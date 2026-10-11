«البوندسليغا»: هامبورغ يعلن إصابة قائده ريمبرغ بتمزق في الرباط الصليبي
نيكولاي ريمبرغ (د.ب.أ)
أعلن نادي هامبورغ، المنافس في «الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)»، الأحد، أن قائده نيكولاي ريمبرغ تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وسيغيب عن الملاعب أشهراً عدة.
وتعرض ريمبرغ للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول خلال فوز هامبورغ على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3 - 2، واضطر زملاؤه إلى مساعدته على مغادرة أرض الملعب.
وسادت مخاوف فورية داخل معسكر هامبورغ من تعرض اللاعب لإصابة خطيرة، وأعلن النادي أن الأشعة بالرنين المغناطيسي، التي خضع لها اللاعب في وقت متأخر من مساء السبت عقب عودة الفريق إلى هامبورغ، أكدت أسوأ المخاوف.
وأضاف النادي: «سيخضع ريمبرغ لعملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب أشهراً عدة».
وقال مرلين بولزين، مدرب هامبورغ، عقب المباراة: «إنها لحظة مؤلمة له على المستوى الشخصي، ولنا بصفتنا فريقاً؛ لأنه يجسد تماماً نوعية اللاعبين الذين يفترض أن يعكسوا هوية هامبورغ الجديد».
وأوضح بولزين أن الفريق حقق الفوز أيضاً من أجل ريمبرغ، بعدما كان متأخراً بنتيجة 1 - 2، حيث صنع ميرو موهايم، الذي شارك بديلاً للاعب المصاب، هدف التعادل، قبل أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
يواصل فريق توتنهام بحثه عن أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولكن مدربه روبرتو دي تشيربي يتوجه بفريقه إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي.
«الشرق الأوسط» (لندن )
دورة شنغهاي: زفيريف يتأهل إلى ثمن النهائي بصعوبة... وجيا يقصي شيلتونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328354-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
دورة شنغهاي: زفيريف يتأهل إلى ثمن النهائي بصعوبة... وجيا يقصي شيلتون
ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)
تغلب الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة على الفرنسي كونتان أليس 6-4 و6-7 (8-10) و6-3، الأحد، في الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، مواصلاً اقترابه من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.
ونجح الألماني المصنف الأول في الدورة في حسم المواجهة أمام الفرنسي خلال ساعتين و18 دقيقة، ليبلغ الدور ثمن النهائي، رغم أنه بدا غير مرتاح قليلاً في تحركاته خلال المراحل الأخيرة من المباراة.
ويستطيع زفيريف البالغ 29 عاماً، إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي إذا بلغ الدور نصف النهائي.
وقال عن منافسه الذي تغلب عليه: «إنه يلعب بأسلوب هجومي مذهل ويملك إرسالاً قوياً للغاية»، مضيفاً: «هذا العام كنت أختار بطولاتي والأماكن التي أريد الوصول فيها إلى أفضل مستوياتي، ولم أكن أفعل ذلك في بداية مسيرتي».
وتابع: «وقد أثمر ذلك، ففزت بلقبين في البطولات الأربع الكبرى وبلغت نهائي ويمبلدون».
وبدا زفيريف محبطاً في بعض الفترات؛ إذ كان يوجه انتقاداته إلى فريقه حتى أثناء حسمه المجموعة الأولى أمام أليس، المصنف 48 عالمياً، خلال 38 دقيقة.
وجاءت المجموعة الثانية أكثر تقارباً، بعدما حافظ اللاعبان على إرساليهما ليحتكما إلى شوط فاصل.
وأنقذ زفيريف نفسه من التأخر 6-4 في الشوط الفاصل بضربة خلفية رائعة على الخط، لكنه أهدر لاحقاً نقطة المباراة عندما أخطأ في إعادة كرة أمامية.
وبدت المجموعة الثالثة مرشحة لمعركة جديدة، لكن زفيريف كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-0، ثم اعتمد على إرساله القوي والمستقر ليحسم الفوز.
ويشكل زفيريف تهديداً مباشراً لصدارة الإيطالي يانيك سينر، علماً بأنه لم يسبق لبطل الولايات المتحدة المفتوحة وفرنسا المفتوحة أن تصدر التصنيف العالمي.
ويغيب سينر عن دورة شنغهاي بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام زفيريف لانتزاع المركز الأول منه.
وأطاح الفرنسي أرتور جيا المصنف 56 عالمياً، بالأميركي بن شيلتون 7-6 (7-5) و6-7 (7-3)، ليصبح وصيف بطل فلاشينغ ميدوز أبرز ضحايا الدورة الصينية حتى الآن.
وحقق الفرنسي البالغ 21 عاماً أكبر انتصار في مسيرته الاحترافية.
وقال شيلتون المصنف الرابع عالمياً للصحافيين: «لقد تفوق عليّ اليوم بشكل واضح».
