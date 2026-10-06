نهاية حقبة مع استعداد ميسي لتعليق حذائه مع الأرجنتين

سيرتدي ليونيل ميسي قميص الأرجنتين السماوي والأبيض للمرة الأخيرة الثلاثاء، وسيحظى بوداع مؤثر أمام جماهيره العاشقة في ملعب يحمل اسما يليق بإرثه: مونومنتال.

وسيكون نحو 85 ألف مشجع أرجنتيني حاضرين لمشاهدة النجم البالغ 39 عاماً، وهو يقدم لمساته الساحرة في مباراة ودية ضد بنين، تُسدل الستار على مسيرته الدولية التي امتدت 21 عاماً.

وسيتابع ملايين آخرون المباراة عبر شاشات التلفزيون من أكبر ملعب بأميركا الجنوبية؛ «إستاديو مونومنتال» في بوينس آيرس. ويعتزل اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب الأرجنتين دولياً بعد شهرين ونصف شهر من خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

ولدى إعلانه اعتزاله الدولي في أغسطس (آب)، كتب ميسي: «قدمت كل ما لدي؛ لم يعد لديّ شيء آخر أقدمه، وإلى جانب ذلك، هناك لاعبون شباب رائعون قادمون ويستحقون فرصتهم».

ويوم الاثنين، شارك في حصته التدريبية الأخيرة مع المنتخب في المجمّع الذي يحمل اسمه بضاحية إسيسا في بوينس آيرس. وقال ناهويل نييفا، وهو موظف في متجر أخذ يوم عطلة من عمله لمشاهدة بطله وهو يتدرب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك، هذا كل شيء».

ويبقى ميسي مرتبطاً بعقد مع إنتر ميامي الأميركي حتى 2028، لكن بعد وفاة والده خورخي قبل شهرين، كشف أنه قد يعتزل كرة القدم نهائياً في وقت أبكر مما كان متوقعاً. ولم يُدّخَر أي جهد في التحضير لوداع لاعب يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

وسيشارك في المباراة عدد من زملائه الذين بلغ معهم القمة في قطر والذين سيقودون المنتخب في حقبة ما بعد ميسي، بينهم المدافع كريستيان «كوتي» روميرو، ولاعبا الوسط أليكسيس ماك أليستر وإنسو فرنانديس، والمهاجمان خوليان ألفاريس ولاوتارو مارتينيس.

وبعد المباراة، ستنتقل شارة القيادة إلى روميرو. وتعهد المدرب ليونيل سكالوني بمحاولة ملء «الفراغ» الذي سيتركه قائده ونجمه الأبرز، فيما تبدو المؤشرات الواعدة من الجيل الجديد الذي لم يكن بعض أفراده قد وُلدوا حتى عندما خاض ميسي مباراته الأولى مع المنتخب عام 2005.

وفي أولى مبارياتها منذ نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي، ومن دون ميسي، سحقت الأرجنتين بوليفيا 4 - 0 ودياً في قرطبة الأربعاء، قبل أن تستعرض أمام بوركينا فاسو تحت 23 عاماً السبت، على ملعب مونومنتال. وسجل فرانكو ماستانتونو وجانلوكا بريستياني، وهما من أبرز المواهب الأرجنتينية الصاعدة، أول أهدافهما الدولية في الفوز الكاسح 7 - 0. وساعدت هذه النتائج في تبديد أجواء الإحباط التي خلفتها الهزيمة في نهائي كأس العالم، عندما تفوقت إسبانيا على الأرجنتين وميسي الذي بدا عليه الإرهاق بوضوح، فيما لجأ لاعبو المنتخب الأرجنتيني إلى أساليب خشنة عوقب بسببها عدد منهم بالإيقاف والغرامات.

ولا يحمل ميسي الرقم القياسي في عدد المشاركات مع الأرجنتين فحسب؛ بل هو أيضاً هدافها التاريخي برصيد 125 هدفاً في 207 مباريات، فضلاً عن رقم قياسي بلغ 68 تمريرة حاسمة. وحظي «لا بولغا» (البرغوث) بامتنان الأرجنتينيين إلى الأبد، ورسخ مكانته بوصفه الوريث الشرعي للراحل دييغو أرماندو مارادونا، عندما أنهى في قطر عام 2022 انتظارهم الذي استمر 36 عاماً للفوز بكأس العالم.

وخلال مسيرته مع «ألبيسيليستي»، تُوجت الأرجنتين أيضاً بكأس العالم للشباب عام 2005، وذهبية أولمبياد 2008 لفئة تحت 23 عاماً، وأحرزت «كوبا أميركا» عامي 2021 و2024. كما فازت بـ«فيناليسيما» 2022، وهي مباراة تجمع بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا. لكن مسيرته شهدت دموعا أيضاً، لا سيما بعد خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، وهزيمتها أمام إسبانيا في نهائي هذا العام، وسقوطها الصادم أمام تشيلي في نهائي كوبا أميركا 2016. لكن تفصيلاً واحداً لا يزال غير واضح: من سيرث قميص ميسي المنشود رقم 10؟ قال سكالوني: «حتى مباراة ليو، لن نعطي الرقم 10 لأي شخص. بعد ذلك، سنرى».