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الرياضة رياضة عالمية

لاوسون يواصل قيادة «رد بول» في «جائزة إيطاليا لسباق السيارات» بسبب إصابة حجار

ليام لاوسون (رويترز)
ليام لاوسون (رويترز)
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لاوسون يواصل قيادة «رد بول» في «جائزة إيطاليا لسباق السيارات» بسبب إصابة حجار

ليام لاوسون (رويترز)
ليام لاوسون (رويترز)

سيواصل ليام لاوسون القيادة لمصلحة «رد بول» في سباق «جائزة إيطاليا الكبرى»، بعدما أعلن الفريق المنافس في «بطولة العالم لسباقات السيارات - فورمولا1»، الأربعاء، استمرار غياب إسحاق حجار بسبب إصابة في المعصم أجبرته على الغياب عن «جائزة هولندا الكبرى» الشهر الماضي.

ويتسابق النيوزيلندي لاوسون ضمن «ريسينغ بولز»، الفريق الشقيق لـ«رد بول»، الذي يُستخدم تقليدياً لتطوير السائقين الشبان.

وأنهى لاوسون، البالغ من العمر 24 عاماً، سباق «جائزة هولندا الكبرى» في المركز الـ7، وهو يحتل حالياً المركز الـ9 في ترتيب السائقين برصيد 49 نقطة، بينما يأتي زميله في «رد بول» ماكس فرستابن في المركز الـ6، بعدما انسحب من السباق الذي أُقيم على أرضه إثر تعرضه لحادث في اللفة الافتتاحية.

وقال «رد بول» في بيان: «سيقود ليام إلى جانب ماكس ضمن (جائزة إيطاليا الكبرى) في مونزا، بينما يواصل إسحاق إحراز تقدم مشجع في التعافي من إصابة المعصم التي تعرض لها خلال العطلة الصيفية».

وأضاف: «نراقب من كثب برنامج تأهيله، ولن نخاطر بأي شكل غير ضروري بعودته إلى المنافسات، ونتمنى له الشفاء العاجل».

وبناءً على ذلك، فسيحتفظ الياباني يوكي تسونودا، سائق «رد بول» السابق، بمقعده في «ريسينغ بولز» إلى جانب السائق الصاعد البريطاني السويدي أرفيد ليندبلاد، بعدما حل بديلاً في «سباق زاندفورت».

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الفورمولا 1 هولندا

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منع نجم الغولف تايغر وودز من قيادة السيارات لمدة خمس سنوات

نجم الغولف تايغر وودز (رويترز)
نجم الغولف تايغر وودز (رويترز)
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منع نجم الغولف تايغر وودز من قيادة السيارات لمدة خمس سنوات

نجم الغولف تايغر وودز (رويترز)
نجم الغولف تايغر وودز (رويترز)

ذكرت تقارير صحافية أن نجم الغولف تايغر وودز توصل إلى اتفاق أقر بموجبه بالقيادة المتهورة، على خلفية حادث سير وقع أمام منزله في فلوريدا خلال مارس (آذار) الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن وودز، الفائز بـ15 بطولة كبرى، أُلقي القبض عليه وقضى ثماني ساعات في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة، بعدما انقلبت سيارة «لاند روفر» كان يقودها إثر اصطدامها بشاحنة صغيرة تجر مقطورة.

وكان وودز قد دفع ببراءته من تهم القيادة تحت تأثير الكحول، وإتلاف الممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار للكشف عن الكحول.

ومثل وودز أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، حيث أفادت التقارير بأنه وافق على التهم المخففة، فيما أمر القاضي بتعليق رخصة قيادته لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تغريمه ألف دولار.

