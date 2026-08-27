ألبين يجدد تعاقد سائقه الأرجنتيني كولابينتو حتى 2027

سوف يبقى السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو مع فريق ألبين الذي ينافس في بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، للموسم المقبل 2027.
انضم كولابينتو، 23 عاماً، إلى ألبين في 2025 قادماً من ويليامز، ليزامل الفرنسي بيير غاسلي الذي سينتهي تعاقده في 2028.
وقال مدير الفريق فلافيو برياتوري، في بيان، اليوم (الخميس): «استقرار الفريق أمر مهم للغاية».
وأضاف برياتوري: «استقرَّ وضع سائقي الفريق، ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنَّ الأهم هو تصميم وبناء سيارة سريعة».
وجمع كولابينتو 19 نقطة بعد 12 سباقاً هذا الموسم، ويحتل المركز الـ12 في ترتيب بطولة السائقين، بينما يحتل غاسلي المركز العاشر برصيد 44 نقطة.