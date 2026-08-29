نوريس باقِ مع ماكلارين حتى 2030

مدّد بطل العالم الحالي للفورمولا 1، لاندو نوريس، ارتباطه مع فريق ماكلارين بعد توقيعه عقداً جديداً سيبقيه مع الفريق حتى عام 2030.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد أقل من أسبوع على تحقيق نوريس فوزين متتاليين إثر انتصاره في جائزة هولندا الكبرى، ما أعاد إحياء آماله في الدفاع بنجاح عن لقبه العالمي.

ويتضمن العقد خياراً لتمديده لعدة أعوام إضافية بعد 2030، حسب ما أعلنته ماكلارين السبت.

وفي الموسم الماضي، أهدى نوريس (26 عاماً) ماكلارين أول لقب في بطولة السائقين منذ أن أحرزه مواطنه لويس هاميلتون عام 2008.

وانضم نوريس إلى برنامج الناشئين في ماكلارين عندما كان في السابعة عشرة من عمره، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الفورمولا واحد بعد عامين في 2019.

وقال نوريس في بيان للفريق: «ماكلارين هو بيتي، وأنا سعيد جداً بتوقيع عقد جديد يُبقيني مع الفريق حتى عام 2030 على الأقل».

وتابع: «عندما بدأت هذه الرحلة قبل تسع سنوات، كنت واضحاً بشأن الأهداف التي أردت تحقيقها: إعادة ماكلارين إلى المقدمة والفوز بالبطولات».

وأردف: «لقد حققنا هذا الهدف، لكننا نريد المزيد، نريد مواصلة الانتصارات، ونعرف أننا فريق قادر على تحقيق ذلك».

ويحتل نوريس المركز الرابع في ترتيب بطولة العالم لهذا العام، متأخراً بفارق 83 نقطة عن سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، مع تبقي 11 سباقاً على نهاية الموسم.