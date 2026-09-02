فرنانديز: «لم أتردد» في الانتقال القياسي إلى مانشستر سيتي

قال لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز إنه «لم يتردد لثانية واحدة» عندما تواصل معه مانشستر سيتي، وذلك في أول مقابلة له منذ انضمامه إلى النادي في صفقة عادلت الرقم القياسي البريطاني، وبلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار).

وأكمل فرنانديز انتقاله من تشيلسي الثلاثاء، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ليرتفع إنفاق مانشستر سيتي إلى أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال نافذة انتقالات واحدة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد انضم إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا البرتغالي في يناير (كانون الثاني) 2023 مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما كان حينها رقماً قياسياً بريطانياً. وعادلت صفقة انتقاله إلى ملعب الاتحاد مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه ليفربول لضم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد العام الماضي.

وكان اسم فرنانديز، الذي طُرد خلال خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا 0-1 في نهائي كأس العالم في يوليو (تموز) الماضي، قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية.

وسيكون فرنانديز أحد العناصر الأساسية في خط وسط سيتي بحلته الجديدة، إلى جانب إليوت أندرسون الذي انضم من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني في يوليو.

وقال فرنانديز، الذي وقع عقداً لمدة خمس سنوات، إنه «كان يحلم دائماً بالوجود في نادٍ بحجم سيتي».

وأضاف: «بصراحة، منذ اليوم الأول الذي آمنوا فيه بي واتصلوا بي ليقولوا إنهم يريدون انضمامي إلى النادي، لم أتردد لثانية واحدة. إنه نادٍ حقق الكثير من الألقاب في السنوات الأخيرة، ويصنع التاريخ في كرة القدم، وبالنسبة لي فهو تحدٍ هائل».

ويتولى الإيطالي إنزو ماريسكا حالياً قيادة مانشستر سيتي بعد رحيل الإسباني بيب غوارديولا، وقد أشرف على عملية إعادة بناء كبيرة عقب رحيل أسماء بارزة مثل الإسباني رودري وجون ستونز والبرتغالي برناردو سيلفا.

وقال فرنانديز، المتوج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، إن سيتي، رغم هذه التغييرات، يبني فريقاً «لا يصدق».

وأضاف أنه يتطلع إلى العمل مجدداً مع ماريسكا، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في تشيلسي.

وقال: «إنه مدرب من الطراز الرفيع، بصراحة. عملت معه في ناديي السابق، وكانت لحظات رائعة. تعلمت منه الكثير. إنه يشبه كثيراً أبناء أميركا اللاتينية، فهو شغوف للغاية. لذلك، من دواعي سروري العمل معه. وأنا ممتن له أيضاً لأنه كان مهماً جداً في جلبي إلى هنا. إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أعمل إلى جانبه وأن أستمتع بذلك».