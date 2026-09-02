تشيلسي يجدد عقد مهاجمه الشاب مهيوكا ويعيره إلى سيلتك

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد عقد لاعبه الشاب شوميرا مهيوكا ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2031، قبل إعارته إلى سيلتك الاسكوتلندي خلال الموسم الحالي 2026-2027.

وانضم المهاجم الإنجليزي، البالغ من العمر 18 عاماً، إلى تشيلسي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وشارك في تسع مباريات مع الفريق الأول منذ ظهوره الأول أمام أستانا الكازاخي في دوري المؤتمر الأوروبي خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، حسب الموقع الرسمي للنادي.

واختير مهيوكا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للشباب، كما حمل شارة قيادة فريق تشيلسي تحت 21 عاماً، وأسهم في احتلاله المركز الأول، بعدما سجل 18 هدفاً خلال 19 مشاركة في البطولة.

وسيقضي مهيوكا الموسم الحالي مع الفريق الأول لسيلتك، الذي بدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الاسكوتلندي بقوة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى.