسة والرشاقة، لكن ذلك ليس ناتجاً عن تظاهر بعدم بذل الجهد؛ بل يشبه أسلوبه إلى حدٍّ كبير أسلوب زيدان، حيث تنبع تلك الرشاقة من الرغبة في إمتاع الجماهير ومن الاقتصاد في الحركة في آن واحد.

وإذا كانت خطورة ديمبيلي تكمن في الطرق التي لا حصر لها التي يمكنه بها تجاوز المنافسين - وهي خيارات عدة لدرجة أنها قد تثقل كاهله أحياناً عندما يحاول فعل الكثير - فإن أوليسيه يتفوق على المدافعين والفرق المنافسة من خلال إتقان الأمور البسيطة ببراعة فائقة. فعندما يسيطر على الكرة، يضعها في وضعية تمهِّد لحركته التالية؛ وعندما ينطلق بالكرة، يدفعها بالقدر الدقيق من القوة الذي يتيح له إما تجاوز المدافع أو تهيئة تمريرة؛ وحين تتاح أمامه خيارات متعددة أمام المرمى أو لتمرير الكرة لزميل منطلق، فإنه عادة ما يختار الخيار الأفضل. لا يعني هذا أن كل ما يفعله يكلل بالنجاح دائماً - فقد جعل عجزُه عن التسجيل خلال كأس العالم الأمر يبدو وكأنه واقع تحت لعنة ما - لكنه عادةً ما يتخذ القرارات الصائبة حين تكون الكرة بين قدميه. هناك كثير من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، من بينهم أوليسيه. وقد يكون أداء اللاعب الفرنسي السلس والممتع في الوقت نفسه أحد الأسباب القوية التي ترشحه لنيل الجائزة.

حصل أوليسيه على جائزة أفضل لاعب في مباريات كثيرة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)

في الواقع، لا تشير شارة القيادة بالضرورة إلى أفضل لاعب في الملعب أو في العالم؛ فقد انتقل محور هذا النقاش الآن إلى جائزة «الكرة الذهبية»، إذ يخوض اللاعبون وفرقهم حملات علنية للفوز بالجائزة، وتدخل جماهير كل لاعب في صراعات مع جماهير الأندية الأخرى، حيث يسعى كل طرف للحط من قدر اللاعب المفضَّل لدى الطرف الآخر تعزيزاً لحملة لاعبه الخاص. لقد أدى الهوس بهذه الجائزة إلى تدهور حاد في فهمنا للاعبين وتقديرنا لهم، وحلَّ محله نوع مدمِّر من المقارنات؛ حيث يُنتقَص من شأن لاعبين كبار ويُوصمون بالفشل لمجرد أنهم لم يحققوا ألقاباً كافية، أو لم يسجِّلوا أهدافاً بالقدر المطلوب، أو لم يتفوَّقوا في عدد التمريرات الحاسمة على منافسيهم. إن هذا النمط من التفاعل يتسم بالسخافة الفكرية وانعدام الصدق، ويحرمنا من الاستمتاع بأحد أجمل جوانب مشاهدة كرة القدم: ذلك الشعور بالانبهار والدهشة الذي يمنحنا إياه اللاعبون. ففي خضم السعي لتفضيل لاعب على آخر - سواء بدافع التعصب الأعمى أو تقديس النجوم - نغفل جمال وروعة وجود هذه الكوكبة المتنوعة من اللاعبين في قمة تألقهم، وهم يقدمون أداءً مذهلاً وخارقاً للمألوف مباراة تلو الأخرى.

إن المتعة التي أشعر بها عند مشاهدة أوليسيه وديمبيلي، أو لامين يامال، وكيليان مبابي، ورافينيا، وهاري كين، ورودري، وغيرهم لا تنبع من احتمال فوزهم بالكرة الذهبية. بل تكمن روعة الأمر بالنسبة لي في رؤية كيف يتعامل كل لاعب مع التحديات والمواقف ذاتها التي يفرضها الملعب؛ وكيف يفسّر كل منهم مجريات اللعب وقيوده، ويواجهها مستنداً إلى نقاط قوته وضعفه. فالمهم حقاً هو كيف يصنع كل منهم السحر انطلاقاً من مجموعة من القوانين وحالة الفوضى التي يخلقها وجود 22 لاعباً في أرض الملعب. عندما ينزل أوليسيه إلى أرض الملعب - بعد تفحّص طول العشب والنظر بتعجب إلى شارة القيادة - لا ينصبّ تفكيري على ما إذا كان بإمكانه إثبات أنه أفضل لاعب في العالم أم لا، لكن كل ما أتطلع إليه وآمله - مثل أي شخص يقف مذهولاً ومحبوس الأنفاس كلما حاول اللاعب القيام بلمسة استثنائية - هو أن أشعر بالمتعة والانبهار من هذا اللاعب الذي يوسّع آفاق الممكن داخل المستطيل الأخضر.

