لاوسون يواصل قيادة «رد بول» في «جائزة إيطاليا لسباق السيارات» بسبب إصابة حجار

سيواصل ليام لاوسون القيادة لمصلحة «رد بول» في سباق «جائزة إيطاليا الكبرى»، بعدما أعلن الفريق المنافس في «بطولة العالم لسباقات السيارات - فورمولا1»، الأربعاء، استمرار غياب إسحاق حجار بسبب إصابة في المعصم أجبرته على الغياب عن «جائزة هولندا الكبرى» الشهر الماضي.

ويتسابق النيوزيلندي لاوسون ضمن «ريسينغ بولز»، الفريق الشقيق لـ«رد بول»، الذي يُستخدم تقليدياً لتطوير السائقين الشبان.

وأنهى لاوسون، البالغ من العمر 24 عاماً، سباق «جائزة هولندا الكبرى» في المركز الـ7، وهو يحتل حالياً المركز الـ9 في ترتيب السائقين برصيد 49 نقطة، بينما يأتي زميله في «رد بول» ماكس فرستابن في المركز الـ6، بعدما انسحب من السباق الذي أُقيم على أرضه إثر تعرضه لحادث في اللفة الافتتاحية.

وقال «رد بول» في بيان: «سيقود ليام إلى جانب ماكس ضمن (جائزة إيطاليا الكبرى) في مونزا، بينما يواصل إسحاق إحراز تقدم مشجع في التعافي من إصابة المعصم التي تعرض لها خلال العطلة الصيفية».

وأضاف: «نراقب من كثب برنامج تأهيله، ولن نخاطر بأي شكل غير ضروري بعودته إلى المنافسات، ونتمنى له الشفاء العاجل».

وبناءً على ذلك، فسيحتفظ الياباني يوكي تسونودا، سائق «رد بول» السابق، بمقعده في «ريسينغ بولز» إلى جانب السائق الصاعد البريطاني السويدي أرفيد ليندبلاد، بعدما حل بديلاً في «سباق زاندفورت».