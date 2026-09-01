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الرياضة رياضة عالمية

قطر تخطط لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات النارية وفورمولا 1

قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1 والدراجات النارية (إ.ب.أ)
قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1 والدراجات النارية (إ.ب.أ)
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قطر تخطط لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات النارية وفورمولا 1

قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1 والدراجات النارية (إ.ب.أ)
قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1 والدراجات النارية (إ.ب.أ)

قال عبد الرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، اليوم الثلاثاء، إن قطر لا تزال تخطط لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات النارية، وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم حالة عدم اليقين بسبب الصراع في المنطقة.

وأعلنت فورمولا 1 أنها ستتخذ قراراً نهائياً في منتصف سبتمبر (أيلول) بشأن السباق المقرر في 29 نوفمبر على حلبة لوسيل بالقرب من الدوحة، على أن ينتهي الموسم في أوروبا إذا تعذر إقامة سباقي قطر وأبوظبي.

ومن المقرر أن تستضيف الحلبة نفسها سباق بطولة العالم للدراجات النارية في الثامن من نوفمبر، فيما ألغت بطولة العالم لسباقات التحمل جولتها التي كانت مقررة في قطر في 24 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال المناعي في مقابلة نشرها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: «قطر آمنة منذ شهور. مطارنا يعمل بنسبة مائة في المائة، بما في ذلك رحلات الترانزيت بين آسيا وأوروبا. إذا زرت قطر، فستلاحظ أننا عدنا إلى الحياة الطبيعية، لذلك نحن نتطلع حقاً لاستضافة السباقات مجدداً قريباً».

وأضاف: «نحن مستعدون ونعمل على التجهيز لسباق بطولة العالم للدراجات النارية، والأمر نفسه ينطبق على محادثاتنا مع فورمولا 1. بالطبع هناك أمور لا يمكننا التنبؤ بها. إنه أمر صعب، فنحن لا نعلم ما سيحدث. الوضع متقلب رغم أنه كان هادئاً جداً حتى الآن. الأمر يعتمد على ما سيحدث في الشهرين المقبلين أو نحو ذلك».

وتابع: «بالنسبة لنا، لا يمكننا إيقاف الخطط. يجب أن نكون جاهزين. نأخذ الأمور خطوة بخطوة لمتابعة الوضع وتقييمه. لكن حتى الآن، كل شيء على ما يرام ويسير وفق الخطة».

وتسهم سباقات الشرق الأوسط بشكل كبير في إيرادات فورمولا 1 من خلال رسوم الاستضافة التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

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برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيسوس حتى عام 2029

أعلن برشلونة الإسباني، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، بعدما أخفق في ضم ألفاريز.

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الرياضة رياضة عالمية

بـ28 مليون يورو... ليفركوزن يتعاقد رسمياً مع ديابي الجناح الاتحادي

موسى ديابي (باير ليفركوزن)
موسى ديابي (باير ليفركوزن)
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بـ28 مليون يورو... ليفركوزن يتعاقد رسمياً مع ديابي الجناح الاتحادي

موسى ديابي (باير ليفركوزن)
موسى ديابي (باير ليفركوزن)

أعلن باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح موسى ديابي قادماً من الاتحاد السعودي ليعود اللاعب الفرنسي مجدداً للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وبحسب مصادر ألمانية فقد بلغت الصفقة 28 مليون يورو.

وقضى ديابي (27 عاماً) أربعة أعوام مع ليفركوزن من 2019 حتى 2023 قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي ويستمر معه لمدة موسم واحد ثم ينضم إلى الاتحاد، حيث حقق ثنائية الدوري والكأس موسم 2024-2025.

وقال النادي الألماني في بيان: «توصل باير ليفركوزن إلى اتفاق مع ديابي وناديه الاتحاد السعودي لإتمام صفقة انتقال اللاعب الذي وقع عقداً مع ليفركوزن يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2031».

