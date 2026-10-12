جيرو: ليل سيحقق المفاجأة أمام آرسنال

يطمح أوليفييه جيرو مهاجم ليل الفرنسي إلى تحقيق مفاجأة أمام ناديه القديم آرسنال عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، الثلاثاء.

قال جيرو في مؤتمر صحافي الاثنين: «لا يمكنني تحديد نسبة مئوية لفرصنا في الفوز بالمباراة، ولكن وجودنا هنا يعني أحقيتنا بالوجود في دوري أبطال أوروبا، سنؤدي المباراة بتواضع ولكن برغبة وطموح كبيرين أمام آرسنال».

أضاف اللاعب المخضرم: «لا أعرف كيف يمكن تقييم فرصنا، ولكن المؤكد أننا نسعى لتقديم أفضل أداء، وسنسعى لنكون في قمة مستوانا إذا أردنا تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق قوي بحجم آرسنال».

وأعرب جيرو أيضاً عن حماسه الشديد للعودة مجدداً إلى ملعب الإمارات واستعادة ذكرياته مع الفريق الإنجليزي، قائلاً: «لقد تمنيت اللعب هنا بمجرد تأهلنا لدوري أبطال أوروبا، لعلمي أن فريقي السابقين ميلان وتشيلسي لن يشاركا في البطولة، لذا تمنيت العودة إلى ملعب الإمارات، وأنا محظوظ جداً بذلك».

وبسؤاله عن توقعاته للمباراة، رد نجم ليل الفرنسي: «سنسعى للفوز بكل تأكيد، أقدر بالطبع الاهتمام الإعلامي بعودتي مجدداً إلى آرسنال، ولكن أنا حالياً لاعب في صفوف ليل، ومصلحة فريقي الحالي هي الأهم».

وشدد في ختام تصريحاته: «أضع مصلحة فريقي دائماً فوق أي اعتبار، ويبقى الأهم حالياً الفوز بمباراة الثلاثاء».