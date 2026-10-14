إيقاف فينيسيوس أربع مباريات وغيابه عن كلاسيكو برشلونة

تأكَّد غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، متصدر الدوري الإسباني وحامل اللقب، في 25 أكتوبر الحالي، بعدما قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقافه أربع مباريات.

وجاء القرار، الأربعاء، على خلفية طرد اللاعب خلال مواجهة فياريال، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، إثر قيامه بشد شعر لاعب الوسط الكندي ناثان صليبا.

وشهدت الواقعة إلغاء الهدف الثاني لريال مدريد بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس، الذي اعترض على القرار.

وأوضحت لجنة الانضباط أن العقوبة تشمل الإيقاف مباراتين بسبب الطرد، إضافة إلى مباراتين أخريين نتيجة احتجاجات اللاعب تجاه الحكم.

وبذلك، يفقد ريال مدريد أحد أبرز عناصره الهجومية في مواجهة برشلونة، ضمن سلسلة المباريات التي سيغيب عنها الجناح البرازيلي تنفيذاً للعقوبة.