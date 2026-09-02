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الرياضة رياضة عالمية

أوباميانغ يرفض العودة إلى منتخب الغابون بعد تعرضه لـ«الإهانة وتشويه السمعة»

النجم الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ (رويترز)
النجم الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ (رويترز)
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أوباميانغ يرفض العودة إلى منتخب الغابون بعد تعرضه لـ«الإهانة وتشويه السمعة»

النجم الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ (رويترز)
النجم الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ (رويترز)

قال النجم الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ إنه لا يرغب في تمثيل منتخب بلاده مجدداً، بعد الأزمات التي أحاطت بالفريق خلال النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

وقال أوباميانغ، خلال استضافته في برنامج «مواهب أفريقيا» على قناة «كانال بلس» الفرنسية: «لقد تعرضتُ للإهانة وتشويه سمعتي، رغم مشاركتي مصاباً في كأس الأمم».

وانتشر خبر ابتعاد أوباميانغ، البالغ من العمر 37 عاماً، عن منتخب الغابون على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية.

وخسر المنتخب الغابوني مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالبطولة التي أُقيمت في المغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025، ويناير (كانون الثاني) 2026.

وقررت الحكومة الغابونية حينها إيقاف لاعبي المنتخب واستبعاد أوباميانغ، قائد الفريق، قبل أن يلغي وزير الرياضة الجديد بول أولريش كيساني، اللاعب الدولي السابق، هذه العقوبات.

وسبق لأوباميانغ أن أعلن اعتزاله الدولي في رسالة وجهها إلى اتحاد كرة القدم في بلاده في مايو (أيار) 2022، قبل أن يتراجع عن قراره بعد عام، ليواصل مسيرة دولية خاض خلالها 80 مباراة، وسجَّل 40 هدفاً.

ويتألق أوباميانغ حالياً بقميص ديبورتيفو لاكورونيا؛ إذ سجل ثلاثة أهداف في أول ثلاث جولات من الدوري الإسباني، بعدما سبق له اللعب مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية، بينها بوروسيا دورتموند وبرشلونة وأرسنال وتشيلسي وأولمبيك مارسيليا.

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الرياضة رياضة عالمية

برينان يفوز بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا وماس يحتفظ بالقميص الأحمر

الدراج البريطاني ماثيو برينان يحتفل على منصة التتويج بفوزه بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا (إ.ب.أ)
الدراج البريطاني ماثيو برينان يحتفل على منصة التتويج بفوزه بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا (إ.ب.أ)
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برينان يفوز بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا وماس يحتفظ بالقميص الأحمر

الدراج البريطاني ماثيو برينان يحتفل على منصة التتويج بفوزه بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا (إ.ب.أ)
الدراج البريطاني ماثيو برينان يحتفل على منصة التتويج بفوزه بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا (إ.ب.أ)

فاز البريطاني ماتيو برينان بالمرحلة الـ11 من سباق إسبانيا للدراجات، اليوم (الأربعاء)، بعد انطلاقة سريعة وفوضوية نحو خط النهاية، ليحقق المتسابق البالغ من العمر 21 عاماً، والمنتمي إلى فريق فيسما - ليز أبايك، فوزه الثالث بإحدى مراحل سباق من السباقات الكبرى في أول مشاركة له.

وتفوق برينان، الذي فاز أيضاً بالمرحلتين الثانية والرابعة، على بريان كوكار، متسابق كوفيديس، وجوردي ميوس، متسابق رد بول - بورا - هانزغروهي، في نهاية متقاربة للغاية في لوركا.

واحتفظ الإسباني إنريك ماس، متسابق موفيستار، بالقميص الأحمر وصدارة الترتيب العام، متقدماً على السلوفيني بريموش روغليتش، الفائز بالسباق 4 مرات، ومتسابق رد بول - بورا - هانزغروهي.

وعبرت المجموعة بأكملها تقريباً خط النهاية معاً، بعد مرحلة امتدت لمسافة 156.1 كيلومتر من كارتاخينا إلى لوركا.

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سباق للدراجات إسبانيا
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ساسولو يهزم فروزينوني بركلات الترجيح في كأس إيطاليا

لاعب ساسولو بينخا دومينغيز يحتفل بعد تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام فروزينوني (أ.ب)
لاعب ساسولو بينخا دومينغيز يحتفل بعد تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام فروزينوني (أ.ب)
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ساسولو يهزم فروزينوني بركلات الترجيح في كأس إيطاليا

لاعب ساسولو بينخا دومينغيز يحتفل بعد تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام فروزينوني (أ.ب)
لاعب ساسولو بينخا دومينغيز يحتفل بعد تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام فروزينوني (أ.ب)

تأهل ساسولو إلى دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب اليوم الأربعاء على فروزينوني بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسجل الأرجنتيني بينخا دومينغيز هدف التقدم لساسولو في الدقيقة 36، قبل أن يدرك الصربي أليكسا تيرزيتش التعادل لفروزينوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

لاعب ساسولو كريستيان تورستفيدت ولاعب فروزينوني ويزدوم أمي يتنافسان على الكرة (د.ب.أ)