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الغولف أميركا بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

وفاة إيبرهارد فوغل نجم منتخب ألمانيا الشرقية السابق

إيبرهارد فوغل (د.ب.أ)
إيبرهارد فوغل (د.ب.أ)
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وفاة إيبرهارد فوغل نجم منتخب ألمانيا الشرقية السابق

إيبرهارد فوغل (د.ب.أ)
إيبرهارد فوغل (د.ب.أ)

أعلنت عائلة إيبرهارد فوغل، نجم كرة القدم السابق في منتخب ألمانيا الشرقية، عن وفاته، أمس (الثلاثاء)، عن عمر 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وكان فوغل يشغل مركز الجناح الأيسر؛ حيث أتقن اللعب في هذا المركز بأسلوبه مما أكسبه احتراماً واسعاً محلياً وعالمياً.

وكان فوغل صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في دوري ألمانيا الشرقية، حيث لعب 440 مباراة وسجل 188 هدفاً في دوري الدرجة الثانية (أوبررليغا) مع كارل ماركس شتات وكارل زايس يينا، كما فاز بلقب البطولة مرة واحدة مع كارل ماركس شتات وتوج بلقب كأس ألمانيا الشرقية ثلاث مرات مع كارل زايس يينا، ووصل معه إلى نهائي كأس أبطال الكؤوس الأوروبية في عام 1981.

كما سجل فوغل 25 هدفاً في 74 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الشرقية، و10 أهداف في 24 مباراة مع المنتخب الأولمبي، وفاز بالميدالية البرونزية عامي 1964 و1972، كما كان ضمن قائمة منتخب ألمانيا الشرقية في كأس العالم 1974 التي أقيمت في ألمانيا الغربية.

وقال هانز ماير، زميله السابق ومدربه لاحقاً، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «كان مهاجماً موهوباً، وقادراً على اللعب لأي فريق كبير، كانت طريقته في اللعب في الجناح الأيسر رائعة».

وفي وقت لاحق من حياته، عمل فوغل مدرباً، حيث فاز ببطولة أوروبا لأقل من 19 عاماً عام 1986، واحتل المركز الثالث في كأس العالم لأقل من 20 عاماً بعد ذلك بعام، ثم المركز الثاني في أمم أوروبا لأقل من 16 عاماً في 1989، وبعد إعادة توحيد شطري ألمانيا في عام 1990، قام فوغل بتدريب العديد من الأندية مثل هانوفر ويينا وماغديبورغ ومنتخب توغو.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

تايسون فيوري يترقب نزال أنتوني جوشوا في نيويورك

أنتوني جوشوا (رويترز)
أنتوني جوشوا (رويترز)
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تايسون فيوري يترقب نزال أنتوني جوشوا في نيويورك

أنتوني جوشوا (رويترز)
أنتوني جوشوا (رويترز)

أكد المروّج فرانك وارن أن الملاكم تايسون فيوري ينتظر أنتوني جوشوا بعد توقيعه على عقد نزال بريطانيا المرتقَب ضده.

ولمَّح فيوري، أمس (الثلاثاء) إلى قرب الإعلان عن هذا النزال المرتقب؛ حيث نشر على حسابه في «إنستغرام» صورة ساخرة له وهو يواجه جوشوا، مع عبارة «مدينة نيويورك».

ويشير هذا إلى المكان المتوقَّع لإقامة النزال: «ماديسون سكوير غاردن». وكان فريق جوشوا يفضل ملعب «ويمبلي»، وحضور الجمهور المحلي، لكن الشركة المنظمة للنزال ترغب في عبور المحيط الأطلسي لجذب جمهور أميركي أكبر عبر منصة «نتفليكس».

وقال إيدي هيرن، مروج جوشوا من شركة «ماتشروم»، إن الاتفاق يتوقف على صافي أرباح موكله، لكن وارن أكد بشكل قاطع أن فيوري ملتزم بالفعل، حسبما نقلت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

وقال لشبكة «سكاي سبورتس نيوز»: «تايسون وقَّع العقد، وهو ملتزم بالمباراة ووافق عليها».

وأضاف: «لقد وقَّع عليها. هذا أمر مؤكد، ونحن ننتظر فقط رد جوشوا. لا أستطيع التحدث نيابة عنه؛ فهو متعاقد مع (ماتشروم)».

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