وسجل ديابي 11 هدفاً وقدم 33 تمريرة حاسمة في 73 مباراة مع الاتحاد في المسابقات كافة.

وقال ديابي: «جئت إلى ألمانيا وأنا لاعب شاب جداً وأفتقر للخبرة وقد وضع ليفركوزن ثقة كبيرة فيّ ودعمني دائماً».

«عندما طلب عودتي وأصبح الانتقال ممكناً، لم أتردد ولو للحظة. لقد ازداد حجم النادي ومكانته في هذه الأثناء. فالمنافسة على الألقاب مع فريق ليفركوزن تمثل آفاقاً رائعة وهدفاً كبيراً بالنسبة لي».

واستهل الفرنسي ديابي، الذي شارك في 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مشواره في الفئات السنية مع باريس سان جيرمان وفاز مع الفريق الأول بلقب الدوري المحلي موسم 2018-2019.

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الدوري الألماني نادي الاتحاد كرة القدم الرياضة الدوري السعودي ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

تشيلسي يتعاقد مع المدافع الإيطالي أهانور ويعيره إلى بالا

أونست أهانور (رويترز)
أونست أهانور (رويترز)
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تشيلسي يتعاقد مع المدافع الإيطالي أهانور ويعيره إلى بالا

أونست أهانور (رويترز)
أونست أهانور (رويترز)

تعاقد تشيلسي مع مدافع أتالانتا الإيطالي أونست أهانور، لكن اللاعب الشاب سيقضي هذا الموسم معاراً إلى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيلعب أهانور (18 عاماً) الذي كلّفت صفقة انتقاله 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، وفق التقارير، مع بالاس، قبل أن ينضم رسمياً إلى تشيلسي في عام 2027.

خاض اللاعب 22 مباراة في الدوري مع أتالانتا، الموسم الماضي، بعدما انتقل إليه من جنوى قبل عام، كما سجل ظهوره الأول مع منتخب إيطاليا في مباراة ودية أمام لوكسمبورغ في يونيو (حزيران).

وسيمنح الانتقال إلى كريستال بالاس، بطل مسابقة كونفرنس ليغ، المدافع الشاب فرصة لاكتساب الخبرة في الدوري الإنجليزي في ظل غياب المغربي شادي رياض الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة إيفرتون.

وقال أهانور لموقع كريستال بالاس: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا، وأن أكون جزءاً من هذه العائلة الكبيرة»، مضيفاً: «التواجد في أحد أفضل الأندية لتطوير اللاعبين الشبان في الدوري الإنجليزي أمر يجعلني ممتناً ومتحمساً».

في المقابل، انضم المهاجم الإسباني لتشيلسي مارك غويو إلى لايبزيغ الألماني بعقد يمتد 5 أعوام مقابل 14.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار)، منهياً بذلك فترة دامت عامين في ستامفورد بريدج.

وكان اللاعب البالغ 20 عاماً قد انضم إلى الـ«بلوز» قادماً من برشلونة في عام 2024 مقابل 6.7 مليون دولار، لكنه عانى لفرض نفسه؛ إذ خاض 11 مباراة فقط في الدوري، ولم يسجل أي هدف.

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برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيسوس حتى عام 2029

غابريال جيسوس (أ.ف.ب)
غابريال جيسوس (أ.ف.ب)
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برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيسوس حتى عام 2029

غابريال جيسوس (أ.ف.ب)
غابريال جيسوس (أ.ف.ب)

أعلن برشلونة الإسباني الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، بعدما أخفق في ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: «توصل برشلونة وآرسنال إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس»، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار).

ويصل جيسوس (29 عاماً) لتعزيز الخط الهجومي لبرشلونة الذي تأثر برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في وقت سابق من هذا الصيف. وسعى بطل الدوري الإسباني إلى التعاقد مع ألفاريز طوال الصيف، لكن أتلتيكو مدريد رفض الدخول في مفاوضات مع العملاق الكاتالوني.

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