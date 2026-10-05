فوز مثير لسريلانكا على موريشيوس وديّاً

فاز منتخب سريلانكا على منتخب موريشيوس بنتيجة 3-2 في مباراة ودية دولية أقيمت بمدينة سان بيير – موكا الموريشية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، الاثنين.
تقدم منتخب موريشيوس بهدف مبكر سجله ستيفان دي روبيلارد بعد مرور سبع دقائق.
وأدرك المنتخب السريلانكي التعادل سريعاً بهدف راهول سوريش في الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثاني عبر نيلوشان سينثورفاسان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقلب الطاولة على منافسه.
وفي الدقيقة 74، سجل سام دورانت الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل أن يقلص منتخب موريشيوس الفارق بهدف ثانٍ سجله فرانسواه أوريلين في الدقيقة 80.
وخاض المنتخبان عدداً من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد فشل سريلانكا في التأهل لكأس أمم آسيا 2027 بالسعودية، وخروج موريشيوس من الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 على يد الصومال في مارس (آذار) الماضي.