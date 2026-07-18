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الرياضة رياضة عالمية

توخيل: لم أطلب من لاعبي إنجلترا التراجع أمام الأرجنتين

توماس توخيل خلال مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
توماس توخيل خلال مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
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توخيل: لم أطلب من لاعبي إنجلترا التراجع أمام الأرجنتين

توماس توخيل خلال مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
توماس توخيل خلال مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)

رفض توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، الاتهامات التي حمّلته مسؤولية التحول إلى النهج الدفاعي أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، مؤكداً في أحاديث خاصة أنه لم يطلب من لاعبيه التراجع للحفاظ على التقدم.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن توخيل أبلغ لاعبي البدلاء خلال المباراة بضرورة «اللعب في مناطق أعلى من الملعب»، في محاولة لإبعاد الضغط عن مرمى إنجلترا، وليس التمركز داخل المناطق الدفاعية كما فُسر بعد اللقاء.

وكان المدرب الألماني تعرض لانتقادات واسعة عقب الخسارة 2-1 في أتلانتا، بعدما دفع بثلاثة مدافعين عقب هدف أنتوني غوردون، بينما بقي بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء، وهو ما أثار استغراب عدد من اللاعبين، بحسب الصحيفة.

ورغم الخروج من البطولة، يحظى توخيل بدعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على أن يخضع لتقييم اعتيادي بعد نهاية كأس العالم، شأنه شأن أي بطولة كبرى.

ويرى توخيل أن فريقه بدأ بالتراجع إلى الخلف قبل إجراء التبديلات، وتحديداً قبل استراحة الترطيب الأخيرة، لذلك جاءت تعليماته للبدلاء برفع خط الدفاع، ومساندة الفريق في استعادة السيطرة على الكرة، والتقدم إلى الأمام، إلا أن ذلك لم يتحقق، قبل أن تسجل الأرجنتين هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة.

كما يعتقد المدرب أن المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون، خصوصاً في مواجهة المكسيك على ملعب أزتيكا، ثم مباراة النرويج التي امتدت إلى وقت إضافي، أثر بشكل واضح على جاهزية الفريق في نصف النهائي.

وعقب المباراة، شدد توخيل على أنه لا يندم على قراراته الفنية، معتبراً أن المشكلة الأساسية لم تكن في تغيير الرسم التكتيكي، وإنما في فقدان الفريق السيطرة على الكرة.

وقال: «الاستحواذ لعب دوراً محورياً. ربما لا يمتلك منتخب إنجلترا ثقافة الاحتفاظ بالكرة كما هو الحال لدى إسبانيا، أو الأرجنتين، أو البرازيل. واجهنا أيضاً صعوبات بدنية طوال البطولة بسبب الحرارة، والارتفاع، والإجهاد».

وأضاف: «أصبحنا سلبيين أكثر من اللازم داخل المنظومة. حاولت من خلال التحول إلى خمسة مدافعين أن أجعل الفريق أكثر نشاطاً، لا أكثر دفاعية. في ذلك الوقت شعرت بأن أي خطة في العالم لم تكن لتنجح، لأننا افتقدنا الجرأة».

وأشار المدرب أيضاً إلى الظروف التي واجهها منتخب إنجلترا، ومنها إصابة ريس جيمس في نصف النهائي، ومعاناة ديكلان رايس من المرض خلال ربع ونصف النهائي، إلى جانب غياب جاريل كوانساه بسبب الإيقاف.

وأكد توخيل، الذي يمتد عقده حتى بطولة أوروبا 2028، تمسكه بقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، قائلاً: «نعم، بنسبة 100 في المائة. لا يزال أمامنا الكثير للتطوير، وأنا سعيد بمواصلة هذا العمل. ما أشاهده في التدريبات يؤكد أن هذا الفريق قادر على تقديم مستوى أعلى، وما نحتاج إليه هو الوصول إلى الخطوة الأخيرة من أجل الفوز بالألقاب».

