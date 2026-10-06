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زيدان يثني على أوليسيه: «ما فعله استثنائي»

زين الدين زيدان (أ.ف.ب)
زين الدين زيدان (أ.ف.ب)
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زيدان يثني على أوليسيه: «ما فعله استثنائي»

زين الدين زيدان (أ.ف.ب)
زين الدين زيدان (أ.ف.ب)

أشاد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، بأداء البديل مايكل أوليسيه، بعد تسجيله هدفين في فوز فرنسا الساحق على بلجيكا 4 - 1، على ملعب «ستاد دو فرنس» ضمن الجولة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أوليسيه، ما فعله ببساطة استثنائي». وكان لاعب بايرن ميونيخ الألماني أحد نجوم المنتخب الفرنسي بعد دخوله إلى أرض الملعب من على مقاعد البدلاء في الدقيقة الـ60، فسجل هدفين ومرر كرة حاسمة، ليقلب تأخر بلاده أمام بلجيكا بهدف دودي لوكيباكيو (35).

وأضاف زيدان في إشارة إلى أول معسكر دولي له بصفته مدرباً للمنتخب الفرنسي الذي حقق 3 انتصارات في 4 مباريات: «هذا أمر مشجع، وأنا متفائل جداً بالمستقبل. أنا سعيد بالنتائج، فقد حصدنا 10 نقاط، وبغض النظر عن الانتصارات والنقاط، فإن الرضا الأكبر هو العمل الجيد الذي قمت به مع اللاعبين والجهاز الفني. كان من المهم جداً أن نخوض 15 يوماً بجودة عالية. هناك جوانب تحتاج إلى تحسين، ولكن هذا سيحدث تدريجياً. بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وسنقدم أداء أفضل».

وأعرب نجم خط الوسط السابق البالغ 54 عاماً عن أسفه فقط لـ«ضعف الفاعلية الهجومية في آخر 25 - 30 متراً، كما كانت الحال في المباريات الثلاث الأخرى». وأردف: «علينا أن نضغط أكثر داخل منطقة الجزاء، وأن نُشرك عدداً أكبر من اللاعبين في الملعب، لنكون أكثر فاعلية. لكن عندما تعادلنا، تغيرت مجريات المباراة تماماً. إنه مكافأة للجميع، ويختتم الأيام الـ15 بنتيجة إيجابية للغاية».

وبدوره، أثنى أندي ضيوف على زميله أوليسيه، قائلاً: «هو لاعب قادر على تغيير مجرى المباريات». وأضاف لاعب وسط إنتر الإيطالي الذي أعاد المدرب زيدان توظيفه في مركز الظهير الأيسر: «كنت أعرفه من قبل، من فرق الشباب الفرنسية. إنه لاعب من الطراز الرفيع، وقد رأينا ذلك طوال المعسكر التدريبي. إنه قادر على تغيير مجرى المباريات».

وأعرب الحارس غيوم ريست الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول أمام بلجيكا والمتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس إلى جانب أوليسيه، عن الرأي نفسه. وقال حارس تولوز بإعجاب: «إنه لاعب ممتاز للغاية. لقد صنع الفارق عندما دخل، وقدم أداءً رائعاً، ونحن سعداء بانضمامه إلينا».

وكان ليني يورو الذي انتقل من منتخب فرنسا تحت 21 عاماً إلى المنتخب الأول في بداية المعسكر التدريبي ليحل بدلاً من إبراهيما كوناتيه المصاب، الأكثر إشادة بأوليسيه الذي سجل 4 أهداف في 4 مباريات، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين. وقال مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي: «بصراحة، ما يقدمه للفريق في كل مرة مثير للإعجاب. آمل في أن يستمر على هذا المنوال. وبصراحة، مع كل ما يقدمه للفريق، لن نشتكي، على ما أعتقد».

