الدراجات النارية تعتمد تأهيلاً مستقلاً لسباقات السرعة بدءاً من 2027

أعلنت بطولة العالم للدراجات النارية، اليوم (الأربعاء)، اعتماد تجارب تأهيلية مستقلة لسباقات السرعة بدءاً من موسم 2027، ما سيمنح هذه السباقات القصيرة وعالية الوتيرة خط انطلاق خاصاً بها.

وفيما يلي أبرز التفاصيل:

حالياً، لا تُقام تجارب تأهيلية منفصلة لسباقات السرعة التي تُجرى يوم السبت وتمنح الفائز 12 نقطة، إذ تعتمد هذه السباقات على مراكز الانطلاق نفسها الخاصة بسباق الجائزة الكبرى يوم الأحد.

بدءاً من 2027، ستُختصر حصة التجارب الثانية إلى 30 دقيقة، لإفساح المجال أمام حصة تأهيلية جديدة مدتها 15 دقيقة تُقام يوم الجمعة، وتحدّد ترتيب الانطلاق في سباقات السرعة.

قالت بطولة العالم في بيان: «يحقق النظام الجديد توازناً بين تقديم عرض أكثر إثارة للجماهير وإضافة عنصر جديد من التشويق إلى كل حصة على الحلبة».