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ميسي يعلق على صورة يامال: مشهد مجنون

ديوكوفيتش يسأل ميسي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)
ديوكوفيتش يسأل ميسي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)
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ميسي يعلق على صورة يامال: مشهد مجنون

ديوكوفيتش يسأل ميسي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)
ديوكوفيتش يسأل ميسي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

تعهد ليونيل ميسي بأن يقدم المنتخب الأرجنتيني كل ما لديه في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، الأحد، مؤكداً أن حامل اللقب لن يتوقف عن القتال في سعيه إلى الاحتفاظ بالكأس، وتحقيق إنجاز لم يتكرر منذ أكثر من ستة عقود.

وقال ميسي خلال ظهوره الأخير المتوقع قبل النهائي: «سنقدم كل ما لدينا»، وذلك في فعالية جماهيرية أقيمت مساء الجمعة في نيويورك، وجمعت مجموعة من أبرز نجوم الرياضة العالمية.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، شهد المسرح حضور أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبطل كرة السلة كيفن دورانت، الذين حرصوا جميعاً على التقاط صورة جماعية مع قائد الأرجنتين قبل مغادرة المكان.

وينتظر أن يتابع نحو 1.5 مليار شخص حول العالم المباراة النهائية التي تقام في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي، حيث تسعى الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب، فيما تبحث إسبانيا عن تتويجها العالمي الثاني.

برادي يتحدث لميسي في المؤتمر الصحافي (أ.ب)

وقال رودري، قائد المنتخب الإسباني، إن تأثير ميسي يتجاوز حدود الكلمات، مضيفاً: «من الواضح أنه بالنسبة إليّ أعظم لاعب في التاريخ».

وأقيم المؤتمر الصحافي ضمن مهرجان رياضي يمتد أربعة أيام في نيويورك، واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتولى النجوم الحاضرون توجيه الأسئلة إلى لاعبي ومدربي المنتخبين بدلاً من الصيغة الإعلامية التقليدية.

وسأل برادي ميسي عن الصورة الشهيرة التي انتشرت خلال الأسبوع، وظهر فيها النجم الأرجنتيني وهو يحمم طفلاً صغيراً أصبح لاحقاً الإسباني لامين يامال، ليعلق ميسي قائلاً: «إنها صورة مجنونة».

كما سأل ديوكوفيتش مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وميسي عن كيفية التعامل مع الضغوط قبل المباريات الكبرى، فيما وجه دورانت سؤالاً إلى الحارس إيميليانو مارتينيز عن معنى الفوز بكأس العالم للمرة الثانية توالياً.

وقال سكالوني إن فريقه يتعامل مع المواجهة باعتبارها مباراة أخرى، مضيفاً: «لا يمكننا التفكير طوال الوقت في أنها نهائي كأس العالم».

ولم يكن طريق الأرجنتين إلى النهائي سهلاً، رغم أنها المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته السبع بالبطولة، مقابل ستة انتصارات، وتعادل واحد لإسبانيا.

واضطر حامل اللقب إلى قلب تأخره أمام إنجلترا في نصف النهائي، كما عاد من تأخر بهدفين أمام مصر في دور الـ16، واحتاج إلى وقت إضافي لتجاوز الرأس الأخضر في دور الـ32 وسويسرا في ربع النهائي.

وقال ميسي: «ذكرت ذلك مرات كثيرة، نحن لا نتوقف عن القتال».

ويمنح الفوز في النهائي الأرجنتين فرصة أن تصبح أول منتخب يحتفظ باللقب منذ البرازيل في نسختي 1958 و1962، كما سيضيف ميسي إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة بالألقاب.

وأكد مارتينيز أن اللاعبين والجهاز الفني يعملون يومياً من أجل إسعاد الشعب الأرجنتيني، مضيفاً: «سنقدم أفضل ما لدينا، بوجود ليو والمجموعة التي نملكها، لإعادة كأس العالم إلى بلادنا، والاحتفال مع جماهيرنا».

وختم سكالوني حديثه قائلاً: «الأحد سيكون عرضاً رائعاً».