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«فيفا» وإنفانتينو يواجهان تدقيقاً جديداً بشأن أهلية حارس الكونغو الديمقراطية

جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
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«فيفا» وإنفانتينو يواجهان تدقيقاً جديداً بشأن أهلية حارس الكونغو الديمقراطية

جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تساؤلات جديدة بشأن مسألة انضباطية مرتبطة بكأس العالم، وهذه المرة تتعلق بحارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية.

وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«لوموند» أن محامي الاتحاد الدولي لكرة القدم علموا في مارس (آذار) الماضي أن ليونيل مباسي يشتبه في عدم أحقيته في تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية، وقدموا توصيات بشأن مجموعة من العقوبات التي كان من الممكن فرضها، من بينها استبعاد الكونغو الديمقراطية من الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم أمام جامايكا، في وقت لاحق من الشهر نفسه، وإيقاف مباسي.

لكن الصحيفتين ذكرتا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، وأن مباسي واصل اللعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وشارك معه في نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن هذه التقارير تزيد الضغوط على إنفانتينو، بعد قضية فولارين بالوغون، وكذلك طريقة تعامل السويسري مع خطة للاستثمار الخاص في كيان تجاري يتولى إدارة بطولات «فيفا»، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات.

وكان إيقاف المهاجم الأميركي بالوغون لمدة مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء، قد تم تعليقه من جانب لجنة الانضباط في «فيفا»، ما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحقاً بأنه أجرى اتصالاً شخصياً بإنفانتينو لمراجعة العقوبة، ما أثار مخاوف بشأن تدخل سياسي في شؤون «فيفا».

وفي تلك القضية، نفى «فيفا» حدوث أي تدخل من جانب إنفانتينو، وأكد أن لجنة الانضباط تتمتع باستقلال كامل. وتم الاتصال بـ«فيفا» من أجل التعليق على التقارير المتعلقة بقضية الكونغو الديمقراطية.

وقال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، الذي تعد جامايكا من أعضائه وكانت منافسة للكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي: «يتعامل (كونكاكاف) مع مسائل أهلية اللاعبين بجدية بالغة، ويتوقع تطبيق اللوائح والإجراءات المعمول بها بصورة متسقة وعادلة في جميع المسابقات».

وأضاف: «ينبغي مراجعة أي مخاوف بشأن أهلية اللاعبين، ولا سيما تلك التي قد تؤثر على نزاهة إحدى المسابقات أو مصالح أحد الاتحادات الأعضاء لدينا، بشكل شامل، ومعالجتها من خلال الهيئات المختصة بالحوكمة والانضباط في (فيفا)، وفقاً للوائح المعمول بها والإجراءات القانونية الواجبة».

كما تم التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للحصول على تعليق.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم قد تقدم أيضاً بشكاوى إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا» وإلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد، بشأن قضية بالوغون، وخطة المستثمر الخاص، ومنح جائزة «فيفا» للسلام العام الماضي للرئيس ترمب.

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الرياضة رياضة عالمية

فالتيري بوتاس يتجه بالدراجة من سيبانغ إلى سنغافورة استعداداً لسباق «فورمولا-1»

فالتيري بوتاس (رويترز)
فالتيري بوتاس (رويترز)
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فالتيري بوتاس يتجه بالدراجة من سيبانغ إلى سنغافورة استعداداً لسباق «فورمولا-1»

فالتيري بوتاس (رويترز)
فالتيري بوتاس (رويترز)

قرر الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق سباقات سيارات فورمولا-1، الانتقال بالدراجة من حلبة سيبانغ الماليزية إلى سنغافورة، خلال الأسبوع الفاصل بين سباقي الجائزة الكبرى. وانطلق سائق فريق كاديلاك، البالغ من العمر 37 عاماً، إلى محطة فورمولا-1 المقبلة في سنغافورة، بعدما أخفق في إكمال سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي أقيم في ماليزيا، يوم الأحد الماضي.

