الاتحاد الدولي للسيارات يستنكر الإساءة لحكام سباق فورمولا 1

استنكر الاتحاد الدولي للسيارات، الإساءات والتجاوزات غير اللائقة في التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكام سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1.

لم يسلط الاتحاد الدولي للسيارات في بيانه الثلاثاء الضوء على تعليقات محددة، ولكن رد على حالة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأرجنتيني فرانكو كولابينتو سائق فريق ألبين الذي تلقى عقوبتين من الحكام في سباق الأحد.

نشر الاتحاد الدولي للسيارات عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بياناً للرابطة التي أسسها «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية»، يقول: «لا نقبل بالإساءة والمضايقات والتجاوزات في رياضتنا».

وتلقى كل من كولابينتو والبريطاني أرفيد ليندبلاد، سائق فريق ريسينغ بولز، عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بداعي ارتكابهما مخالفة بتجاوز العلمين الأصفرين المزدوجين عقب حادث الهولندي ماكس فيرستابن القوي.

واعترض كولابينتو على القرار، قائلاً إنه كان يحاول تفادي الحطام وليس التجاوز.

كما تم تغريم كل من كولابينتو والنيوزيلندي ليام لوسون سائق فريق ريد بول بعقوبة 10 ثوان في وقت لاحق من السباق لعدم تخفيف السرعة تحت العلم الأصفر.