أوباميانغ يرفض العودة إلى منتخب الغابون بعد تعرضه لـ«الإهانة وتشويه السمعة»

قال النجم الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ إنه لا يرغب في تمثيل منتخب بلاده مجدداً، بعد الأزمات التي أحاطت بالفريق خلال النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

وقال أوباميانغ، خلال استضافته في برنامج «مواهب أفريقيا» على قناة «كانال بلس» الفرنسية: «لقد تعرضتُ للإهانة وتشويه سمعتي، رغم مشاركتي مصاباً في كأس الأمم».

وانتشر خبر ابتعاد أوباميانغ، البالغ من العمر 37 عاماً، عن منتخب الغابون على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية.

وخسر المنتخب الغابوني مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالبطولة التي أُقيمت في المغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025، ويناير (كانون الثاني) 2026.

وقررت الحكومة الغابونية حينها إيقاف لاعبي المنتخب واستبعاد أوباميانغ، قائد الفريق، قبل أن يلغي وزير الرياضة الجديد بول أولريش كيساني، اللاعب الدولي السابق، هذه العقوبات.

وسبق لأوباميانغ أن أعلن اعتزاله الدولي في رسالة وجهها إلى اتحاد كرة القدم في بلاده في مايو (أيار) 2022، قبل أن يتراجع عن قراره بعد عام، ليواصل مسيرة دولية خاض خلالها 80 مباراة، وسجَّل 40 هدفاً.

ويتألق أوباميانغ حالياً بقميص ديبورتيفو لاكورونيا؛ إذ سجل ثلاثة أهداف في أول ثلاث جولات من الدوري الإسباني، بعدما سبق له اللعب مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية، بينها بوروسيا دورتموند وبرشلونة وأرسنال وتشيلسي وأولمبيك مارسيليا.