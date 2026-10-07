سكالوني يشيد بالظهور الأخير لقائد كتيبته ميسي «الفريد من نوعه»

أشاد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مساء الثلاثاء، بالظهور الاستعراضي الدولي الأخير لمُواطنه ورفيق اسمه الأول، ميسي «الفريد من نوعه»، وعدَّه الأفضل في التاريخ. وقال سكالوني، في مؤتمر صحافي عقب فوز «ألبيسيليستي» على بنين 3-0 في المباراة التكريمية لنجمه الأعسر العبقري: «إنه لاعب كرة قدم لا يُضاهى، وأعتقد أنه لن يكون هناك أي شخص مثله على أرض الملعب بعده».

وأضاف: «لم أر شيئاً كهذا لدى أي شخص طوال حياتي. ما يبعثه من إحساس لم أره لدى أي لاعب آخر. سنبحث عن أدوات أخرى وحلول مختلفة، لكن هذا الشعور لن يكون موجوداً بعد الآن».

وفي مباراته الأخيرة مع المنتخب، قدَّم ميسي ما اعتاد تقديمه، فسجل هدفاً وصنع اثنين، مُسدلاً الستار على أكثر من عقدين من العطاء والتفاني بألوان الأرجنتين، أمام أكثر من 80 ألف متفرج احتشدوا في ملعب مونومنتال في بوينوس آيرس.

وتابع سكالوني: «امتنان أبديّ لكل ما قدّمه لنا، ولكونه دافعَ عن هذا القميص بطريقةٍ لم يفعلها أحد. بالنسبة إليّ، كان حلماً أن أتولى تدريبه. قلت له، أمام الجميع، بما تبقّى لديّ من طاقة لأقول ذلك: لم أتخيل يوماً في حياتي أنني سأصبح مدرباً لأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ».

كان سكالوني قد تُوج، إلى جانب صاحب الكرات الذهبية الثماني، بلقب كأس العالم عام 2022.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «قبل المباراة، كنت حزيناً لأن لاعباً فريداً من نوعه يرحل، لكنه يترك لنا إرثاً مذهلاً»، مشيراً إلى أنه ذرف الدموع، ولا سيما أثناء عزف النشيد الوطني.

وتابع: «علينا، الآن، أن نواصل مِن دونه. سيكون الأمر صعباً. لقد قال بنفسه إن ما عشناه في السنوات الأخيرة لم يكن أمراً عادياً. نحن قادرون على التعامل مع ذلك».

وختم قائلاً: «الطريقة الوحيدة لتعويض رحيله هي الاعتماد على منتخب كبير يسهم فيه كل فرد بدوره في البناء الجماعي».