واستمر التعادل حتى حسم ساسولو المواجهة بركلات الترجيح، ليحجز مقعده في دور الـ16، ويضرب موعداً مع يوفنتوس في مواجهة ستقام خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويلتقي لاحقاً أودينيزي مع فينسيا ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

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الدوري الإيطالي إيطاليا إيطاليا
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مالين يتألق مع روما ويكتب بداية تاريخية في الدوري الإيطالي

المهاجم الهولندي دونيل مالين (رويترز)
المهاجم الهولندي دونيل مالين (رويترز)
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مالين يتألق مع روما ويكتب بداية تاريخية في الدوري الإيطالي

المهاجم الهولندي دونيل مالين (رويترز)
المهاجم الهولندي دونيل مالين (رويترز)

أعلن المهاجم الهولندي دونيل مالين استمراره مع روما بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يركن دراجة ثلاثية العجلات بهدوء، قبل أن يجلس أمام فنجان من القهوة.

وبعد ثلاثة أشهر، أثبت مالين سبب الشعبية الكبيرة التي بات يتمتع بها في العاصمة الإيطالية.

وسجل مالين خمسة أهداف في أول مباراتين لروما هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً في 20 مباراة بقميص الفريق الإيطالي، منذ انضمامه إليه معاراً من أستون فيلا الإنجليزي في يناير (كانون الثاني).

ولا يتفوق على مالين في تاريخ الدوري الإيطالي من حيث عدد الأهداف المسجلة خلال أول 20 مباراة سوى لاعبين، هما جونار نوردال عام 1949 وخوسيه ألتافيني في موسم 1958 - 1959، برصيد 20 هدفاً لكل منهما.

كما لم ينجح أي لاعب في تسجيل خمسة أهداف خلال أول جولتين من الدوري الإيطالي منذ النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا مع فيورنتينا عام 1997.

وانتقل باتيستوتا إلى روما عام 2000، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي عام 2001.

وبعد سنوات طويلة، أصبح لدى روما فريق قادر مجدداً على المنافسة على الألقاب، إذ حقق الفوز في أول مباراتين، وسجل ثمانية أهداف من دون أن تهتز شباكه، ليتصدر جدول الترتيب.

ويتميز مالين بقدرته على إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف بلمسة أو لمستين، إذ احتاج إلى لمسة واحدة لتسجيل هدفين خلال الفوز على ليتشي 4 - 0 يوم الاثنين، كما هيأ لنفسه الكرة بالكعب قبل تسجيل أحد أهدافه خلال «الهاتريك» الذي أحرزه في الفوز على فيورنتينا 4 - 0 في الجولة الأولى.

وقال جيان بييرو غاسبيريني، مدرب روما: «مالين مميز للغاية في التحكم بالكرة والالتفاف والانطلاق بسرعة فائقة، وهي سمات مهمة لأي رأس حربة».

وأثبت المهاجم الهولندي، البالغ من العمر 27 عاماً، أنه صفقة رابحة لروما، الذي دفع 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لضمه بشكل نهائي في نهاية الموسم الماضي.

وتتسم الفرق التي يقودها غاسبيريني بالغزارة التهديفية، إذ قدم كل من دييغو ميليتو مع جنوا، ودوفان زاباتا وجيانلوكا سكاماكا وماتيو ريتيغي مع أتالانتا، مواسم رائعة تحت قيادته.

ويعقد البعض مقارنة بين مالين وغونزالو هيغواين، الذي تألق بقميص ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.

وقال غاسبيريني: «نعم، إنهما متشابهان في الصفات الفنية، مع اختلاف نسبي في القدرات البدنية، لأن مالين ليس بقوة هيغواين، لكن المقارنة بينهما واردة في ظل تشابههما في سرعة تنفيذ الهجمات والسيطرة على الكرة والانطلاق السريع في الأمتار الأولى».

لكن مالين لم يترك بصمة مميزة مع منتخب هولندا في كأس العالم، إذ لم يسجل خلال مشاركته أساسياً في أول ثلاث مباريات بدور المجموعات، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام المغرب في المباراة التي انتهت بفوز «أسود الأطلس» بركلات الترجيح في دور الـ32.

ويُلقب مالين بـ«بوبي»، نسبة إلى أغنية «بوبي مارلي»، تكريماً للمغني الشهير بوب مارلي.

وفي الجولة الثالثة، يستعد روما لاستضافة أتالانتا يوم السبت المقبل، في مواجهة تجمع غاسبيريني بفريقه السابق.

وسيعود روما إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018 - 2019، وسيستهل مشواره بمواجهة فنربخشة التركي الأسبوع المقبل، قبل أن يستضيف ريال مدريد بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو في أول مباراة له على أرضه في أكتوبر (تشرين الأول).

وأسهم باولو ديبالا في صناعة أهداف مالين الثلاثة أمام فيورنتينا، علماً بأن صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي عانى كثيراً من الإصابات، وافق على خفض راتبه لتوقيع عقد جديد مع روما في يوليو (تموز).

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