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الرياضة رياضة عالمية

«كلاب بوليسية» تنتشر بالملاعب لرصد التهديدات وتأمين جماهير كأس العالم

كلاب بوليسية مدربة لتأمين ملاعب كأس العالم (رويترز)
كلاب بوليسية مدربة لتأمين ملاعب كأس العالم (رويترز)
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«كلاب بوليسية» تنتشر بالملاعب لرصد التهديدات وتأمين جماهير كأس العالم

كلاب بوليسية مدربة لتأمين ملاعب كأس العالم (رويترز)
كلاب بوليسية مدربة لتأمين ملاعب كأس العالم (رويترز)

تولت مئات الكلاب البوليسية المدربة مهمة تأمين ملاعب ومرافق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، ضمن خطة أمنية واسعة هدفت إلى كشف المتفجرات، والأسلحة، والألعاب النارية، وردع أي تهديدات محتملة طوال البطولة.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، انتشرت فرق الكلاب الأمنية عند مداخل الملاعب، ومراكز التدريب، والفنادق، وطرق تنقل المنتخبات، حيث خضعت الجماهير والمركبات لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام كلاب متخصصة في كشف المواد الخطرة.

ومن بين هذه الكلاب، برزت «كالي»، وهي أنثى من فصيلة لابرادور تبلغ خمسة أعوام، وتعمل مع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأميركي، وتتولى الكشف عن المتفجرات، والمواد القابلة للاشتعال عند مداخل ملعب لوس أنجليس.

وقال غلين كوسيرا، رئيس شركة «ألايد يونيفرسال» المتخصصة في خدمات الأمن بالكلاب، إن نحو 300 فريق كلاب تابعين لشركته شاركوا في تأمين البطولة، موضحاً أن وجود الكلاب يشكل عامل ردع أساسياً، إذ يدرك كل شخص يدخل الملعب أنه يخضع للفحص.

وأضاف: «95 في المائة من عملنا يعتمد على الردع البصري، فمجرد رؤية الكلاب يجعل من يفكر في القيام بعمل خطير يعيد حساباته».

ولم تقتصر مهمة الكلاب على كشف المتفجرات، أو الأسلحة، بل شملت أيضاً رصد الألعاب النارية التي يحاول بعض المشجعين إدخالها للاحتفال بالأهداف، والانتصارات داخل الملاعب.

وأشار التقرير إلى أن المنظمين فضلوا الاعتماد على كلاب اللابرادور بدلاً من سلالات أكثر شراسة، مثل الراعي الألماني، لأن مظهرها الودود يمنح الجماهير شعوراً أكبر بالطمأنينة، خصوصاً القادمين من دول لا تنتشر فيها تربية الكلاب الأليفة.

وشهدت بعض المدن حلولاً أمنية مختلفة؛ ففي مدينة غوادالاخارا المكسيكية استخدمت كلاب آلية للمساعدة في كشف المتفجرات، بينما اعتمدت فانكوفر الكندية منظومة أمنية متعددة المستويات جعلت الكلاب جزءاً أساسياً من خطة رصد المخاطر.

وأوضح التقرير أن مباريات المنتخب الإيراني فرضت ترتيبات أمنية استثنائية، في ظل الاحتجاجات السياسية التي صاحبتها، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي رافقت البطولة، ما استدعى تعزيز إجراءات التأمين في محيط الملاعب.

ورغم اتساع نطاق البطولة، وإقامتها في 16 مدينة عبر ثلاث دول، أكد المسؤولون أن الخطة الأمنية سارت بنجاح، وكان للكلاب المدربة دور بارز في الحفاظ على سلامة الجماهير والمشاركين طوال منافسات كأس العالم.

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ديبو مارتينيز: أتطلع إلى إنهاء النهائي أمام إسبانيا بشباك نظيفة

إيميليانو مارتينيز يتحدث للإعلام (أ.ف.ب)
إيميليانو مارتينيز يتحدث للإعلام (أ.ف.ب)
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ديبو مارتينيز: أتطلع إلى إنهاء النهائي أمام إسبانيا بشباك نظيفة

إيميليانو مارتينيز يتحدث للإعلام (أ.ف.ب)
إيميليانو مارتينيز يتحدث للإعلام (أ.ف.ب)

أعرب حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إيميليانو (ديبو) مارتينيز الجمعة عن أمله في أن يكون خط دفاعه في مستوى الهجوم القوي للـ«ألبيسيليستي» خلال نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، وذلك بعدما أظهر بعض نقاط الضعف في المباريات السابقة.

