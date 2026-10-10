«البريميرليغ»: آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز شاق على ليدز

استعاد حامل اللقب آرسنال توازنه بعدما قاده البديل البرازيلي برونو غيمارايش لفوز صعب على ضيفه ليدز يونايتد 2 - 1، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، على ملعب الإمارات.

وحقق «المدفعجية» فوزهم الخامس، بعد خسارة أولى مفاجئة ضد برايتون (0-3) في الجولة الماضية، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مناصفة مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

أما ليدز فتجرع خسارته الأولى في الدوري، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس، ويستمر في سجله السلبي ضد آرسنال؛ إذ فشل في الفوز عليه في الدوري منذ 2003.

وتنفس آرسنال الصعداء بعد عودة قائده ديكلان رايس الذي خاض اللقاء منذ البداية، رغم غيابه عن المباريات الأربع مع منتخب «الأسود الثلاثة» للتوقف الدولي.

ودخل وصيف دوري أبطال أوروبا اللقاء أيضاً منتشياً بخبر تجديد عقد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا حتى 2030، بينما عصفت بمنافسه المحتمل هذا الموسم على اللقب سيتي أزمة خانقة، بعد إدانته بمخالفات مالية جسيمة.

في لندن، فوجئ فريق أرتيتا بالجرأة الهجومية لضيفه في أول 20 دقيقة، قبل أن يهدد الشباك لأول مرة عن طريق رأسية ضعيفة للألماني كاي هافيرتز (21).

وكان صاحب الأرض محظوظاً بالحفاظ على نظافة الشباك في الفصل الأول، بفضل استبسال حارسه الإسباني دافيد رايا الذي أنقذ الفريق مرات عدة، خصوصاً بعد تصديه لتسديدة خطيرة للسويدي غابرييل غودموندسون (44).

وانهار الصمود الدفاعي لآرسنال، بعدما فاجأهم المدافع جيمس جاستن بهدف التقدم (55)، بعد تمريرة زاحفة متقنة من غودموندسون.

لكن ليدز لم ينتش طويلاً بالهدف، بعد أن عدّل سريعاً الإيطالي ريكاردو كالافيوري (62) النتيجة، من تسديدة أفلتت من يد الحارس جيمس ترافورد.

وواصل آرسنال الضغط، لتسفر انتفاضته الهجومية عن هدف التقدم للبديل غيمارايش (70)، بعد تمريرة ساحرة من رايس بكعب القدم.

وبعد إنهائه للمهمة المحلية بنجاح، تتجه أنظار نادي شمال لندن لدوري أبطال أوروبا، حين يستضيف، الثلاثاء، ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدوري المجموعة الموحدة.