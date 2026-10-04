«دوري أمم أوروبا»: مالطا تعبر آندورا بهدف... والنمسا تفرض التعادل على كوسوفو

اعتلى منتخب مالطا لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الرابع في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وفاز منتخب مالطا بنتيجة 1 - صفر على ضيفه منتخب آندورا، الأحد، بالملعب الوطني بمدينة تاكالي المالطية، في الجولة الرابعة بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخب جبل طارق.

وسجل هدف منتخب مالطا الوحيد تيدي توما في الدقيقة 49، فيما عجز الفريق الضيف عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مالطا، الذي خاض مباراته الثالثة في المجموعة، إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب جبل طارق، الذي لعب مباراتين فقط، في حين توقف رصيد منتخب آندورا عند نقطة واحدة من ثلاثة لقاءات في ذيل الترتيب.

التعادل حسم مواجهة كوسوفو والنمسا (الاتحاد النمساوي)

وفي العاصمة بريشتينا، انقاد منتخب كوسوفو للتعادل مع ضيفه منتخب النمسا 1-1.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح فيسنيك أصلاني لاعب هوفنهايم الألماني التسجيل لكوسوفو في الدقيقة 70، قبل أن يعادل كريستوف لانغ لاعب لاسك لينز النتيجة للنمسا قبل النهاية بخمس دقائق.

التعادل رفع رصيد النمسا لثماني نقاط في صدارة المجموعة الثالثة للمستوى الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن كوسوفو صاحبة المركز الثاني، قبل مواجهة جمهورية آيرلندا (أربع نقاط) ومضيّفتها إسرائيل (نقطة واحدة) التي ستقام بالمجر في وقت لاحق الأحد ضمن المجموعة ذاتها.