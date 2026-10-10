غيمارايش سعيد بهدفه الأول مع آرسنال في ملعب «الإمارات»

أعرب برونو غيمارايش، نجم فريق آرسنال، سعادته بنجاح فريقه في قلب تأخره أمام ليدز يونايتد، إلى انتصار ثمين، ليعود إلى نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز آرسنال هدفين في غضون ثماني دقائق من الشوط الثاني ليحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة (2/ 1)، بعد تأخره (صفر/ 1) أمام ضيفه ليدز في ملعب (الإمارات)، السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة بالمسابقة.
وعقب خسارته القاسية صفر/ 3 أمام مضيّفه برايتون في المرحلة الماضية، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، بدا أن رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في طريقهم لتلقي خسارة صادمة ثانية على التوالي، وذلك بعد أن منح جيمس جاستين التقدم للضيوف في الدقيقة 55.
غير أن ريكاردو كالافيوري أدرك التعادل لحامل اللقب بضربة رأس متقنة من متابعة لتمريرة زميله بن وايت في الدقيقة 62، قبل أن يوجه (البديل) جيمارايش الضربة الحاسمة بعد ست دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب.
وصرح غيمارايش لمحطة "تي إن تي سبورت"، عقب المباراة: «إنه إحساس لا يصدق. شعرت بأننا لم نكن في المستوى المطلوب خلال المباراة السابقة ضد برايتون، لكن عقلية الفريق اليوم تمثلت في العودة القوية وتجاوز ذلك».
أضاف اللاعب البرازيلي: «هذه هي مباراتي الرسمية الأولى على ملعبنا. إنه شعور رائع أن أسجّل، وهو هدف مهم منحنا ثلاث نقاط مهمة. لقد كان إنهاء رائعاً للهجمة، وأنا سعيد للغاية».
وعن تسجيله هدفاً لآرسنال، رد غيمارايش: «إنه شعور عظيم. بالنسبة لي، من المهم أن أقدم أفضل ما لدي وأن أضع المدرب في حيرة من أمره (بسبب المنافسة على المراكز). أنا سعيد فقط بتسجيل هدفي الأول هنا، وهو هدف مهم».
وعن رغبته في إثبات جدارته للإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، صرح غيمارايش: «نعم، لقد كنت أثبت نفسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات الخمس الماضية، لذا بالطبع هذا تحدٍّ جديد بالنسبة لي، فالمشاركة في المباريات أمر مهم دائماً. أهم شيء بالنسبة لي هو النزول إلى أرض الملعب وتقديم أفضل أداء، وأنا سعيد للغاية بما حققتُه اليوم».
وعن تحقيق آرسنال فوزاً آخر، شدد لاعب الفريق اللندني: «نعلم أن الدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية. يمتلك ليدز فريقاً رائعاً، وكانت مباراة صعبة، وأنا سعيد لأننا تمكنا من حصد النقاط الثلاث. إن الحصول على النقاط الثلاث في كل مرة هو أمر نرحب به بشدة».
وكان غيمارايش، المنتقل لآرسنال في أغسطس (آب) الماضي قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، افتتح باكورة أهدافه مع الفريق الملقب بـ"المدفعجية"، خلال الفوز (2/ صفر) على مضيّفه سندرلاند بملعب «النور» في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 15 نقطة، لكنه بقي في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد والذي يلتقي مع ليفربول الأحد.