واستقبل حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، البالغ 33 عاماً، سبعة أهداف في سبع مباريات خلال حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه منتخب بلاده في قطر 2022، في حين سجل خط الهجوم 19 هدفاً.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الرسمي في نيويورك قبل يومين من المباراة النهائية المقررة الأحد على ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك: «هجومياً كنا جيدين جداً، لكن في النهاية استقبلنا أهدافاً، لذلك أتطلع إلى إنهاء المباراة بشباك نظيفة الأحد».

واستعاد مارتينيز التصدي الحاسم أمام المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 120+3 من الوقت الإضافي لنهائي قطر، عندما كانت النتيجة متعادلة 3-3، وهو التصدي الذي كان أساسياً في طريق الأرجنتين نحو النجمة الثالثة.

وأضاف: «يمكن أن يدخل مرماي هدف، أو اثنان، أو ثلاثة، لكن في اللقطة التالية أبقى الشخص نفسه تماماً. الضغط لا يثقل كاهلي. كل ما أفعله هو ارتداء القفازات، وعندما تأتي الكرة أقول: أنا أملك حظوظاً أكبر للتصدي لها».

وتابع: «أملك هذه الثقة داخل المرمى، سواء كانت مباراة ودية، أو نهائي كأس العالم، فهذه الروح الشعبية تسكنني».

وأكد مارتينيز أن دوره كحارس مرمى لا يقتصر على التصديات، بل يشمل أيضاً إظهار الثقة، والهدوء، لمنح زملائه الطمأنينة.

وقال: «يجب أن يدرك زملائي أن ديبو هادئ في الخلف، وفي النهاية هؤلاء اللاعبون رائعون جداً في لعب كرة القدم، وموهوبون للغاية، لذلك علي أن أظهر لهم الثقة، والهدوء».

وأوضح ديبو الذي تعرض لكسر في بنصر يده اليمنى قبل المونديال، ولا يزال يشعر بألم يومي بسببه، أن الجميع داخل المجموعة لا يفكر إلا في الفوز.

لكنه دعا جميع أفراد المنتخب إلى الاستمتاع بخوض النهائي الثاني توالياً في كأس العالم.

وقال: «في الحقيقة أبكي أحياناً بمفردي عندما أفكر بما حققناه. أنا ممتن للحياة، وممتن لعائلتي».

وأضاف: «كلاعب محترف لا يدرك المرء أحياناً أين يقف بالضبط، ورسالتي إلى جميع زملائي هي أن يستمتعوا بهذه الأيام الثلاثة، وأن نستعد بفرح، فالأمور قد تسير بشكل جيد، أو سيئ، لكن علينا الاستمتاع بهذه اللحظة التي ستبقى خالدة في ذاكرتنا مدى الحياة».

ورأى ديبو، أحد قادة المنتخب الأرجنتيني، أن «لا روخا» منتخب كبير، مشيداً بمدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

وقال: «لديهم مدرب كبير يعرف جيداً مدربنا. الأمر لا يتعلق بلامين يامال وحده، بل لديهم مجموعة ممتازة. إنهم يعملون كثيراً من أجل المنتخب».

وأضاف: «لديهم أسلحتهم، ونحن أيضاً نملك أسلحتنا، وآمل أن تكون مباراة يتذكرها المشاهدون لفترة طويلة».

وأشاد الحارس بقدرة المنتخب على الصمود، بعد أن حقق عودات مثيرة في الأدوار الإقصائية، وهي سمة ربطها بالشعب الأرجنتيني.

وختم قائلاً: «أتمنى أن يتذكرونا كما هو حال أي أرجنتيني: شعب مجتهد لا يستسلم أبداً، وحتى عندما تكون الأمور صعبة علينا، فإننا ننهض دائماً من جديد، كما نشاهد في هذا المونديال».

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