وأضاف: «جسدي لم يكن جاهزاً»، وذلك في أول دورة يخوضها في شنغهاي منذ مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، باستثناء منافسات كأس ديفيس الشهر الماضي.
وكان قد انسحب من دورة اليابان التي اختتمت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية.
وتابع: «هكذا تكون الأمور أحياناً في هذه الجولة»، مضيفاً أن إرهاق السفر واختلاف التوقيت أثرا عليه أيضاً.
وسيلتقي جيا في الدور المقبل إما الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو أو التشيكي ياكوب منشيك.
وقال الفرنسي عقب أول فوز له على لاعب من المصنفين العشرة الأوائل: «إنه أمر مذهل، بصراحة».
وأوضح أن أداءه اعتمد على «التركيز والانتباه» والبقاء «جاهزاً لكل نقطة».
وأضاف جيا أنه أصبح «أكثر ثقة داخل الملعب» بعد عام مميز شهد إحرازه أول لقب احترافي في مسيرته خلال يوليو (تموز) الماضي في دورة لوس كابوس من فئة 250 نقطة.
وانطلق الفرنسي بقوة ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، قبل أن يعود الأميركي البالغ 24 عاماً ويعادل النتيجة 5-5.
وظل اللاعبان متكافئين في الشوط الفاصل حتى نجح جيا في التقدم وحسم أول نقطة للمجموعة لصالحه.
وفرض شيلتون المصنف الثالث في الدورة، شوطاً فاصلاً جديداً في المجموعة الثانية بعدما تجاوزت المباراة حاجز الساعتين، لكنه تراجع أمام اندفاع جيا الذي حسم الفوز من أول فرصة أتيحت له.
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هونيس يصف دوري الأمم الأوروبية بـ«نكتة العام»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328341-%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الهيئات المسؤولة عن كرة القدم، بسبب جدول المباريات الدولية، مؤكداً أن ناديه هو الأكثر تضرراً من ضغط الروزنامة.
وقال هونيس -في تصريحات لقناة «بيلد» التلفزيونية اليوم (الأحد)- إن بعض لاعبي بايرن حصلوا على فترة راحة قصيرة للغاية بين نهاية كأس العالم وبداية الموسم الجديد، الذي شهد بعد ذلك، وللمرة الأولى، فترة توقف دولية امتدت ثلاثة أسابيع.
وأضاف هونيس: «نحن الأكثر تضرراً من كأس العالم الطويلة هذه. عاد لاعبونا في وقت متأخر للغاية، ثم اضطروا إلى الذهاب في إجازة».
وشارك نجوم بايرن: هاري كين، ودايوت أوباميكانو، ومايكل أوليسيه، في كأس العالم حتى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من البطولة، يومَي 18 و19 يوليو (تموز).
وخاض بايرن أولى مبارياته الرسمية في كأس السوبر الألماني يوم 21 أغسطس (آب)، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الألماني يوم 28 من الشهر نفسه.
كما أعرب هونيس عن استيائه من فترة التوقف الدولي الطويلة المخصصة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، التي بدأت يوم 21 سبتمبر (أيلول)، بعدما جاءت الفترة الممتدة محل فترتَي التوقف الدوليتين المنفصلتين في أوائل سبتمبر ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وقال: «أعتقد أن ما فعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يمثل كارثة، عندما قرر إيقاف المسابقات بعد 4 أسابيع فقط من انطلاق موسم الدوري الألماني. كان لدينا 18 لاعباً مع منتخباتهم، ولذلك فمن الطبيعي تماماً أن يفقدوا إيقاعهم».
وشدد هونيس على ضرورة أن «تدافع الأندية أخيراً عن مصالحها»، موضحاً أنها هي التي تدفع رواتب اللاعبين، وليس المنتخبات الوطنية.
وأضاف: «ثم تستحدث هنا بطولة سخيفة مثل دوري الأمم الأوروبية، وهي نكتة العام».
واتفق هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، مع تصريحات هونيس، قائلاً: «أولي هونيس محق بالتأكيد في ذلك. لا أعتقد أن هناك فريقاً آخر تعرض لضغط أكبر منا في الدوري الألماني، وكذلك على المستوى الدولي؛ لأن تشكيلتنا تضم تقريباً لاعبين دوليين فقط، وقد شاركوا جميعاً مع منتخباتهم خلال الصيف».
وأوضح هاينر أن المشاركة في دوري الأمم الأوروبية وكثرة السفر تفرضان أعباء إضافية على اللاعبين المحترفين، وهو أمر «ربما أمكن ملاحظته» خلال تعادل بايرن مع أوغسبورغ 2-2 في الدوري الألماني أمس (السبت).
وأكد هاينر: «اتفق تماماً مع أولي هونيس في هذا الشأن. ومع ذلك، فإنني أؤمن بشدة بأن ما يهم في نهاية المطاف هو الفريق الذي يتصدر الترتيب عند النهاية، وسيكون ذلك بايرن ميونيخ».