وبينما كانت الفرق والسائقون الآخرون يستعدون للسفر جواً من ماليزيا إلى سنغافورة لخوض سباق هذا الأسبوع، بدأ بوتاس في رحلة بالدراجة لمسافة تزيد على 320 كيلومتراً. وكتب على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي مؤكداً قيامه بالرحلة: «نعم، أنا أقود الدراجة إلى سنغافورة... عبر الطرق الحصوية الأقل ارتياداً». ولم يحصد بوتاس أي نقطة في بطولة العالم هذا الموسم مع فريق كاديلاك، فيما كان أفضل مركز حققه هو الثالث عشر في سباق جائزة الصين الكبرى في مارس (آذار) الماضي.

ولم يتمكن بوتاس من إنهاء سباق الأسبوع الماضي، موضحاً أنه خرج عن مسار الحلبة بعدما راهن على استخدام الإطارات الملساء في ظل الأجواء الرطبة، ليكون هذا هو السباق الثامن هذا الموسم الذي لم يتمكن من إنهائه.

ويشارك بوتاس في بطولة العالم لفورمولا-1 منذ عام 2013، وحقق خلال مسيرته 10 انتصارات و67 صعوداً إلى منصة التتويج.

وكان ماكس فيرستابن أنهى الأسبوع الماضي انتظاراً طويلاً لتحقيق فوز جديد في سباقات فورمولا-1، بعدما توج بلقب سباق سيبانغ. ونُقل سباق البحرين إلى ماليزيا بسبب حرب إيران، ليشهد بذلك مضمار سيبانغ أول سباق لفورمولا-1 منذ عام 2017.

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الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» يحقق في حادثة بصق مزعومة خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل

«يويفا» يحقق في واقعة بصق خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل (رويترز)
«يويفا» يحقق في واقعة بصق خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل (رويترز)
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«يويفا» يحقق في حادثة بصق مزعومة خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل

«يويفا» يحقق في واقعة بصق خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل (رويترز)
«يويفا» يحقق في واقعة بصق خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل (رويترز)

سيفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في حادثة بصق مزعومة وقعت خلال مباراة آيرلندا وإسرائيل، في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد، بعدما اتُّهم لاعب إسرائيلي بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لآيرلندا، أثناء مغادرة الفريقين أرض الملعب في نهاية الشوط الأول.

وقال «يويفا» في بيان: «بعد مراجعة التقارير الرسمية التي تضمنت ادعاء وقوع حادثة داخل النفق أو حوله في فترة الاستراحة، تم تعيين مفتش من لجنة الأخلاقيات والانضباط بـ(يويفا) لإجراء التحقيق التأديبي المناسب، بشأن أي سلوك غير لائق محتمل من جانب لاعب أو لاعبين خلال مباراة دور المجموعات في دوري الأمم 2027 بين جمهورية آيرلندا وإسرائيل، التي أُقيمت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، في باتشكا توبولا بصربيا».

وأقيمت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في صربيا، بعد أن اختار الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم إقامة اللقاء في ملعب محايد ومن دون جمهور، عقب احتجاجات في آيرلندا على إقامة المباريات بسبب الحرب في غزة.

وتواجهت إسرائيل وآيرلندا في المجر الأسبوع السابق، في مباراة أقيمت بعد أن أجرى المنتخب الآيرلندي تصويتاً عقب انسحاب الحارس جافين بازونو من المباراتين المثيرتين للجدل بين الفريقين. وفازت آيرلندا بتلك المباراة بنتيجة 3-0.

ولم تكن هناك مصافحات ولا تبادل للرايات بين الفريقين في أي من المباراتين، وارتدى كلا الفريقين شارات سوداء في صربيا. ارتدتها آيرلندا في كلتا المباراتين تكريماً لجميع ضحايا الصراع في غزة، بينما ارتدت إسرائيل الشارات السوداء يوم الأحد إحياء لذكرى ضحايا هجوم السابع من أكتوبر.

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