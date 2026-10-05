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فوز مثير لسريلانكا على موريشيوس وديّاً

احتفالية منتخب سريلانكا بالفوز على نظيره الموريشي (الاتحاد السريلانكي)
احتفالية منتخب سريلانكا بالفوز على نظيره الموريشي (الاتحاد السريلانكي)
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فوز مثير لسريلانكا على موريشيوس وديّاً

احتفالية منتخب سريلانكا بالفوز على نظيره الموريشي (الاتحاد السريلانكي)
احتفالية منتخب سريلانكا بالفوز على نظيره الموريشي (الاتحاد السريلانكي)

فاز منتخب سريلانكا على منتخب موريشيوس بنتيجة 3-2 في مباراة ودية دولية أقيمت بمدينة سان بيير – موكا الموريشية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، الاثنين.

تقدم منتخب موريشيوس بهدف مبكر سجله ستيفان دي روبيلارد بعد مرور سبع دقائق.

وأدرك المنتخب السريلانكي التعادل سريعاً بهدف راهول سوريش في الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثاني عبر نيلوشان سينثورفاسان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقلب الطاولة على منافسه.

وفي الدقيقة 74، سجل سام دورانت الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل أن يقلص منتخب موريشيوس الفارق بهدف ثانٍ سجله فرانسواه أوريلين في الدقيقة 80.

وخاض المنتخبان عدداً من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد فشل سريلانكا في التأهل لكأس أمم آسيا 2027 بالسعودية، وخروج موريشيوس من الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 على يد الصومال في مارس (آذار) الماضي.

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كينيا تواصل نتائجها المتواضعة بتعادل ودي في رواندا

التعادل حسم مواجهة رواندا وكينيا في كيغالي (الاتحاد الرواندي)
التعادل حسم مواجهة رواندا وكينيا في كيغالي (الاتحاد الرواندي)
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كينيا تواصل نتائجها المتواضعة بتعادل ودي في رواندا

التعادل حسم مواجهة رواندا وكينيا في كيغالي (الاتحاد الرواندي)
التعادل حسم مواجهة رواندا وكينيا في كيغالي (الاتحاد الرواندي)

اكتفى منتخب رواندا بالتعادل من دون أهداف مع ضيفه كينيا في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة كيغالي، الاثنين.

استغل الإنجليزي ستيفن كونستانتين مدرب رواندا البروفة الودية لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين البدلاء والعناصر الشابة، لكن لم يستغل فريقه عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، واصل منتخب كينيا نتائجه المتواضعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي، بيني مكارثي.

وكان مكارثي البالغ من العمر 48 عاماً أحد نجوم منتخب جنوب أفريقيا، وكان هدافاً لكأس الأمم عام 1998 برصيد 7 أهداف متساوياً مع حسام حسن نجم منتخب مصر الفائز باللقب حينها، ومدرب «الفراعنة» الحالي.

كما تُوج بيني مكارثي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004 بقميص بورتو البرتغالي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وتعادلت كينيا تحت قيادة مكارثي مع إريتريا بنتيجة 1 - 1 قبل الخسارة بهدف أمام غينيا في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

و سيلعب المنتخب الكيني مواجهتين غاية في الصعوبة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) أمام جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وتشارك كينيا في تنظيم كأس أمم أفريقيا مع تنزانيا وأوغندا خلال النسخة المقبلة التي ستقام بين شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين.

أما منتخب رواندا فقد استهل مشواره في التصفيات بنتائج قوية، محققاً فوزين على الرأس الأخضر وليبيريا، ليتقاسم صدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط متساوياً مع مالي.

وسيلتقي منتخبا مالي ورواندا، الشهر المقبل، في مواجهتين حاسمتين على الصدارة، وتعزيز فرص التأهل مبكراً لكأس الأمم.

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الرياضة كرة القدم رواندا
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: قبرص تقلب تأخرها لفوز قاتل على لاتفيا

احتفالية لاعبي قبرص بهدف ماركوس إدواردز القاتل في مرمى لاتفيا (الاتحاد القبرصي)
احتفالية لاعبي قبرص بهدف ماركوس إدواردز القاتل في مرمى لاتفيا (الاتحاد القبرصي)
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«دوري الأمم الأوروبية»: قبرص تقلب تأخرها لفوز قاتل على لاتفيا

احتفالية لاعبي قبرص بهدف ماركوس إدواردز القاتل في مرمى لاتفيا (الاتحاد القبرصي)
احتفالية لاعبي قبرص بهدف ماركوس إدواردز القاتل في مرمى لاتفيا (الاتحاد القبرصي)

قلب منتخب قبرص تأخره بهدف إلى فوز قاتل على لاتفيا 1-2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند نقطة واحدة فقط المركز الرابع والأخير.

ويلتقي منتخب الجبل الأسود (المتصدر برصيد تسع نقاط) مع منتخب أرمينيا صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاته بالمجموعة.

وتقدم منتخب لاتفيا في الدقيقة 57 عن طريق إدوارد داشكيفيتش، ثم أدرك منتخب قبرص التعادل عن طريق إيونيس كوستي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل ماركوس إدواردز الهدف الثاني لمنتخب قبرص.

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بوتاس سائق «فورمولا 1» يتوجه إلى جائزة سنغافورة الكبرى بالدراجة من ماليزيا

فالتيري بوتاس سائق «كاديلاك» (رويترز)
فالتيري بوتاس سائق «كاديلاك» (رويترز)
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بوتاس سائق «فورمولا 1» يتوجه إلى جائزة سنغافورة الكبرى بالدراجة من ماليزيا

فالتيري بوتاس سائق «كاديلاك» (رويترز)
فالتيري بوتاس سائق «كاديلاك» (رويترز)

سيتوجه فالتيري بوتاس سائق «كاديلاك» في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات إلى جائزة سنغافورة الكبرى على متن دراجته الهوائية من ماليزيا، بعدما انسحب من جائزة البحرين الكبرى الأحد على حلبة سيبانغ، واستقل دراجته مباشرة.

وقرر السائق الفنلندي المخضرم، المعروف بشغفه برياضة الدراجات، عدم السفر جواً أو بالسيارة لمسافة 350 كيلومتراً، بل أن يصل إلى هناك معتمداً على قوته البدنية وحدها.

وقالت متحدثة باسم الفريق إن وصول بوتاس إلى هناك سيستغرق ثلاثة أيام. وتنطلق التجارب الحرة لسباق سنغافورة الجمعة، في حين تُقام الارتباطات الإعلامية للسائقين الخميس.

ونشر بوتاس مقطع فيديو على «إنستغرام» يظهره وهو يقود دراجته في الظلام في حين يضيء مصباح الطريق أمامه.

وشارك السائق (37 عاماً) في العديد من سباقات الدراجات على مر السنين، في حين تعد شريكته الأسترالية تيفاني كرومويل متسابقة محترفة في سباقات الطرق والدراجات على الطرق الحصوية.

وكانت كرومويل قد نشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو على حسابها في «إنستغرام» يظهرها إلى جانب بوتاس خلال تدريباتهما في محيط مزارع زيت النخيل وعلى ساحل سيبانغ الماليزية.

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