مدرب كريستال بالاس يترقب مواجهة عاطفية أمام فريقه السابق ليون

أعرب الفرنسي بيير ساج، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، عن حماسه للعودة إلى مواجهة فريقه السابق أولمبيك ليون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، مؤكداً أن اللقاء يحمل طابعاً عاطفياً خاصاً بالنسبة إليه.

وكان ساج (47 عاماً) قد تولى تدريب كريستال بالاس في صيف 2026، قادماً من لانس الفرنسي، بعدما سبق له الإشراف على ليون، الذي بدأ مهمته معه مدرباً مؤقتاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قبل أن يقوده إلى التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ورغم البداية المتعثرة للفريق اللندني تحت قيادته هذا الموسم، نجح كريستال بالاس في استعادة توازنه بتحقيق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر تغلبه على نوتنغهام فورست 3-1، الأحد الماضي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويتطلع ساج إلى مواصلة النتائج الإيجابية على الصعيد القاري، بعدما استهل فريقه مشواره في الدوري الأوروبي بفوز عريض على ليخ بوزنان البولندي برباعية نظيفة.

وقال المدرب الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أشعر بأنني ما زلت جزءاً من ليون، ولا يزال لدي منزل هنا».

وأضاف: «إنها لحظة خاصة للغاية بالنسبة لي، فقد كانت آخر مرة كنت فيها هنا في 17 مايو (أيار)».

وشدّد ساج على أن معرفته السابقة بالنادي الفرنسي لا تعني امتلاكه جميع التفاصيل المتعلقة بالفريق الحالي، موضحاً: «لا يمكنني القول إنني أعرف كل شيء عن ليون، كما أن لاعبي كريستال بالاس لا يعرفون كل شيء عنه، ولذلك علينا شرح خطة اللعب والتركيز على بعض المراكز داخل الملعب».

واختتم حديثه قائلاً: «بالتأكيد ستكون هناك مشاعر خاصة، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو تقديم أداء جيد».

في المقابل، يدخل ليون المواجهة وهو يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي، بعدما افتتح مشواره الأوروبي بالفوز على أندرلخت البلجيكي 2-1.

وأبدى مدربه البرتغالي باولو فونسيكا حماسه للمواجهة المرتقبة مع ساج، مشيداً بأسلوبه التدريبي وقدرته على التحضير للمباريات.

وقال فونسيكا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدوري الأوروبي: «ستكون مواجهة ممتعة، فأنا أستمتع بمثل هذه التحديات التكتيكية».

وأضاف: «تعجبني كثيراً الفرق التي يدربها ساج، وطريقة عمله وتحضيره للمباريات. مثل هذه المواجهات تمنحك حافزاً إضافياً، لكننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التحفيز، فأنا أتطلع إلى المباراة بحماس كبير».