*خدمة «الغارديان»

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ماريسكا: «سيتي» أصبح أكثر تماسكاً بعد صدور الأحكام ضده

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (رويترز)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (رويترز)
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ماريسكا: «سيتي» أصبح أكثر تماسكاً بعد صدور الأحكام ضده

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (رويترز)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي (رويترز)

قال إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، إن العلاقة بين لاعبي الفريق ومشجعيه أصبحت أكثر ترابطاً بعد صدور حكم بإدانة النادي بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفاً أن التحقيقات لم تضع عليه أي ضغوط إضافية.

وخلصت لجنة مستقلة إلى أن «سيتي» مُدان في 114 تهمة، من أصل 115 تهمة، وجّهتها له رابطة الدوري الممتاز، ونفى «سيتي» ارتكاب أي مخالفات وقدّم استئنافاً.

وقال ماريسكا، في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن (قائد الفريق ولاعب قلب الدفاع) روبن دياز قال إن الناس لا يحبون فوز مانشستر سيتي، لهذا السبب نحب الفوز. هذه رسالة جيدة للجميع».

وأضاف: «من وجهة نظري الشخصية، أرى أن هذه الضجة جعلت المشجعين والنادي والفريق أكثر تماسكاً، هذا أمر مؤكَّد. هناك ضجة حول النادي، لكن علينا أن نحاول إحداث ضجتنا الخاصة. وهذا يأتي بالفوز في أنفيلد (3-0 على ليفربول الأحد الماضي)، ومحاولة الفوز السبت (ضد إبسويتش). هذه هي الطريقة التي يمكننا بها إحداث ضجتنا».

وأردف: «لا أشعر بأي نوع من التوتر بشأن الوضع الخارجي؛ لأنه أمر لا أستطيع التحكم فيه. أنا أركز فقط على كيفية محاولة الفوز بالمباريات المقبلة».

كان «سيتي» قد تغلّب 3-0 على 10 لاعبين من ليفربول على ملعب أنفيلد، يوم الأحد، في أول مباراة للفريق منذ صدور الحكم، ثم تعرّض، يوم الأربعاء، للخسارة 4-2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

ولا يزال فريق المدرب ماريسكا في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بـ6 انتصارات في 6 مباريات، وسيسعى إلى التعافي من هزيمته بدوري الأبطال عندما يستضيف إبسويتش تاون، صاحب المركز العاشر، السبت.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان قد طلب المشورة من أي شخص خارج النادي لفهم الوضع بشكل أفضل، قال ماريسكا إنه لم يكن بحاجة لذلك.

وقال المدرب الإيطالي: «تحدثت مع إدارة النادي، عدة مرات، وشرحوا لي الموقف، لذا فإن الوضع واضح جداً، وأنا أثق بالنادي بنسبة 100 في المائة، وأثق بالأشخاص الذين يديرون النادي، وهذا هو السبب الذي دفعني للانضمام إلى النادي».

وحضر بيب غوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، مباراة سان جيرمان، وقال ماريسكا إنه التقاه بعد المباراة.

وكان ماريسكا جزءاً من الجهاز الفني لغوارديولا، خلال الموسم الذي حقق فيه «سيتي» الثلاثية، قبل أن يحقق نجاحاً تدريبياً مع ليستر سيتي وتشيلسي.

وأضاف ماريسكا: «كنا نتحدث عن المباراة، عن الشوط الأول والشوط الثاني. كان سعيداً للغاية بوجوده في الملعب، ثم أبدى تفاؤلاً كبيراً بشأن ما شاهده خلال المباراة... سيظل هذا المكان له دائماً بمثابة البيت».

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رغم توالي الانتصارات... سيميوني يطمح لمزيد من التحسن

الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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رغم توالي الانتصارات... سيميوني يطمح لمزيد من التحسن

الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن فريقه لا يجب أن يعتبر الفوز مضموناً أمام إسبانيول المتعثر، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لتمديد سلسلة انتصاراته المتتالية إلى خمس مباريات.

وجاء فوز أتلتيكو بنتيجة 2-صفر، على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، مما دفع الفريق للصعود إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر برشلونة.

وفي مباراة تقام ظهر السبت، يواجه أتلتيكو فريق إسبانيول، الذي لم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته السبع الأخيرة، حيث يُعد أتلتيكو المرشح الأقوى لمواصلة تألقه.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «هناك دائماً مجال للتحسن على جميع الأصعدة. فوزنا في 5 مباريات لا يعني أننا نؤدي كل شيء بشكل مثالي».

وأضاف: «الحظ يلعب دوراً دائماً. لدينا جوانب تحتاج إلى تطوير، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي».

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