جورج كلوني ينتقد إدارة ترمب: حكامنا «الأقل كفاءة»

انتقد النجم السينمائي الأميركي جورج كلوني الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أن الولايات المتحدة تدار من جانب «الأشخاص الأقل كفاءة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاءت تصريحات كلوني لوسائل الإعلام في اليوم الافتتاحي لمهرجان البندقية السينمائي، حيث من المقرر أن يتسلّم جائزة «الأسد الذهبي» تكريماً لمسيرته الفنية.

وفي مؤتمر صحافي تطرّق فيه إلى مسيرته المهنية، ومواضيع أخرى -بينها الذكاء الاصطناعي، والتغيّر المناخي، وواقع صناعة السينما- عبّر كلوني عن شعوره بـ«الخجل» إزاء الحكومة الأميركية.

وقال النجم البالغ 65 عاماً، والذي سبق أن انتقد إدارة ترمب علناً: «أعتقد حقاً... أننا نمر بمرحلة مؤسفة. بل أظن أن هذا الوصف لا يفي الأمر حقه».

وأضاف: «هناك مصطلح رائع يُعرف بـكاكيستوقراطية (kakistocracy)، وهو يعني دولة يحكمها الأشخاص الأقل كفاءة. أعتقد أننا ربما نعيش في ظل نظام كهذا حالياً، لكننا سنتجاوز هذه المرحلة».

وأشار كلوني إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) قد توفر نوعاً من «الرقابة والتوازن»، مضيفاً: «وفي عام 2028، إذا حالفنا الحظ، فإننا سنشهد عودة إلى شيء من الوضع الطبيعي».

ووصف كلوني نفسه بأنه متفائل، مشيراً إلى أنه عاصر أوقاتاً عصيبة أخرى في تاريخ البلاد.

وقال: «لقد عشت أحداث عام 1968 في الولايات المتحدة، حين اشتعلت النيران في كل مدينة أميركية، وفقدنا مارتن لوثر كينغ، وبوبي كينيدي في العام نفسه».

وتابع قائلاً: «كان هناك قدر هائل من العنف، حتى إن الدبابات حاصرت مبنى الكابيتول».

وأضاف: «لقد مررنا بأوقات صعبة أخرى، وهذه واحدة من الفترات الصعبة».

وأشار كلوني إلى تغريدة نشرها هذا الأسبوع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بدا فيها وكأنه يسخر من المظهر الجسدي لجندية كندية تعاني من زيادة في الوزن، وذلك أثناء تقديمها ميدالية في مخيم للشباب.

وتساءل كلوني: «أين يكمن حس اللياقة في كل هذا؟ أشعر بالخجل من كل ذلك، لكننا سنتجاوز الأمر»، مؤكداً: «سنخرج من هذه المحنة بحال أفضل».